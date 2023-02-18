Безопасность Молдовы сейчас обеспечивает Украина, - Санду

Россия уже ведет гибридную войну против Молдовы, но сегодня безопасность Молдовы обеспечивает Украина.

Об этом заявила президент страны Мая Санду на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока Украина сражается за свою территорию, нет непосредственной опасности", - заявила она.

Санду напомнила, что за последнее время четыре российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, представитель РФ выступил с угрозой, что "Молдова следующая". Кроме того, осенью Россия вела против Молдовы энергетическую войну, повысив цены, а затем прекратив поставки газа.

"Сейчас стало известно о новом плане - организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах... Многие кибератаки и фейковые предупреждения о заложенных бомбах - все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать", – описала ситуацию президент Молдовы.

По ее словам, страна нуждается в поддержке НАТО в таких вопросах, как мониторинг воздушного пространства, ПВО и воздушная оборона, а в гибридной войне – поддержка в стратегической разведке, киберсредств.

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Санду также призвала к совместному отпору российской пропаганде, с которой Молдове трудно справиться своими силами. Она отметила, что необходимы совместные подходы в борьбе с агитацией за войну, работе с соцсетями, распространяющими дезинформацию и пропаганду.