НАТО, Евросоюз и Украина впервые проведут трехстороннюю встречу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО. После этого в 12:45 запланирована совместная пресс-конференция.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", - сказал он.

Читайте также: Украина и ЕС объединят инициативы по сохранению и приумножению лесов