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оружие (10028) производство (430) Швеция (969) NLAW (15)

Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express

nlaw

В 2022 году Saab уже удваивал производство NLAW, а в планах выйти на еще одно удвоение в течение двух лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Defense Express .

Стало известно, что производители вооружения очень активно взялись за кратное расширение производства, особенно ттого, которое доказало свою реальную высокую эффективность в боях. Добавляется, что шведская компания Saab объявила, что удвоит производство противотанковых ракетных комплексов NLAW до 400 тысяч в год.

И это будет второе удвоение за последнее время, о чем свидетельствуют слова генерального директора Saab Микаэля Йоханссона.

"В контексте того, как мы ежегодно удваивали мощность на наших шведских площадках… и до 2025 года мы снова удвоим мощность, тогда на наших площадках можно будет производить 400 000 единиц NLAW в год", - цитирует издание Breaking Defense руководителя компании.

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Добавляется, что так можно и оценить производственные мощности компании до российского вторжения, которые составляли ориентировочно около 100 тысяч NLAW в год, что было увеличено в течение 2022 года до 200 тысяч в год, а в ближайшие два года должно достигнуть 400 тысяч.

А такое увеличение производства непременно связано с тем, что на это оружие огромный спрос не только от Великобритании и Швеции, которые передали NLAW в Украину, но и от других заказчиков по всему миру.

В то же время отмечается, что объемы в 400 тысяч означает превращение NLAW в настоящий бестселлер на рынке, потому что на 2021 год этот ПТРК был на вооружении только восьми стран мира. И, скорее всего, у Saab уже есть потенциальные контракты на большие партии от других стран.

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Топ комментарии
+26
а наші пацани і Чорновол показали що нлав і стугна херачить все піл ряд
і навіть вертольоти
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11.02.2023 19:06
+22
Бєня в Штати -- Україна в НАТО.
Другого нет у нас (вас) пути! (с)
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11.02.2023 19:09
+22
Золотые руки наших героев-воинов на фронте сделали рекламу для НЛАВ такого уровня, что спрос на это оружие поднялся в 4 раза. Достойно книги рекордов. Такая-же ситуация с Хаймарсами, люди слыхали, что есть такая штука, а посла ударов Хаймарсами нашими ВСУ по козломордым кацапам очередь покупателей на это РСЗО выросла в разы.
Так что пусть оружейные фирмы пусть поставляют свое новейшее оружие нам, а ВСУ не подкачает, своими действиями по уничтожению репоедов сделают самую лучшую рекламу. На поле боя.
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11.02.2023 19:27
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Где взять столько танков?
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11.02.2023 18:59 Ответить
а наші пацани і Чорновол показали що нлав і стугна херачить все піл ряд
і навіть вертольоти
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11.02.2023 19:06 Ответить
и что Черновол украла у такого нищеброда как? в отличии от тебя , шлепка арбузного, Таня воюет! не удивлюсь, что ты серёня стринги носишь!
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11.02.2023 19:26 Ответить
це чмо може й крало
знаю 100% що це чмо ******** пзрка з складу в який через добу прилетіла ракета
бо ці пзрк, вірніше, де вони, хтось здав ***** координати
знаю що це чмо воює а не пише так як ми з тобою
і знаю що вона накосячила дохрена
але вона воює а ми *******
мені 57 і операція на хребті
а ти чому не на передку????
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11.02.2023 19:28 Ответить
Serqe Gray слаб на передок!
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11.02.2023 19:33 Ответить
он крепок на задок
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11.02.2023 19:40 Ответить
ми ж знаємо що вона відморожена, в хорошому смислі..
самих сміливих ми називаємо відмороженими
але треба думати що пишеш,так???
вона там херачить а її тут обсирають...
а ті хто краде зараз, не воюють, і не покарані і їм ніхрена нема
і вони, млять, хороші і моня чемпіон
а ще порох казьол, винен у всьому, а помагає ЗСУ для піару
то хай зелені так піаряться, що заважає???
вибачте, на емоціях вилив душу
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11.02.2023 19:43 Ответить
Єдине що краде Чорновол-так це нікчемні кацапські життя.
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11.02.2023 19:30 Ответить
Фигачат все кацапское, что шевелится.
Благодаря Тане Черновол и депутату, которого ЗЕбанутая срань хотела посадить, уже и не помню его ФИО, им удалось вывести со склада весь запас Стугн, а потом туда кацапня нанесла удар, полностью уничтожили этот склад
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11.02.2023 19:36 Ответить
вроде Пашински
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11.02.2023 19:43 Ответить
Вспомнил фамилию депутата, Пашинский вместе с Таней спасли наши Стугны.
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11.02.2023 19:44 Ответить
Так воно ж і проти всіх БТР/БМП, і всіх вантажівок, і всіх джипів-переростків. А цього залізячча в арміях світу теж сотні тисяч.

