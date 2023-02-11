Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express
В 2022 году Saab уже удваивал производство NLAW, а в планах выйти на еще одно удвоение в течение двух лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Defense Express .
Стало известно, что производители вооружения очень активно взялись за кратное расширение производства, особенно ттого, которое доказало свою реальную высокую эффективность в боях. Добавляется, что шведская компания Saab объявила, что удвоит производство противотанковых ракетных комплексов NLAW до 400 тысяч в год.
И это будет второе удвоение за последнее время, о чем свидетельствуют слова генерального директора Saab Микаэля Йоханссона.
"В контексте того, как мы ежегодно удваивали мощность на наших шведских площадках… и до 2025 года мы снова удвоим мощность, тогда на наших площадках можно будет производить 400 000 единиц NLAW в год", - цитирует издание Breaking Defense руководителя компании.
Добавляется, что так можно и оценить производственные мощности компании до российского вторжения, которые составляли ориентировочно около 100 тысяч NLAW в год, что было увеличено в течение 2022 года до 200 тысяч в год, а в ближайшие два года должно достигнуть 400 тысяч.
А такое увеличение производства непременно связано с тем, что на это оружие огромный спрос не только от Великобритании и Швеции, которые передали NLAW в Украину, но и от других заказчиков по всему миру.
В то же время отмечается, что объемы в 400 тысяч означает превращение NLAW в настоящий бестселлер на рынке, потому что на 2021 год этот ПТРК был на вооружении только восьми стран мира. И, скорее всего, у Saab уже есть потенциальные контракты на большие партии от других стран.
Пожалуйста, подождите...
і навіть вертольоти
знаю 100% що це чмо ******** пзрка з складу в який через добу прилетіла ракета
бо ці пзрк, вірніше, де вони, хтось здав ***** координати
знаю що це чмо воює а не пише так як ми з тобою
і знаю що вона накосячила дохрена
але вона воює а ми *******
мені 57 і операція на хребті
а ти чому не на передку????
самих сміливих ми називаємо відмороженими
але треба думати що пишеш,так???
вона там херачить а її тут обсирають...
а ті хто краде зараз, не воюють, і не покарані і їм ніхрена нема
і вони, млять, хороші і моня чемпіон
а ще порох казьол, винен у всьому, а помагає ЗСУ для піару
то хай зелені так піаряться, що заважає???
вибачте, на емоціях вилив душу
Благодаря Тане Черновол и депутату, которого ЗЕбанутая срань хотела посадить, уже и не помню его ФИО, им удалось вывести со склада весь запас Стугн, а потом туда кацапня нанесла удар, полностью уничтожили этот склад
Ви не повірите, скільки, наприклад, витрачається пострілів до РПГ-7, без всяких танків. Бо це зброя, яку піхотинці здатні тягати на собі, а з іншого боку, з собою відділення може тягти 10-20 пострілів. Вони їх використовують для подавлення будь-яких вогневих точок.
бр наші пзрк теж класні
і вони були б на весь світ знамениті
а це замовлення
це бабло
Другого нет у нас (вас) пути! (с)
да и дальность действительно маловата.
имея инерциальную систему наведения плюс "выстрелил и забыл", можно увеличить дистанцию раза в полтора. при желании.
все таки подпускать танки на близкие дистанции - не самое лучшее решение. 600-800 м для танка не дистанция.
People should go out
and look 1000 meters free field.
I come from the coast,
traffic sign saying 1 km to the beach,
car saying 750 m.
And at the beach,
there is a caravan camping resort.
I could see the white caravans 1 km across
meadows and grain fields.
These caravans are small as a matchbox car,
and are difficult to hit without smart ammunition.
Так что пусть оружейные фирмы пусть поставляют свое новейшее оружие нам, а ВСУ не подкачает, своими действиями по уничтожению репоедов сделают самую лучшую рекламу. На поле боя.
І що? Зробили зразкам своєї техніки суцільну антирекламу.
Але правда в тому, що Україна перші 5 місяців повномасштабного вторгнення давала по зубах загарбнику практично такою ж зброєю, навіть гіршою - все та ж радянська техніка, з очаговими модернізаціями.
Так і з Хаймасами та М270. В США на озброєнні, у військах - 300+ установок М270. А ракет - на 5-10 залпів. Зброя була створена для запобіганню "людських та броньованих хвиль" у стилі совка в 2 світовій війні. Але з 80х років, коли вона з'явилась, НІ РАЗУ ВОНА НЕ БУЛА ЗАСТОСОВАНА ТАК, ЯК ПЛАНУВАЛОСЬ. І саме Українці не побоялися застосувати її проти тих, проти кого вона і була створена.
Ви, мабуть, не в курсі, але принаймні 4 з 5 підбитих та знищених одиниць техніки окупантів - підбиті та знищені українською АРТОЮ. І ось 1 з 5 - підбиті та знищені всіма іншими засобами: ПТРК (всих типів, причому для вас може бути новиною, але зі звичайного РПГ-7 підбито більше, ніж з джавелінів, нлавів тощо разом взятих), мінами, авіацією тощо. Значення ПТРК в ******** війні - критичне для задач піхоти, але в цілому - допоміжне.
Правда в тому, що перші 5 тисяч одиниць ПТРК західного зразка Україні передали тільки з однією метою - підвищити втрати окупантів від партизанських дій ЗСУ. Що з цього вийшло? А нічого особливого, бо ніяких партизанських "дій ЗСУ" не настало, ЗСУ зберегло цілісність, керованість та здатність до загальновійськових операцій від тактичного до стратегічного масштабу, а передані ПТРК використовувалися, але "рішучої переваги" на полі бою не створили. Та і не могли.
Ватний робот хведя не встигає складати термінатори та буксовані армати
of Panzerfausts I had read,
8 mio were produced.
From 1942 or 1943 onwards.
That would be 8'000 tsd.
T-34 were just 0'055 tsd.
Unbelievable.
Maybe streak at least one Zero?
Or two?
40 tsd of NoLaws per year would be realistic,
and 80 tsd Pantherpaws total at that time.
Fog of War Machine Code:
000000000000000000zzzzzz