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Новини Війна
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Ворог дещо збавив оберти біля Вугледару, - Сили оборони

вугледар

Російські війська порівняно з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледару. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки.

Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледару. - Ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії", - каже Дмитрашківський.

Він розповів, що за сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, хоча, як каже військовий, "й штурмовими діями це назвати важко".

"Вони наступали підрозділом мотострілецьким - це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими "суїцидальними діями". Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки "не сиділи на місці", - зазначив Дмитрашківський.

Також, за його словами, на цьому напрямку активність "вагнерівців" суттєво знизилась, водночас іде активний обстріл населених пунктів.

Читайте також: Росіяни не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, і більшість із них перетворюється на "200-х", - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

армія рф (17482) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+15
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18.02.2023 14:01
+7
Не дивно, на таких обертах відгрібати здюлєй не зможе жодна армія, навіть " фторая в мире"
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18.02.2023 14:01
+6
Морпехи закончились везите подводников балтийских
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18.02.2023 14:08
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Не дивно, на таких обертах відгрібати здюлєй не зможе жодна армія, навіть " фторая в мире"
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18.02.2023 14:01 Відповісти
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18.02.2023 14:01 Відповісти
Лівольверт вещ.
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18.02.2023 14:25 Відповісти
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18.02.2023 14:05 Відповісти
Тихоокеанский флот "героически" приплыл.
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18.02.2023 14:06 Відповісти
А потому что получили п.зди....
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18.02.2023 14:07 Відповісти
Морпехи закончились везите подводников балтийских
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18.02.2023 14:08 Відповісти
Выдыхаются...
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18.02.2023 14:18 Відповісти
Сегодня тоже только 4 ракеты запустили. Выдыхаются?)
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18.02.2023 14:20 Відповісти
Ну не 40 і не 140 як раніше.
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18.02.2023 14:28 Відповісти
Вони можуть запускати не раз на 2 тижні 60-80, а кожен день по 4-5, створючі враження, що в них їх багато
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18.02.2023 14:32 Відповісти
Обертанти змінили діслокацію - набирають обертів на концертах Кобзона.
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18.02.2023 14:31 Відповісти

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18.02.2023 14:40 Відповісти
фуфло
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18.02.2023 16:54 Відповісти
Взято з тєлєги кацапського нацика - пропагандона
----------------

https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

Командующие Ахмедов и Мурадов удостоены званий генерал-майор и генерал-полковник - личный указ Путина.

П..дец.

Пошло оно всё нах.. . )) 😂
------------------
Для справки : - ахмедов і мурадов командують військами орди під Вугледаром .
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18.02.2023 14:47 Відповісти
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18.02.2023 14:52 Відповісти
там касаби вперше в світі створили підземні війська- підземні десантники підземна піхота підземні танкісти і т д
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18.02.2023 15:11 Відповісти
І зразу ж згадується штурм мотопіхотним батальоном нафтозаводу з Сирії. (лапті списують на Вагнера) там організовував майор морської піхоти, чи то бурят чи то кореець. Там була танкова рота, батарея 152,БТР, авторота. І штаб лаптів повідомив америкосів -нашихтамнет. Сформували три ударні групи, бронегрупу розвитку атаки, склали таблиці стрільби для арти, увязали на карті переноси ударів та їх посилення в атаці на прохідну заводу. І чекали зелену ракету. А в підсумку - америкоси спалили все. Не встигли навіть пострілу зробити. Коли пішов розголос -списали на недосвідчених командирів, відсутність карт і саме головне -відсутність природного укриття - лісозахисних посадок і самих лісів. Трупаки не рахували, і невідомо, чи збирали останки. Пару десятків ушкоджених привезли попутнім "бортом". І тут теж саме. Сам ***** підбадьорює а "крокодил не ловиться і не росте кокос "
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18.02.2023 15:18 Відповісти
ага,в пуселі відсутність лісосмуг
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18.02.2023 16:55 Відповісти
Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки. Джерело:
Ну ясен пень - броня и техника денег стоит
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18.02.2023 16:39 Відповісти
 
 