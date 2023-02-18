Враг несколько сбавил обороты возле Угледара, - Силы обороны

Российские войска по сравнению с прошлой неделей несколько сбавили темп в своих действиях возле Угледара. Иногда враг бросает на штурмы военных, но без брони и техники.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара. - Ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", - говорит Дмитрашковский.

Он рассказал, что за сегодняшнюю ночь враг сумел провести лишь два штурмовых действия, хотя, как говорит военный, "и штурмовыми действиями это назвать сложно".

"Они наступали мотострелковым подразделением - это отделения без техники и поддержки брони, которые являются такими "суицидальными действиями". Видимо, их просто отправляют на эти штурмы, лишь бы "не сидели на месте", - отметил Дмитрашковский.

Также, по его словам, на этом направлении активность "вагнеровцев" существенно снизилась, в то же время идет активный обстрел населенных пунктов.

Читайте также: Россияне не эвакуируют своих раненых бойцов из-под Угледара и Бахмута и большинство из них превращаются в "200-х", - Силы обороны Таврического направления