Ви не повірите, скільки, наприклад, витрачається пострілів до РПГ-7, без всяких танків. Бо це зброя, яку піхотинці здатні тягати на собі, а з іншого боку, з собою відділення може тягти 10-20 пострілів. Вони їх використовують для подавлення будь-яких вогневих точок.
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11.02.2023 21:48 Ответить
як би моня не ******* бабло в дорогу а в стугни та корсари то може й не знали б в світі за нлави
бр наші пзрк теж класні
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11.02.2023 19:04 Ответить
Адміне, забань цю особь - мат на маті.
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11.02.2023 19:27 Ответить
нлави та стугни/корсари по різному застосовуються. Потрібні і ті, і інші.
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11.02.2023 21:50 Ответить
я про те що як би у нас було багато стугни та корсарів,
і вони були б на весь світ знамениті
а це замовлення
це бабло
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11.02.2023 22:04 Ответить
Вони і так знамениті. Ви просто не в курсі - скільки країн користуються корсарами та скільки замовили ще до 24.02.2022 стугни. Ви ж пам'ятаєте, що перші декілька місяців було багато роликів з екранами стугн, на яких була арабська в'язь? Думаєте, то для ЗСУ зразки? Ні - то Чорновол та Пашинський витягли з під ракетного удару останню експортну партію пускових та ракет...
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11.02.2023 22:16 Ответить
Бєня в Штати -- Україна в НАТО.
Другого нет у нас (вас) пути! (с)
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11.02.2023 19:09 Ответить
Чудова пропозиція
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11.02.2023 20:07 Ответить
Так Беня потягне за собою всю шоблу, з якою разом виводив гроші з ПриватБанку. Це можливо тільки після виборів Президента.
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11.02.2023 19:13 Ответить
1000 на день...-"однако"!
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11.02.2023 19:19 Ответить
ефективна дальність дуже мала. для розстрілу танків впритул
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11.02.2023 19:20 Ответить
NLAW, як система, призначена до враження легкої бронетехніки на реальних дистанціях, і ця придатність вже підтверджена, одним із замовників буде USMC, так зрозуміло?⁸
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11.02.2023 19:26 Ответить
500 метров. Это мало? Может, тебе еще кривое ружье предложить? Ну... шоб фигачить козломордых пидаров из-за угла?
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11.02.2023 19:29 Ответить
мне, пожалуйста, хаймарс с ядерными снарядами )
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11.02.2023 19:38 Ответить
800 метров для тебя мало? Что тогда говорить о обычных РПГ которые на 50-100 метров стреляют и то если попадешь. В городских и маневренных боях и для отбития массовых танковых атак NLAW не имеет конкурентов. Та же стугна очень не маневренная а на коротких дистанциях вообще не применяемая. Обычные же совковые РПГ вообще говно полное. Они не могут уничтожить танк даже если им попадешь что мало вероятно
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11.02.2023 19:41 Ответить
РПГ-7 теж має своє застосування на фронті. Нлав-ів відділення з собою потягає тільки 1-2. І все. А РПГ-7 у відділенні тягне ПУ 1 боєць, а інший тягне мішок з 10 пострілами. І стріляють вони з тих РПГ-7 не по танкам зазвичай, а по будь-яким вогневим точкам. А якщо в запасі є осколкові постріли до РПГ-7... (а, мабуть, є, бо без такої зброї або подібної, було б значно важче від "м'ясних" атак захищатись)
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11.02.2023 21:55 Ответить
Чувак, эта штука весит 12 кило, попадает куда надо практически автоматически, ее может носить каждый второй во взводе через плечо - и вероятность уничтожения бронетехники при попадании просто конская. 400 тысяч в год это наверное все количество бронетехники в более менее развитых странах на вооружении в принципе. Это просто космос, это просто фантастика. Ручное оружие которое при надлежащих количествах делает любую бронетехнику в ближнем бою изначально кучей ржавого обгорелого металла. Это никак не замена Джавелина, который бьет на несколько километров, но весит много, стоит дорого и так далее. Так же это не замена Стугны - которая делает бавовну на пару километров - но которой нельзя пользоваться в городе. А НЛАВ это вооружение обычного пехотинца, которое позволяет любому пехотинцу уничтожить любую технику за несколько секунд.
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11.02.2023 20:44 Ответить
промахи есть и у нлава.
да и дальность действительно маловата.
имея инерциальную систему наведения плюс "выстрелил и забыл", можно увеличить дистанцию раза в полтора. при желании.
все таки подпускать танки на близкие дистанции - не самое лучшее решение. 600-800 м для танка не дистанция.
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11.02.2023 21:45 Ответить
But for the optics.

