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Новости Война
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ПВО (2495) разведка (4120) Эстония (1353) воздушное пространство Украины (8)

РФ запускает воздушные шары для обнаружения систем ПВО и истощения боеприпасов, - разведка Эстонии

куля

Российские вооруженные силы начали использовать метеозонды для получения информации о позициях украинских средств ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"На этой неделе над Киевом впервые были обнаружены метеозонды. Не знаю, узнала ли Российская Федерация о такой возможности после новостей о китайских аэростатах. В любом случае, Россия начала использовать другую тактику", — заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

По его словам, основная цель запускаемых над Украиной аэростатов — измотать украинскую ПВО: украинским силам приходится их выслеживать и уничтожать, поскольку неизвестно, могут ли они нести какой-то груз.

"Это, в свою очередь, истощает запасы снарядов для систем противовоздушной обороны, и утомляет военных. Кроме того, это раскрывает позиции украинских средств ПВО", — пояснил Гросберг.

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К тому же стоимость такого аэростата намного ниже цены зенитной ракеты.

"Иными словами, очень дешевый и ловкий прием. Они наблюдали, сколько времени это займет и какой будет реакция украинских сил на этот маневр", — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Гросберг пояснил, что запускаемые российскими силами аэростаты являются обычными метеозондами, которые не оснащены оборудованием для ведения разведки и не представляют военной угрозы.

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"На сбитых аэростатах были обнаружены отражатели, чтобы радары противовоздушной обороны их засекли, что является частью тактики по изматыванию украинских средств ПВО", — пояснил он.

Гросберг также указал, что при российском авиаударе по Львову в январе этого года была использована крылатая ракета, изготовленная в этом году.

"После исследования останков ракеты Х-101 было установлено, что она была произведена в этом году. Это свидетельствует о том, что Россия до сих пор имеет возможность производить такие ракеты. На сегодняшний день мы не знаем и не можем оценить, то ли это накопленные перед войной запасы, которые позволяют производить такие ракеты, то ли за этим стоят какие-то другие нюансы", — сказал он.
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Топ комментарии
+12
Только вот "почему-то" эстонская разведка точно знала о неминуемом вторжении русни, а Украинская - нет. Кстати, не думаю, шо Эстонские разведчики живут в одном доме с русским уголовником.
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17.02.2023 22:24
+10
А в цю гру можна вдвох. Треба лише повітряні кулі і щоб вітер дув у їх строну.
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17.02.2023 22:16
+5
Скоро карасів по Дніпру будуть пускать щоб дізнатись чи є у нас вода....
й*обані кацапські лапті....
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17.02.2023 22:04
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Правила форума Совет форумчан
кітайці теж - в комуняк одна тактика.
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17.02.2023 21:58 Ответить
Спочатку московити запускали ракети, потім, коли наше ППО/ПРО зміцніло, "Шахеди"+ракети, а тепер, коли грошей стало менше, кулі+ракети.
Подальший розвиток подій може виглядати так: кулі+"Шахеди", кулі+кулі, праща+куля.

Звісно, що це "чорний" гумор, бо наваіть зараз у них є на оте "+ракети", а, дякуючі Ірану, Китаю та КНДР, ще буде.
Тільки знищення московії може (хоч не на довго) привести світ до миру.

О! Там мертвечукча щось молов про "Корейський сценарій"! То я, наприклад, не проти, коли їхня малоросія буде організована на Кубані, Тамані та Ставропіллі. Потім референдум і... ЗУНР+СУНР=Україна

Звісно, що це стьоб, але хто зна!
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17.02.2023 22:02 Ответить
такое гавно нужно сбивать или обычной зениткой или поднимать самолет. хоть один. никаких ракет не хватит. если они анонсируют массированную атаку - то таких отражателей будут тысячи.
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17.02.2023 22:03 Ответить
их не нужно сбивать - они легко идентифицируются обзорной РЛС из-за нулевой скорости перемещения. Американцы сбивают китайские зонды из-за того, что они несут достаточно продвинутую разведывательную аппаратуру, а кацапы больше чем на три листа дюраля на большее не способны.
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17.02.2023 22:15 Ответить
Дюраль - то жирно. Можна й тоненьку оцинковку чи взагалі "чорний" лист причепити. Ефект той же.
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17.02.2023 22:41 Ответить
Абсолютно верно, сам проработал с судовыми РЛС не один год и имея небольшой опыт можно понят, ,что за цель " отбивается на экране РЛС: облако ( они тоже видны на экране) , стая птиц и т.д. тем более у современные радары после минутной обработки данный показывают скорость, курс цели, через какое время будет сближение. Перепутать дрон с воздушным шаром просто невозможно
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18.02.2023 08:05 Ответить
Скоро карасів по Дніпру будуть пускать щоб дізнатись чи є у нас вода....
й*обані кацапські лапті....
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17.02.2023 22:04 Ответить
Эстонская разведка???Да.......а мы и не знали для чего кацапня шары пускает)))Иной раз читая подобные новости,за инсайды эстонской разведки.......становиться смешно.....При всём уважении,нема чем ленту наполнять?????
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17.02.2023 22:07 Ответить
Только вот "почему-то" эстонская разведка точно знала о неминуемом вторжении русни, а Украинская - нет. Кстати, не думаю, шо Эстонские разведчики живут в одном доме с русским уголовником.
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17.02.2023 22:24 Ответить
Я вже писав , причіпити до ''мавіка'' шило і ба-бах оту кулю
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17.02.2023 22:09 Ответить
Анал-гавне-т.
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17.02.2023 22:11 Ответить
А в цю гру можна вдвох. Треба лише повітряні кулі і щоб вітер дув у їх строну.
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17.02.2023 22:16 Ответить
Скоро весна , задмуть вітри із Заходу .
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17.02.2023 22:20 Ответить
Во первых - скорость движения зонда зависит от скорости ветра
Во вторых - китайские фонарики гораздо дешевле
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17.02.2023 22:56 Ответить
У небі над Україною фіксують літальні об'єкти з кутовими відбивачами, які рухаються з невеликою швидкістю. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише" 24 канал "


"Можливо, вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети.
Кожна ціль має свою характеристику: швидкість, висота польоту. Ці кулі летять у повітряних потоках. росіяни почали це використовувати", - каже Ігнат.
За словами військового, причин для занепокоєння немає.
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17.02.2023 22:18 Ответить
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17.02.2023 22:42 Ответить
чому таке Україна не запускає в бік мосКАЛів під час хорошого попутного вітру в напрямку маца-кви???
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17.02.2023 22:45 Ответить
зараз дують північні вітри з України, час і нам запускати зонди
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17.02.2023 23:43 Ответить
на дирижаблях ловить
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17.02.2023 23:54 Ответить
У нас таких нет? Это наверное что-то из супер космических технологий 22-го века?
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18.02.2023 01:16 Ответить
Дуже дієвим способом боротьби з повітряними кулями є ФЕЄРВЕРКИ!
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18.02.2023 07:25 Ответить
 
 