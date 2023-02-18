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Новости Война
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армия РФ (18069) Угледар (127)

Враг несколько сбавил обороты возле Угледара, - Силы обороны

вугледар

Российские войска по сравнению с прошлой неделей несколько сбавили темп в своих действиях возле Угледара. Иногда враг бросает на штурмы военных, но без брони и техники.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара. - Ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", - говорит Дмитрашковский.

Он рассказал, что за сегодняшнюю ночь враг сумел провести лишь два штурмовых действия, хотя, как говорит военный, "и штурмовыми действиями это назвать сложно".

"Они наступали мотострелковым подразделением - это отделения без техники и поддержки брони, которые являются такими "суицидальными действиями". Видимо, их просто отправляют на эти штурмы, лишь бы "не сидели на месте", - отметил Дмитрашковский.

Также, по его словам, на этом направлении активность "вагнеровцев" существенно снизилась, в то же время идет активный обстрел населенных пунктов.

Читайте также: Россияне не эвакуируют своих раненых бойцов из-под Угледара и Бахмута и большинство из них превращаются в "200-х", - Силы обороны Таврического направления
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Топ комментарии
+15
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18.02.2023 14:01
+7
Не дивно, на таких обертах відгрібати здюлєй не зможе жодна армія, навіть " фторая в мире"
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18.02.2023 14:01
+6
Морпехи закончились везите подводников балтийских
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18.02.2023 14:08
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Не дивно, на таких обертах відгрібати здюлєй не зможе жодна армія, навіть " фторая в мире"
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18.02.2023 14:01 Ответить
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18.02.2023 14:01 Ответить
Лівольверт вещ.
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18.02.2023 14:25 Ответить
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18.02.2023 14:05 Ответить
Тихоокеанский флот "героически" приплыл.
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18.02.2023 14:06 Ответить
А потому что получили п.зди....
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18.02.2023 14:07 Ответить
Морпехи закончились везите подводников балтийских
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18.02.2023 14:08 Ответить
Выдыхаются...
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18.02.2023 14:18 Ответить
Сегодня тоже только 4 ракеты запустили. Выдыхаются?)
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18.02.2023 14:20 Ответить
Ну не 40 і не 140 як раніше.
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18.02.2023 14:28 Ответить
Вони можуть запускати не раз на 2 тижні 60-80, а кожен день по 4-5, створючі враження, що в них їх багато
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18.02.2023 14:32 Ответить
Обертанти змінили діслокацію - набирають обертів на концертах Кобзона.
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18.02.2023 14:31 Ответить

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18.02.2023 14:40 Ответить
фуфло
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18.02.2023 16:54 Ответить
Взято з тєлєги кацапського нацика - пропагандона
----------------

https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

Командующие Ахмедов и Мурадов удостоены званий генерал-майор и генерал-полковник - личный указ Путина.

П..дец.

Пошло оно всё нах.. . )) 😂
------------------
Для справки : - ахмедов і мурадов командують військами орди під Вугледаром .
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18.02.2023 14:47 Ответить
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18.02.2023 14:52 Ответить
там касаби вперше в світі створили підземні війська- підземні десантники підземна піхота підземні танкісти і т д
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18.02.2023 15:11 Ответить
І зразу ж згадується штурм мотопіхотним батальоном нафтозаводу з Сирії. (лапті списують на Вагнера) там організовував майор морської піхоти, чи то бурят чи то кореець. Там була танкова рота, батарея 152,БТР, авторота. І штаб лаптів повідомив америкосів -нашихтамнет. Сформували три ударні групи, бронегрупу розвитку атаки, склали таблиці стрільби для арти, увязали на карті переноси ударів та їх посилення в атаці на прохідну заводу. І чекали зелену ракету. А в підсумку - америкоси спалили все. Не встигли навіть пострілу зробити. Коли пішов розголос -списали на недосвідчених командирів, відсутність карт і саме головне -відсутність природного укриття - лісозахисних посадок і самих лісів. Трупаки не рахували, і невідомо, чи збирали останки. Пару десятків ушкоджених привезли попутнім "бортом". І тут теж саме. Сам ***** підбадьорює а "крокодил не ловиться і не росте кокос "
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18.02.2023 15:18 Ответить
ага,в пуселі відсутність лісосмуг
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18.02.2023 16:55 Ответить
Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки. Джерело:
Ну ясен пень - броня и техника денег стоит
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18.02.2023 16:39 Ответить
 
 