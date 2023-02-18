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Новини Війна
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Наразі безпеку Молдови забезпечує Україна, - Санду

санду

Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, але сьогодні безпеку Молдови забезпечує Україна.

Про це заявила президент країни Мая Санду на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", - заявила вона.

Санду нагадала, що за останній час чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови, представник РФ виступив із погрозою, що "Молдова наступна", крім того восени Росія вела проти Молдови енергетичну війну, підвищивши ціни, а потім припинивши постачання газу.

"Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби - все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - описала ситуацію президент Молдови.

За її словами, країна потребує підтримки НАТО в таких питаннях, як моніторинг повітряного простору, ППО і повітряна оборона, а в гібридній війні - підтримки в стратегічній розвідці, кіберзасобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен зустрівся із Санду: занепокоєний спробами Росії дестабілізувати Молдову

Санду також закликала до спільної відсічі російській пропаганді, з якою Молдові важко впоратися самотужки. Вона зазначила, що потрібні спільні підходи в боротьбі з агітацією за війну, роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.

Автор: 

Молдова (2075) росія (65316) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+18
Де вона там говорить про Зелю, вона говорить про Україну.
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18.02.2023 14:28
+18
Безпеку забезпечує Україна, а не корисний для фсб мудіаль зеля.
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18.02.2023 14:30
+10
Приятно знать, что санду это осознаёт.
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18.02.2023 15:43
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Хоч Зеля і вкрав Чауса, але забезпечує безпеку. Слава Найвеличнішому!
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18.02.2023 14:22 Відповісти
Де вона там говорить про Зелю, вона говорить про Україну.
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18.02.2023 14:28 Відповісти
А хто Найзеленіший генераліссімус України? Отож.
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18.02.2023 14:30 Відповісти
Україна і Зеля це два слова які мають різні значення, якщо ти їх ототожнюєш як одне й те саме, то я тебе вітаю, ти тупий дятел!
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18.02.2023 15:58 Відповісти
Безпеку забезпечує Україна, а не корисний для фсб мудіаль зеля.
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18.02.2023 14:30 Відповісти
Вітаю ти заробив(ла) 5копійок 😂
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18.02.2023 17:19 Відповісти
ото хлопці і питають, так шо с придністровською клоакою робити,
вже накидати їм і йти чи шо робити?
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18.02.2023 14:32 Відповісти
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18.02.2023 15:45 Відповісти
Які "хлопці", кого питають?
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18.02.2023 18:28 Відповісти
Квкой вы шустрый, шо электровеник... Изучите сначала прононс паляницi.
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18.02.2023 23:05 Відповісти
Ти звідки тут "електоровенік" взявся? Чи ви на пару із тим "мериканцем" строчите?
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19.02.2023 01:24 Відповісти
Так запроси до пакгаузів в придністровя, коли так!
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18.02.2023 14:36 Відповісти
Тут відкусить, там відгризе. І буде так робити поки всім світом не виб'ємо зуби кацапні!
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18.02.2023 14:38 Відповісти
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18.02.2023 14:39 Відповісти
І шо? Молдова так і буде нейтральною?
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18.02.2023 14:40 Відповісти
Молдова вже не нейтральна, вона на кацапському радарі.
ну не хочуть вони і не треба, нехай чекають москалів...
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18.02.2023 14:48 Відповісти
Молдова за Санду (а це зовсім друга країна ніж за про-руснявого Додона) вже зробила певні кроки до НАТО.

Проводять спільні військові навчання з НАТО (за 40 км від Придністров'я), вже почали надходити німецькі бронетранспортери, дали запрос на купівлю західного ППО - суспільство готують що нейтральний статус буде переглянуто на користь вступу в НАТО.

Потрібен час на всі ці кроки.
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20.02.2023 13:37 Відповісти
Від Молдови що хочеш? Молдова має на папері аж три мотопіхтні бригади. Реально брєздатні війська- можливо дл батальону. Озброення - немодернізовані радянські БТР і декілька БМП. У 2017- му бачив стан одно із БТР-70. Його вже декілька років ремонтували.
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18.02.2023 18:32 Відповісти
Добре влаштувались
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18.02.2023 14:44 Відповісти
а чому не чути румунів???
колись верещали що за молдову порвуть всіх
перед орками всралися???
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18.02.2023 14:57 Відповісти
верещати не воювати, а може ще і штати здержують.
так розумію Україні прийдеться воювати за все, і за себе і за того молдавського парубка....
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18.02.2023 15:06 Відповісти
Дай посилання хто і де "верещав"?
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18.02.2023 18:33 Відповісти
а тобі скільки років було при розвалі ссср?
коли була війна в молдові?
мені було 25
це що до посилань
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18.02.2023 21:34 Відповісти
Тобто це просто твої бла, бла, бла.
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18.02.2023 21:40 Відповісти
Україну Молдова цікавть тільки що б не було удара в спину...
хоча і зараз певні війська там стоять - кацапамолдовське відволікалово!
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18.02.2023 15:14 Відповісти
Молдаване умные, молдаване выжидают и смотрят.
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18.02.2023 15:16 Відповісти
Нет и не будет более лучшей ситуации для Молдовы освободить свою территорию ,,Преднистровье", то же самое касается Грузии , а нам бы какое облегчение было, ноооо яиц нет,армии нет, незнаю чего там нет но просто ссут
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18.02.2023 15:21 Відповісти
Всьому свій час!

Не лізь поперед батька в пекло!
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18.02.2023 15:56 Відповісти
Приятно знать, что санду это осознаёт.
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18.02.2023 15:43 Відповісти
Ну, и шо дальше?... Це - намек , шо войдет с нами в союз?
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18.02.2023 15:43 Відповісти
на місці Санду запросити б румунів на охорон кордонів Молдови.
не те щоб воїни, але спокійніше було б...
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18.02.2023 15:51 Відповісти
Накінець - то нормальні заяви стали звучати в унісон з заявами США, Британії, НАТО. Анклав-уродець рашен-рейха треба задущити політично, економічно і військово. Не зупинятись перед повною блокадою до повного його знищення.
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18.02.2023 16:00 Відповісти
Може можно було б зробити спільний альянс безпеки і таким чином розплющити "пнр", ліквідуючи ту загрозу. Тим біль що зброя зараз потрібна а там її багато.
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18.02.2023 22:16 Відповісти
 
 