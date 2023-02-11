Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express

В 2022 году Saab уже удваивал производство NLAW, а в планах выйти на еще одно удвоение в течение двух лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Defense Express .

Стало известно, что производители вооружения очень активно взялись за кратное расширение производства, особенно ттого, которое доказало свою реальную высокую эффективность в боях. Добавляется, что шведская компания Saab объявила, что удвоит производство противотанковых ракетных комплексов NLAW до 400 тысяч в год.

И это будет второе удвоение за последнее время, о чем свидетельствуют слова генерального директора Saab Микаэля Йоханссона.

"В контексте того, как мы ежегодно удваивали мощность на наших шведских площадках… и до 2025 года мы снова удвоим мощность, тогда на наших площадках можно будет производить 400 000 единиц NLAW в год", - цитирует издание Breaking Defense руководителя компании.

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Добавляется, что так можно и оценить производственные мощности компании до российского вторжения, которые составляли ориентировочно около 100 тысяч NLAW в год, что было увеличено в течение 2022 года до 200 тысяч в год, а в ближайшие два года должно достигнуть 400 тысяч.

А такое увеличение производства непременно связано с тем, что на это оружие огромный спрос не только от Великобритании и Швеции, которые передали NLAW в Украину, но и от других заказчиков по всему миру.

В то же время отмечается, что объемы в 400 тысяч означает превращение NLAW в настоящий бестселлер на рынке, потому что на 2021 год этот ПТРК был на вооружении только восьми стран мира. И, скорее всего, у Saab уже есть потенциальные контракты на большие партии от других стран.

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