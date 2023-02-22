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Новости
13 030 47

Пропагандист НТВ Княгницкий, снимавший сюжеты об "ополченцах", устроился на "Голос Америки"

княгницький

Российская служба "Голоса Америки" взяла на работу пропагандиста Гарри Княгницкого. Ранее он работал на НТВ и готовил материалы о "террористе" Олеге Сенцове, "присоединении" Крыма и "геноциде" жителей оккупированного Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Княгницкий работает в российской службе "Голоса Америки" как минимум с ноября 2022 года.

Во времена работы на российском телеканале НТВ, полностью финансируемом государственной компанией "Газпром" и на который наложил санкции Европейский Союз, Княгницкий, был военным корреспондентом. Он снимал пропагандистские сюжеты о российской войне против Украины.

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Например, материал о том, что украинские военные якобы осуществляют наведение артиллерии по сигналу гражданских мобильных телефонов.

В свободном доступе можно найти несколько сюжетов Княгницкого о якобы обстрелах украинской армией мирных граждан. Например, в материале от октября 2014 года корреспондент показывает, как российские боевики якобы "вынуждены стрелять в ответ", иначе украинский танк разрушит жилой квартал.

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Ни в одном из найденных материалов Гарри Княгницкий не упоминает о российской агрессии. В свою очередь русских боевиков он называет "ополчением" или "самообороной Донбасса". О действиях украинской армии говорит как о "захвате городов". Но противопоставляет украинские обстрелы, якобы повлекшие в Донецкую гуманитарную катастрофу, помощь от России.

Также Гарри Княгницкий выступил автором сюжета о якобы задержании "террористической группы" Олега Сенцова в 2014 году.

Княгницкий проработал в НТВ до 2017 года и ушел оттуда, как сам утверждает, по этическим соображениям: "К какому состоянию ты будешь прогибаться?".

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После этого Княгницкий устроился в нью-йоркскую редакцию российского телеканала RTVI. Во время работы на RTVI Гарри Княгницкий не оставил тему украинско-российской войны совсем. После того, как Россия обстреляла и захватила украинские корабли в Керченском проливе, корреспондент спекулировал, что Украина специально спровоцировала Россию. И утверждал, что в этой ситуации непонятно, кто юридически виноват и кто в чьи воды зашел. Напомним, что в 2014 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании аннексии Крыма.

Сотрудники "Голоса Америки" пытались добиться от своего руководства освобождения Княгницкого, но оно не отреагировало. Теперь, как сообщает издание Kyiv Post, журналисты обратились к американским конгрессменам с письмом.

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Они утверждают, что миссию "Голоса Америки" нельзя доверить людям, которые "работали на российские власти и годами продвигали пророссийские нарративы. Это подвергает сомнению нашу репутацию и репутацию "Голоса Америки".

журналистика (3304) пропаганда (3685) СМИ (3839)


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Топ комментарии
+33
Та не треба й далеко дивитись. Журналісти, які роками обливали Україну лайном, та працювали на кацапську пропаганду на каналах "Інтер", НьюзУан", Медведчуківських-Мураєвських, і т.п., тепер успішно працюють на Марафоні імені зеленского. А три патріотичні канали вимкнули, звично засунувши закон в зельоную дупу.
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22.02.2023 14:55
+19
Мирославі Гонгадзе повідомте. Вона зараз директор програм мовлення Голосу Америки у Східній Європі. Напевне, що це кадрове рішення пройшло повз неї.
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22.02.2023 14:52
+18
Видать резюме работодателей устроило- совести нет, печатать умеет! То что надо! У нас телемарафоне почти все такие
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22.02.2023 14:49
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Лайно до лайна...
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22.02.2023 14:46 Ответить
Російська служба «Голоса Америки»- це теж орган кацапской пропаганди.

Вони всі маскуються за «демократичними назвами».

Але коли ми бачено назву «російська служба»- це завжди « говорит Москва».

Треба завжди розуміти- вони вороги.
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22.02.2023 14:58 Ответить
Може Америці треба таке табло послати на йух.
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22.02.2023 14:47 Ответить
А як же скрєпи.
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22.02.2023 14:47 Ответить
"Російська служба "Голосу Америки""
У мене питання до кацапів: чому ви дозволяєте цьому наймахровішому "іноагєнту" досі мовити на "святой русской зємлє"? Навіть в Одесі катьку післали слідом за корабльом. Так зберіть вже небайдужих, та з'ясуйте адресу офісу, і "работайтє, братья".
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22.02.2023 14:48 Ответить
!?!

1. Які « браття»?!?!!!!! Кацапи зробили все щоб засвідчити Українівони не браття.

2. Тому кацапи і дозволяють работать «рускій слубже», тому що вона працює на Кремль!
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22.02.2023 15:02 Ответить
Підказка: то був сарказм.
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22.02.2023 15:03 Ответить
Видать резюме работодателей устроило- совести нет, печатать умеет! То что надо! У нас телемарафоне почти все такие
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22.02.2023 14:49 Ответить
Мораль:
хороший орк - 200й орк.
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22.02.2023 14:49 Ответить
А Голос Америки дійсно голос Америки, чи зараз став голосом кацапстану?
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22.02.2023 14:50 Ответить
Дійсно це орган Держдепу США. Блінкін дізнається - скандал буде. Не кажучи вже за Байдена
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22.02.2023 14:57 Ответить
А так він не в курсах, ото бідолашний, не докладають йому, навіть резонансне.
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22.02.2023 18:45 Ответить
У той « русскій служби» Голоса Америки-

голосу США - нема! Нуль!

То голос МосьКви.
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22.02.2023 15:05 Ответить
Але ж центральний орган має відповідатиза свої придатки. Або сказати прямо що це щось таке присмоктавшеся. Ні? Ну тоді банані нема...
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22.02.2023 15:13 Ответить
а дехто кажуть ніби вся корупція, кумівство та продажні журнашлюшки Світу в Україні... а воно он як
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22.02.2023 14:50 Ответить
Шкода що наша Зе- прокуратура, дуже зайнята, а то б давно був в розшуку по лінії "інтерполу"...
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22.02.2023 14:50 Ответить
Мирославі Гонгадзе повідомте. Вона зараз директор програм мовлення Голосу Америки у Східній Європі. Напевне, що це кадрове рішення пройшло повз неї.
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22.02.2023 14:52 Ответить
Вона Діректор «Украінькоі Служби» Голосу Америка.
кацапська спужба окрема…
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22.02.2023 16:01 Ответить
Та не треба й далеко дивитись. Журналісти, які роками обливали Україну лайном, та працювали на кацапську пропаганду на каналах "Інтер", НьюзУан", