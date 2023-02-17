Германия увеличивает производство оружия для себя и Украины, - Шольц

Российская агрессивная война заставила страны НАТО, а не только их, пересмотреть свои расходы на оборону и отношения с промышленностью.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц подтвердил приверженность его страны цели довести расходы на оборону до не менее 2% ВВП, о чем он заявил на третий день российской войны против Украины, и напомнил, что его правительство выделило дополнительный пакет Бундесвера в 100 млрд евро.

Немаловажным и нелегким вопросом является увеличение промышленного производства вооруженных систем и боеприпасов.

"Мы должны понять, что для нашей безопасности мы должны... наладить постоянное производство наиболее важных вооружений и боеприпасов", - подчеркнул Шольц.

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По его словам, уже предпринимаются шаги для усиления собственной обороноспособности, но также для увеличения помощи Украине. В частности, возобновляется производство боеприпасов для САУ Gepard, прекращенное несколько десятков лет назад. Украина очень активно использует эти системы, они эффективны, поэтому нужно обеспечить бесперебойную поставку боеприпасов. То же касается боеприпасов для танков, этот вопрос сейчас обсуждается, подчеркнул Шольц.

Глава правительства ФРГ также остановился на повышении обороноспособности Европы, в чем Германия должна взять на себя ответственность. Он упомянул о миссии Бундесвера на восточном фланге НАТО – в Литве и Словакии, предоставлении 17 тысяч солдат для сил быстрого реагирования, инициировании создания европейской системы защиты воздуха в рамках НАТО.

Европа должна делать больше для урегулирования конфликтов в своем непосредственном соседстве, сказал Шольц. В то же время призвал избавиться от представления о том, что проблемы Европы – это проблемы мира, а проблемы мира – не проблемы Европы.