People should go out
and look 1000 meters free field.

I come from the coast,
traffic sign saying 1 km to the beach,
car saying 750 m.

And at the beach,
there is a caravan camping resort.

I could see the white caravans 1 km across
meadows and grain fields.

These caravans are small as a matchbox car,
and are difficult to hit without smart ammunition.
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11.02.2023 23:18 Ответить
Золотые руки наших героев-воинов на фронте сделали рекламу для НЛАВ такого уровня, что спрос на это оружие поднялся в 4 раза. Достойно книги рекордов. Такая-же ситуация с Хаймарсами, люди слыхали, что есть такая штука, а посла ударов Хаймарсами нашими ВСУ по козломордым кацапам очередь покупателей на это РСЗО выросла в разы.
Так что пусть оружейные фирмы пусть поставляют свое новейшее оружие нам, а ВСУ не подкачает, своими действиями по уничтожению репоедов сделают самую лучшую рекламу. На поле боя.
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11.02.2023 19:27 Ответить
Если честно, главная фишка хаймарсов в оптике американских военных спутников
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11.02.2023 21:24 Ответить
Можна мати в руках хоч Зірку Смерті, але якщо ти гімно-воїн, то скоріш за все ти тією зброєю собі клопоту більше завдаш, ніж супротивнику. Засрашка на 24.02.2022 мала 3400 танків, під десяток тисяч ББМ різних видів, декілька тисяч артсистем, більше тисячі літаків та гвинтокрилів.

І що? Зробили зразкам своєї техніки суцільну антирекламу.

Але правда в тому, що Україна перші 5 місяців повномасштабного вторгнення давала по зубах загарбнику практично такою ж зброєю, навіть гіршою - все та ж радянська техніка, з очаговими модернізаціями.

Так і з Хаймасами та М270. В США на озброєнні, у військах - 300+ установок М270. А ракет - на 5-10 залпів. Зброя була створена для запобіганню "людських та броньованих хвиль" у стилі совка в 2 світовій війні. Але з 80х років, коли вона з'явилась, НІ РАЗУ ВОНА НЕ БУЛА ЗАСТОСОВАНА ТАК, ЯК ПЛАНУВАЛОСЬ. І саме Українці не побоялися застосувати її проти тих, проти кого вона і була створена.
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11.02.2023 22:05 Ответить
Удивительно как упоминая про 5 месяцев вы замалчиваете про переданные к этому моменту почти 10 000 нлау и аналогов Oo
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11.02.2023 22:22 Ответить
Не замовчую. Це загальновідомий факт. Але є і інші загальновідомі факти, які пройшли повз вашої уваги.

