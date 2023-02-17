Німеччина збільшує виробництво зброї для себе та України, - Шольц

Російська агресивна війна змусила країни НАТО, та не тільки їх, переглянути свої видатки на оборону та відносини з промисловістю.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц підтвердив відданість його країни меті довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП, про що він заявив на третій день російської війни проти України, та нагадав, що його уряд виділив додатковий пакет Бундесверу в 100 млрд євро.

Важливим і нелегким питанням є збільшення промислового виробництва збройних систем і боєприпасів.

"Ми маємо зрозуміти, що для нашої безпеки ми маємо… налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів", - підкреслив Шольц.

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За його словами, уже вживаються кроки для посилення власної обороноздатності, але також для збільшення допомоги Україні. Зокрема, поновлюється виробництво боєприпасів для САУ Gepard, яке було припинено кілька десятків років тому. Україна дуже активно використовує ці системи, вони ефективні, тож треба забезпечити безперебійне постачання боєприпасів. Теж стосується боєприпасів для танків, це питання зараз обговорюється, наголосив Шольц.

Глава уряду ФРН також зупинився на підвищенні обороноздатності Європи, в чому Німеччина повинна взяти на себе відповідальність. Він згадав про місію Бундесверу на східному фланзі НАТО – в Литві та Словаччині, надання 17 тисяч солдатів для сил швидкого реагування, ініціювання створення європейської системи захисту повітря у рамках НАТО.

Європа має більше робити для врегулювання конфліктів в своєму безпосередньому сусідстві, сказав Шольц. Водночас закликав позбутися уявлення про те, що проблеми Європи – це проблеми світу, а проблеми світу – не проблеми Європи.