РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6991 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
3 691 16
Германия (6732) оружие (10031) Шольц Олаф (852)

Германия увеличивает производство оружия для себя и Украины, - Шольц

олаф,шольц

Российская агрессивная война заставила страны НАТО, а не только их, пересмотреть свои расходы на оборону и отношения с промышленностью.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц подтвердил приверженность его страны цели довести расходы на оборону до не менее 2% ВВП, о чем он заявил на третий день российской войны против Украины, и напомнил, что его правительство выделило дополнительный пакет Бундесвера в 100 млрд евро.

Немаловажным и нелегким вопросом является увеличение промышленного производства вооруженных систем и боеприпасов.

"Мы должны понять, что для нашей безопасности мы должны... наладить постоянное производство наиболее важных вооружений и боеприпасов", - подчеркнул Шольц.

Читайте также: Все, кто может отправить танки Украине, должны сделать это, - Шольц

По его словам, уже предпринимаются шаги для усиления собственной обороноспособности, но также для увеличения помощи Украине. В частности, возобновляется производство боеприпасов для САУ Gepard, прекращенное несколько десятков лет назад. Украина очень активно использует эти системы, они эффективны, поэтому нужно обеспечить бесперебойную поставку боеприпасов. То же касается боеприпасов для танков, этот вопрос сейчас обсуждается, подчеркнул Шольц.

Глава правительства ФРГ также остановился на повышении обороноспособности Европы, в чем Германия должна взять на себя ответственность. Он упомянул о миссии Бундесвера на восточном фланге НАТО – в Литве и Словакии, предоставлении 17 тысяч солдат для сил быстрого реагирования, инициировании создания европейской системы защиты воздуха в рамках НАТО.

Европа должна делать больше для урегулирования конфликтов в своем непосредственном соседстве, сказал Шольц. В то же время призвал избавиться от представления о том, что проблемы Европы – это проблемы мира, а проблемы мира – не проблемы Европы.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Grosse danke, herr Scholz!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:28
+5
Офіційні особи ФРН заявили, що можуть знову не дотягнути до цілі в 2% витратiв на оборону в цьому році і замість цього досягти мети "в середньому протягом наступних п'яти років". Причини - давні проблеми із закупівлями, вкорінені бюрократичні перепони та відставання в роботі оборонних підприємств.

Усі збройні сили ФРН складаються з приблизно 183 000 чоловіків і жінок у порівнянні з майже 500 000 наприкінці холодної війни, На війні вона мала б доступ до 1,3 мільйона військовослужбовців, призвавши резервістів. Західна Німеччина витрачала майже 3% свого ВВП на оборону.

У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:49
+5
По факту спасибо надо сказать главе МИД Германии Анналене Бербок...Щольц по факту выполняет все что говорит АнгелЛена🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
17.02.2023 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОЧАВСЯ ІНТЕНСИВНИЙ ШТУРМ ОРКАМИ

https://youtu.be/RD2cmFGVMAs
показать весь комментарий
17.02.2023 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs

показать весь комментарий
17.02.2023 18:50 Ответить
Рік думали! Як вони могли до московії дійти?????
показать весь комментарий
17.02.2023 18:48 Ответить
Тих рішучих німців вбили під час другої світової. А решту денацифіціровали
показать весь комментарий
17.02.2023 18:55 Ответить
...... Україна їх знову привела до тями!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:59 Ответить
Офіційні особи ФРН заявили, що можуть знову не дотягнути до цілі в 2% витратiв на оборону в цьому році і замість цього досягти мети "в середньому протягом наступних п'яти років". Причини - давні проблеми із закупівлями, вкорінені бюрократичні перепони та відставання в роботі оборонних підприємств.

Усі збройні сили ФРН складаються з приблизно 183 000 чоловіків і жінок у порівнянні з майже 500 000 наприкінці холодної війни, На війні вона мала б доступ до 1,3 мільйона військовослужбовців, призвавши резервістів. Західна Німеччина витрачала майже 3% свого ВВП на оборону.

У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:49 Ответить
Німці не можуть дотягнути? Ну то кацапи дотягнуть! У німців коротка пам'ять...
показать весь комментарий
17.02.2023 19:19 Ответить
Якщо Захід назвався найрозвинутішою частиною людської цивілізації, то треба нарешті брати на себе відповідальність.
показать весь комментарий
17.02.2023 18:49 Ответить
По факту Вторую Мировую выиграли Черчилль и Рузвельт..с кем воевали краснопузые Сралинцы история умалчивает...
Фишка тут не в договоре Молотов Риббентроп...1939 года..а гораздо раньше...,когда совки начали строить для Гитлера подлодки в чЛенинграде и турбины для электростанций... включая ДнепроГЭС...
показать весь комментарий
17.02.2023 19:10 Ответить
просто іді ***** йолопе
показать весь комментарий
17.02.2023 19:43 Ответить
Причем тут Днепрогэс к Гитлеру? Шо ты мелешь. Днепрогэс американцы помогли украинцам построить, Дженерал Электрик.
показать весь комментарий
18.02.2023 09:04 Ответить
Grosse danke, herr Scholz!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:28 Ответить
По факту спасибо надо сказать главе МИД Германии Анналене Бербок...Щольц по факту выполняет все что говорит АнгелЛена🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
17.02.2023 19:35 Ответить
аха!!именно так и есть!в германии канцлер для того и есть чтоб выполнять указы министра иностранных дел!!(немцы скопировали украинскую модель управления,правда не совсем удачно)в украине ,,завхоз"успешно рулит президентом и не только он подозреваю что и бабабеня нет нет да берёт в свои руки бразды правления!!
показать весь комментарий
17.02.2023 22:20 Ответить
Sehr gut Deutschland!
показать весь комментарий
17.02.2023 19:56 Ответить
 
 