Ви, мабуть, не в курсі, але принаймні 4 з 5 підбитих та знищених одиниць техніки окупантів - підбиті та знищені українською АРТОЮ. І ось 1 з 5 - підбиті та знищені всіма іншими засобами: ПТРК (всих типів, причому для вас може бути новиною, але зі звичайного РПГ-7 підбито більше, ніж з джавелінів, нлавів тощо разом взятих), мінами, авіацією тощо. Значення ПТРК в ******** війні - критичне для задач піхоти, але в цілому - допоміжне.

Правда в тому, що перші 5 тисяч одиниць ПТРК західного зразка Україні передали тільки з однією метою - підвищити втрати окупантів від партизанських дій ЗСУ. Що з цього вийшло? А нічого особливого, бо ніяких партизанських "дій ЗСУ" не настало, ЗСУ зберегло цілісність, керованість та здатність до загальновійськових операцій від тактичного до стратегічного масштабу, а передані ПТРК використовувалися, але "рішучої переваги" на полі бою не створили. Та і не могли.
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12.02.2023 20:45 Ответить
НЛАВ в каждую хату. А Стугну в каждую вторую. А Хаймерсы каждому сельскохозяйственному предприятию, чтобы москали украинское зерно не воровали.
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11.02.2023 21:28 Ответить
Гарна була автівка колись. А NLAW взагалі - ракета))
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11.02.2023 19:30 Ответить
********!!!
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11.02.2023 19:35 Ответить
АстАнАвітесь!
Ватний робот хведя не встигає складати термінатори та буксовані армати
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11.02.2023 19:35 Ответить
Бог у поміч і наснаги!
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11.02.2023 19:50 Ответить
А нука насыпайте зрадофили полный мешок своего ГОВНА. И не забудьте Подоляку отрапортовать.
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11.02.2023 19:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/11/7388959/ В "Гвардию наступления" уже подали более 20 тысяч заявлений
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11.02.2023 20:47 Ответить
NLAW, любовь моя .
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11.02.2023 21:13 Ответить
Хороший пример для бизнеса, как увеличить продажи в 2 раза. Например - давайте разрекламируем танки Пантера, или любые последние достижения военной промышленности.
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11.02.2023 21:24 Ответить
Никакой зависти нет, абсолюно. Но есть предложение для производителей вооружения. Вы поставляете Украине вооружение, а мы сообщаем его реальные ТТХ. И как пример это NLAW.
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11.02.2023 21:48 Ответить
Нлав уже реклами не потребує.
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11.02.2023 22:18 Ответить
Такої реклами, яку зробили їм ЗСУ, напевно, ніхто не зміг би зробити. Іншим виробникам варто було б взяти це до уваги та надати свої вироби ЗСУ - жодні піарники не забезпечать їм таких продажів, як титани зі збройних сил України.
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11.02.2023 21:56 Ответить
Hmmmm,
of Panzerfausts I had read,
8 mio were produced.

From 1942 or 1943 onwards.

That would be 8'000 tsd.
T-34 were just 0'055 tsd.

Unbelievable.

Maybe streak at least one Zero?
Or two?

40 tsd of NoLaws per year would be realistic,
and 80 tsd Pantherpaws total at that time.

Fog of War Machine Code:
000000000000000000zzzzzz
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11.02.2023 23:10 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРИДУМАТЬ ИХ ДИСТАНЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ !!!
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12.02.2023 00:36 Ответить
Чому зеленський не потроє випуск вітчизняних Стугна-П та Корсарів - не на часі - треба на шоу ленке - народ хоче сміху. Треба на дороги 64 лярда - ну мало лі шо кацапи знов поб'ють - знов дамо - ремонт така хитра штука, шо бабло можно пиляти вагонами.
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12.02.2023 08:36 Ответить
 
 