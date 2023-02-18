Наразі безпеку Молдови забезпечує Україна, - Санду
Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, але сьогодні безпеку Молдови забезпечує Україна.
Про це заявила президент країни Мая Санду на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", - заявила вона.
Санду нагадала, що за останній час чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови, представник РФ виступив із погрозою, що "Молдова наступна", крім того восени Росія вела проти Молдови енергетичну війну, підвищивши ціни, а потім припинивши постачання газу.
"Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби - все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - описала ситуацію президент Молдови.
За її словами, країна потребує підтримки НАТО в таких питаннях, як моніторинг повітряного простору, ППО і повітряна оборона, а в гібридній війні - підтримки в стратегічній розвідці, кіберзасобів.
Санду також закликала до спільної відсічі російській пропаганді, з якою Молдові важко впоратися самотужки. Вона зазначила, що потрібні спільні підходи в боротьбі з агітацією за війну, роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.
Будь ласка, зачекайте...
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вже накидати їм і йти чи шо робити?
ну не хочуть вони і не треба, нехай чекають москалів...
Проводять спільні військові навчання з НАТО (за 40 км від Придністров'я), вже почали надходити німецькі бронетранспортери, дали запрос на купівлю західного ППО - суспільство готують що нейтральний статус буде переглянуто на користь вступу в НАТО.
Потрібен час на всі ці кроки.
колись верещали що за молдову порвуть всіх
перед орками всралися???
так розумію Україні прийдеться воювати за все, і за себе і за того молдавського парубка....
коли була війна в молдові?
мені було 25
це що до посилань
хоча і зараз певні війська там стоять - кацапамолдовське відволікалово!
Не лізь поперед батька в пекло!
не те щоб воїни, але спокійніше було б...