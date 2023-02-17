РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7058 посетителей онлайн
Новости Война
1 905 11
НАТО (8643) Евросоюз (16691) Столтенберг (1619) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)

НАТО, Евросоюз и Украина впервые проведут трехстороннюю встречу

ес,нато

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО. После этого в 12:45 запланирована совместная пресс-конференция.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", - сказал он.

Читайте также: Украина и ЕС объединят инициативы по сохранению и приумножению лесов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Це добре…

Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.

А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
показать весь комментарий
17.02.2023 17:43
+4
Три в одному!
показать весь комментарий
17.02.2023 17:38
+4
Для Молотова.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три в одному!
показать весь комментарий
17.02.2023 17:38 Ответить
Це добре…

Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.

А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
показать весь комментарий
17.02.2023 17:43 Ответить
Коктейль молотова!
показать весь комментарий
17.02.2023 17:43 Ответить
Для Молотова.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:20 Ответить
... і пуйла!
показать весь комментарий
17.02.2023 18:25 Ответить
https://youtu.be/47NnHlMh13I ...

Просто денег сейчас нет но вы держитесь тама...
Владимирский Централ... зачем ты так рабZeю Обосрал и обосцал...👺🦍😁
показать весь комментарий
17.02.2023 18:30 Ответить
А чому це на зустрічі в Брюсселі немає єрмака?! Що це той кул.ба собі дозволяє?)))
показать весь комментарий
17.02.2023 18:34 Ответить
https://youtu.be/RD2cmFGVMAs ...
Мадяр з Бахмуту сьогоднi...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
показать весь комментарий
17.02.2023 18:38 Ответить
Цікава подія.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:45 Ответить
А чому "вперше"??? Порошенко провів зустріч з послами НАТО та ЄС ще 16.02.2022. https://eurosolidarity.org/2022/02/16/poroshenko-pislya-zustrichi-z-poslamy-******-yes-i-nato-zhorstka-pozycziya-ssha-ta-soyuznykiv-sogodni-zupynyla-plany-putina/
показать весь комментарий
17.02.2023 18:47 Ответить
Це для боневтіка вперше.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:09 Ответить
 
 