Российская служба "Голоса Америки" взяла на работу пропагандиста Гарри Княгницкого. Ранее он работал на НТВ и готовил материалы о "террористе" Олеге Сенцове, "присоединении" Крыма и "геноциде" жителей оккупированного Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Княгницкий работает в российской службе "Голоса Америки" как минимум с ноября 2022 года.

Во времена работы на российском телеканале НТВ, полностью финансируемом государственной компанией "Газпром" и на который наложил санкции Европейский Союз, Княгницкий, был военным корреспондентом. Он снимал пропагандистские сюжеты о российской войне против Украины.

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Например, материал о том, что украинские военные якобы осуществляют наведение артиллерии по сигналу гражданских мобильных телефонов.

В свободном доступе можно найти несколько сюжетов Княгницкого о якобы обстрелах украинской армией мирных граждан. Например, в материале от октября 2014 года корреспондент показывает, как российские боевики якобы "вынуждены стрелять в ответ", иначе украинский танк разрушит жилой квартал.

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Ни в одном из найденных материалов Гарри Княгницкий не упоминает о российской агрессии. В свою очередь русских боевиков он называет "ополчением" или "самообороной Донбасса". О действиях украинской армии говорит как о "захвате городов". Но противопоставляет украинские обстрелы, якобы повлекшие в Донецкую гуманитарную катастрофу, помощь от России.

Также Гарри Княгницкий выступил автором сюжета о якобы задержании "террористической группы" Олега Сенцова в 2014 году.

Княгницкий проработал в НТВ до 2017 года и ушел оттуда, как сам утверждает, по этическим соображениям: "К какому состоянию ты будешь прогибаться?".

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После этого Княгницкий устроился в нью-йоркскую редакцию российского телеканала RTVI. Во время работы на RTVI Гарри Княгницкий не оставил тему украинско-российской войны совсем. После того, как Россия обстреляла и захватила украинские корабли в Керченском проливе, корреспондент спекулировал, что Украина специально спровоцировала Россию. И утверждал, что в этой ситуации непонятно, кто юридически виноват и кто в чьи воды зашел. Напомним, что в 2014 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании аннексии Крыма.

Сотрудники "Голоса Америки" пытались добиться от своего руководства освобождения Княгницкого, но оно не отреагировало. Теперь, как сообщает издание Kyiv Post, журналисты обратились к американским конгрессменам с письмом.

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Они утверждают, что миссию "Голоса Америки" нельзя доверить людям, которые "работали на российские власти и годами продвигали пророссийские нарративы. Это подвергает сомнению нашу репутацию и репутацию "Голоса Америки".