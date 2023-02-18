Враг несколько сбавил обороты возле Угледара, - Силы обороны
Российские войска по сравнению с прошлой неделей несколько сбавили темп в своих действиях возле Угледара. Иногда враг бросает на штурмы военных, но без брони и техники.
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара. - Ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", - говорит Дмитрашковский.
Он рассказал, что за сегодняшнюю ночь враг сумел провести лишь два штурмовых действия, хотя, как говорит военный, "и штурмовыми действиями это назвать сложно".
"Они наступали мотострелковым подразделением - это отделения без техники и поддержки брони, которые являются такими "суицидальными действиями". Видимо, их просто отправляют на эти штурмы, лишь бы "не сидели на месте", - отметил Дмитрашковский.
Также, по его словам, на этом направлении активность "вагнеровцев" существенно снизилась, в то же время идет активный обстрел населенных пунктов.
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Командующие Ахмедов и Мурадов удостоены званий генерал-майор и генерал-полковник - личный указ Путина.
П..дец.
Пошло оно всё нах.. . )) 😂
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Для справки : - ахмедов і мурадов командують військами орди під Вугледаром .
Ну ясен пень - броня и техника денег стоит