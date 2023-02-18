Ворог дещо збавив оберти біля Вугледару, - Сили оборони

Російські війська порівняно з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледару. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки.

Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледару. - Ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії", - каже Дмитрашківський.

Він розповів, що за сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, хоча, як каже військовий, "й штурмовими діями це назвати важко".

"Вони наступали підрозділом мотострілецьким - це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими "суїцидальними діями". Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки "не сиділи на місці", - зазначив Дмитрашківський.

Також, за його словами, на цьому напрямку активність "вагнерівців" суттєво знизилась, водночас іде активний обстріл населених пунктів.

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