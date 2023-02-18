Безопасность Молдовы сейчас обеспечивает Украина, - Санду
Россия уже ведет гибридную войну против Молдовы, но сегодня безопасность Молдовы обеспечивает Украина.
Об этом заявила президент страны Мая Санду на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока Украина сражается за свою территорию, нет непосредственной опасности", - заявила она.
Санду напомнила, что за последнее время четыре российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, представитель РФ выступил с угрозой, что "Молдова следующая". Кроме того, осенью Россия вела против Молдовы энергетическую войну, повысив цены, а затем прекратив поставки газа.
"Сейчас стало известно о новом плане - организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах... Многие кибератаки и фейковые предупреждения о заложенных бомбах - все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать", – описала ситуацию президент Молдовы.
По ее словам, страна нуждается в поддержке НАТО в таких вопросах, как мониторинг воздушного пространства, ПВО и воздушная оборона, а в гибридной войне – поддержка в стратегической разведке, киберсредств.
Санду также призвала к совместному отпору российской пропаганде, с которой Молдове трудно справиться своими силами. Она отметила, что необходимы совместные подходы в борьбе с агитацией за войну, работе с соцсетями, распространяющими дезинформацию и пропаганду.
Пожалуйста, подождите...
вже накидати їм і йти чи шо робити?
ну не хочуть вони і не треба, нехай чекають москалів...
Проводять спільні військові навчання з НАТО (за 40 км від Придністров'я), вже почали надходити німецькі бронетранспортери, дали запрос на купівлю західного ППО - суспільство готують що нейтральний статус буде переглянуто на користь вступу в НАТО.
Потрібен час на всі ці кроки.
колись верещали що за молдову порвуть всіх
перед орками всралися???
так розумію Україні прийдеться воювати за все, і за себе і за того молдавського парубка....
коли була війна в молдові?
мені було 25
це що до посилань
хоча і зараз певні війська там стоять - кацапамолдовське відволікалово!
Не лізь поперед батька в пекло!
не те щоб воїни, але спокійніше було б...