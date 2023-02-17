НАТО, Євросоюз та Україна вперше проведуть тристоронню зустріч
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.
Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована спільна пресконференція.
Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО і ЄС у такому тристоронньому форматі.
"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи", - сказав він.
Топ коментарі
+9 Drbest Good #551142
показати весь коментар17.02.2023 17:43
+4 Luk Viktor
показати весь коментар17.02.2023 17:38
+4 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар17.02.2023 18:20
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Але краще було б -
«двухсторонню зустріч» ЕС та НАТО,
де Україна е « ассоційлваним членом» ЕС та НАТО.
А так , виглядає, що вони як би підкреслюють- Україна це одне, а НАТО та ЕС - це друге…
Просто денег сейчас нет но вы держитесь тама...
Владимирский Централ... зачем ты так рабZeю Обосрал и обосцал...👺🦍😁
Мадяр з Бахмуту сьогоднi...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