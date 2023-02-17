НАТО, Евросоюз и Украина впервые проведут трехстороннюю встречу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.
Встреча состоится в штаб-квартире НАТО. После этого в 12:45 запланирована совместная пресс-конференция.
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.
"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", - сказал он.
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+4 Luk Viktor
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+4 Игорь Матвеев 4ee89144
показать весь комментарий17.02.2023 18:20
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Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.
А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
Просто денег сейчас нет но вы держитесь тама...
Владимирский Централ... зачем ты так рабZeю Обосрал и обосцал...👺🦍😁
Мадяр з Бахмуту сьогоднi...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