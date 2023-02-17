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Німеччина збільшує виробництво зброї для себе та України, - Шольц

олаф,шольц

Російська агресивна війна змусила країни НАТО, та не тільки їх, переглянути свої видатки на оборону та відносини з промисловістю.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц підтвердив відданість його країни меті довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП, про що він заявив на третій день російської війни проти України, та нагадав, що його уряд виділив додатковий пакет Бундесверу в 100 млрд євро.

Важливим і нелегким питанням є збільшення промислового виробництва збройних систем і боєприпасів.

"Ми маємо зрозуміти, що для нашої безпеки ми маємо… налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів", - підкреслив Шольц.

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За його словами, уже вживаються кроки для посилення власної обороноздатності, але також для збільшення допомоги Україні. Зокрема, поновлюється виробництво боєприпасів для САУ Gepard, яке було припинено кілька десятків років тому. Україна дуже активно використовує ці системи, вони ефективні, тож треба забезпечити безперебійне постачання боєприпасів. Теж стосується боєприпасів для танків, це питання зараз обговорюється, наголосив Шольц.

Глава уряду ФРН також зупинився на підвищенні обороноздатності Європи, в чому Німеччина повинна взяти на себе відповідальність. Він згадав про місію Бундесверу на східному фланзі НАТО – в Литві та Словаччині, надання 17 тисяч солдатів для сил швидкого реагування, ініціювання створення європейської системи захисту повітря у рамках НАТО.

Європа має більше робити для врегулювання конфліктів в своєму безпосередньому сусідстві, сказав Шольц. Водночас закликав позбутися уявлення про те, що проблеми Європи – це проблеми світу, а проблеми світу – не проблеми Європи.

Автор: 

Німеччина (7374) зброя (7470) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+8
Grosse danke, herr Scholz!
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17.02.2023 19:28
+5
Офіційні особи ФРН заявили, що можуть знову не дотягнути до цілі в 2% витратiв на оборону в цьому році і замість цього досягти мети "в середньому протягом наступних п'яти років". Причини - давні проблеми із закупівлями, вкорінені бюрократичні перепони та відставання в роботі оборонних підприємств.

Усі збройні сили ФРН складаються з приблизно 183 000 чоловіків і жінок у порівнянні з майже 500 000 наприкінці холодної війни, На війні вона мала б доступ до 1,3 мільйона військовослужбовців, призвавши резервістів. Західна Німеччина витрачала майже 3% свого ВВП на оборону.

У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
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17.02.2023 18:49
+5
По факту спасибо надо сказать главе МИД Германии Анналене Бербок...Щольц по факту выполняет все что говорит АнгелЛена🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.02.2023 19:35
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ПОЧАВСЯ ІНТЕНСИВНИЙ ШТУРМ ОРКАМИ

https://youtu.be/RD2cmFGVMAs
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17.02.2023 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs

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17.02.2023 18:50 Відповісти
Рік думали! Як вони могли до московії дійти?????
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17.02.2023 18:48 Відповісти
Тих рішучих німців вбили під час другої світової. А решту денацифіціровали
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17.02.2023 18:55 Відповісти
...... Україна їх знову привела до тями!
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17.02.2023 19:59 Відповісти
Офіційні особи ФРН заявили, що можуть знову не дотягнути до цілі в 2% витратiв на оборону в цьому році і замість цього досягти мети "в середньому протягом наступних п'яти років". Причини - давні проблеми із закупівлями, вкорінені бюрократичні перепони та відставання в роботі оборонних підприємств.

Усі збройні сили ФРН складаються з приблизно 183 000 чоловіків і жінок у порівнянні з майже 500 000 наприкінці холодної війни, На війні вона мала б доступ до 1,3 мільйона військовослужбовців, призвавши резервістів. Західна Німеччина витрачала майже 3% свого ВВП на оборону.

У 1980-х роках Бундесвер мав 12 армійських дивізій з 36 бригадами і набагато більше 7 000 бойових танків, бойових броньованих машин піхоти та інших танків; 15 літаючих бойових підрозділів у ВПС та ВМС з близько 1,000 бойовими літаками; 18 зенітно-ракетних батальйонів і військово-морських підрозділів з близько 40 ракетними катерами і 24 підводними човнами, а також кількома есмінцями і фрегатами.
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17.02.2023 18:49 Відповісти
Німці не можуть дотягнути? Ну то кацапи дотягнуть! У німців коротка пам'ять...
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17.02.2023 19:19 Відповісти
Якщо Захід назвався найрозвинутішою частиною людської цивілізації, то треба нарешті брати на себе відповідальність.
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17.02.2023 18:49 Відповісти
По факту Вторую Мировую выиграли Черчилль и Рузвельт..с кем воевали краснопузые Сралинцы история умалчивает...
Фишка тут не в договоре Молотов Риббентроп...1939 года..а гораздо раньше...,когда совки начали строить для Гитлера подлодки в чЛенинграде и турбины для электростанций... включая ДнепроГЭС...
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17.02.2023 19:10 Відповісти
просто іді ***** йолопе
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17.02.2023 19:43 Відповісти
Причем тут Днепрогэс к Гитлеру? Шо ты мелешь. Днепрогэс американцы помогли украинцам построить, Дженерал Электрик.
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18.02.2023 09:04 Відповісти
Grosse danke, herr Scholz!
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17.02.2023 19:28 Відповісти
По факту спасибо надо сказать главе МИД Германии Анналене Бербок...Щольц по факту выполняет все что говорит АнгелЛена🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.02.2023 19:35 Відповісти
аха!!именно так и есть!в германии канцлер для того и есть чтоб выполнять указы министра иностранных дел!!(немцы скопировали украинскую модель управления,правда не совсем удачно)в украине ,,завхоз"успешно рулит президентом и не только он подозреваю что и бабабеня нет нет да берёт в свои руки бразды правления!!
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17.02.2023 22:20 Відповісти
Sehr gut Deutschland!
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17.02.2023 19:56 Відповісти
 
 