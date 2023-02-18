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Новости Война
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Молдова (1835) россия (93038) Мая Санду (205)

Безопасность Молдовы сейчас обеспечивает Украина, - Санду

санду

Россия уже ведет гибридную войну против Молдовы, но сегодня безопасность Молдовы обеспечивает Украина.

Об этом заявила президент страны Мая Санду на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока Украина сражается за свою территорию, нет непосредственной опасности", - заявила она.

Санду напомнила, что за последнее время четыре российские ракеты пролетели над территорией Молдовы, представитель РФ выступил с угрозой, что "Молдова следующая".  Кроме того, осенью Россия вела против Молдовы энергетическую войну, повысив цены, а затем прекратив поставки газа.

"Сейчас стало известно о новом плане - организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах... Многие кибератаки и фейковые предупреждения о заложенных бомбах - все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать", – описала ситуацию президент Молдовы.

По ее словам, страна нуждается в поддержке НАТО в таких вопросах, как мониторинг воздушного пространства, ПВО и воздушная оборона, а в гибридной войне – поддержка в стратегической разведке, киберсредств.

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Санду также призвала к совместному отпору российской пропаганде, с которой Молдове трудно справиться своими силами. Она отметила, что необходимы совместные подходы в борьбе с агитацией за войну, работе с соцсетями, распространяющими дезинформацию и пропаганду.
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Топ комментарии
+18
Де вона там говорить про Зелю, вона говорить про Україну.
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18.02.2023 14:28
+18
Безпеку забезпечує Україна, а не корисний для фсб мудіаль зеля.
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18.02.2023 14:30
+10
Приятно знать, что санду это осознаёт.
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18.02.2023 15:43
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Хоч Зеля і вкрав Чауса, але забезпечує безпеку. Слава Найвеличнішому!
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18.02.2023 14:22 Ответить
Де вона там говорить про Зелю, вона говорить про Україну.
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18.02.2023 14:28 Ответить
А хто Найзеленіший генераліссімус України? Отож.
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18.02.2023 14:30 Ответить
Україна і Зеля це два слова які мають різні значення, якщо ти їх ототожнюєш як одне й те саме, то я тебе вітаю, ти тупий дятел!
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18.02.2023 15:58 Ответить
Безпеку забезпечує Україна, а не корисний для фсб мудіаль зеля.
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18.02.2023 14:30 Ответить
Вітаю ти заробив(ла) 5копійок 😂
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18.02.2023 17:19 Ответить
ото хлопці і питають, так шо с придністровською клоакою робити,
вже накидати їм і йти чи шо робити?
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18.02.2023 14:32 Ответить
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18.02.2023 15:45 Ответить
Які "хлопці", кого питають?
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18.02.2023 18:28 Ответить
Квкой вы шустрый, шо электровеник... Изучите сначала прононс паляницi.
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18.02.2023 23:05 Ответить
Ти звідки тут "електоровенік" взявся? Чи ви на пару із тим "мериканцем" строчите?
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19.02.2023 01:24 Ответить
Так запроси до пакгаузів в придністровя, коли так!
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18.02.2023 14:36 Ответить
Тут відкусить, там відгризе. І буде так робити поки всім світом не виб'ємо зуби кацапні!
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18.02.2023 14:38 Ответить
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18.02.2023 14:39 Ответить
І шо? Молдова так і буде нейтральною?
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18.02.2023 14:40 Ответить
Молдова вже не нейтральна, вона на кацапському радарі.
ну не хочуть вони і не треба, нехай чекають москалів...
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18.02.2023 14:48 Ответить
Молдова за Санду (а це зовсім друга країна ніж за про-руснявого Додона) вже зробила певні кроки до НАТО.

Проводять спільні військові навчання з НАТО (за 40 км від Придністров'я), вже почали надходити німецькі бронетранспортери, дали запрос на купівлю західного ППО - суспільство готують що нейтральний статус буде переглянуто на користь вступу в НАТО.

Потрібен час на всі ці кроки.
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20.02.2023 13:37 Ответить
Від Молдови що хочеш? Молдова має на папері аж три мотопіхтні бригади. Реально брєздатні війська- можливо дл батальону. Озброення - немодернізовані радянські БТР і декілька БМП. У 2017- му бачив стан одно із БТР-70. Його вже декілька років ремонтували.
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18.02.2023 18:32 Ответить
Добре влаштувались
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18.02.2023 14:44 Ответить
а чому не чути румунів???
колись верещали що за молдову порвуть всіх
перед орками всралися???
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18.02.2023 14:57 Ответить
верещати не воювати, а може ще і штати здержують.
так розумію Україні прийдеться воювати за все, і за себе і за того молдавського парубка....
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18.02.2023 15:06 Ответить
Дай посилання хто і де "верещав"?
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18.02.2023 18:33 Ответить
а тобі скільки років було при розвалі ссср?
коли була війна в молдові?
мені було 25
це що до посилань
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18.02.2023 21:34 Ответить
Тобто це просто твої бла, бла, бла.
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18.02.2023 21:40 Ответить
Україну Молдова цікавть тільки що б не було удара в спину...
хоча і зараз певні війська там стоять - кацапамолдовське відволікалово!
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18.02.2023 15:14 Ответить
Молдаване умные, молдаване выжидают и смотрят.
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18.02.2023 15:16 Ответить
Нет и не будет более лучшей ситуации для Молдовы освободить свою территорию ,,Преднистровье", то же самое касается Грузии , а нам бы какое облегчение было, ноооо яиц нет,армии нет, незнаю чего там нет но просто ссут
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18.02.2023 15:21 Ответить
Всьому свій час!

Не лізь поперед батька в пекло!
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18.02.2023 15:56 Ответить
Приятно знать, что санду это осознаёт.
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18.02.2023 15:43 Ответить
Ну, и шо дальше?... Це - намек , шо войдет с нами в союз?
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18.02.2023 15:43 Ответить
на місці Санду запросити б румунів на охорон кордонів Молдови.
не те щоб воїни, але спокійніше було б...
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18.02.2023 15:51 Ответить
Накінець - то нормальні заяви стали звучати в унісон з заявами США, Британії, НАТО. Анклав-уродець рашен-рейха треба задущити політично, економічно і військово. Не зупинятись перед повною блокадою до повного його знищення.
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18.02.2023 16:00 Ответить
Може можно було б зробити спільний альянс безпеки і таким чином розплющити "пнр", ліквідуючи ту загрозу. Тим біль що зброя зараз потрібна а там її багато.
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18.02.2023 22:16 Ответить
 
 