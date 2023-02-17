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Новини Війна
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НАТО, Євросоюз та Україна вперше проведуть тристоронню зустріч

ес,нато

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована спільна пресконференція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.

"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи", - сказав він.

Також читайте: Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6459) Євросоюз (13434) Столтенберг Єнс (1596) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Це добре…

Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.

А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
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17.02.2023 17:43
+4
Три в одному!
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17.02.2023 17:38
+4
Для Молотова.
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17.02.2023 18:20
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Три в одному!
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17.02.2023 17:38 Відповісти
Це добре…

Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.

А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
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17.02.2023 17:43 Відповісти
Коктейль молотова!
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17.02.2023 17:43 Відповісти
Для Молотова.
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17.02.2023 18:20 Відповісти
... і пуйла!
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17.02.2023 18:25 Відповісти
https://youtu.be/47NnHlMh13I ...

Просто денег сейчас нет но вы держитесь тама...
Владимирский Централ... зачем ты так рабZeю Обосрал и обосцал...👺🦍😁
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17.02.2023 18:30 Відповісти
А чому це на зустрічі в Брюсселі немає єрмака?! Що це той кул.ба собі дозволяє?)))
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17.02.2023 18:34 Відповісти
https://youtu.be/RD2cmFGVMAs ...
Мадяр з Бахмуту сьогоднi...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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17.02.2023 18:38 Відповісти
Цікава подія.
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17.02.2023 18:45 Відповісти
А чому "вперше"??? Порошенко провів зустріч з послами НАТО та ЄС ще 16.02.2022. https://eurosolidarity.org/2022/02/16/poroshenko-pislya-zustrichi-z-poslamy-******-yes-i-nato-zhorstka-pozycziya-ssha-ta-soyuznykiv-sogodni-zupynyla-plany-putina/
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17.02.2023 18:47 Відповісти
Це для боневтіка вперше.
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17.02.2023 19:09 Відповісти
 
 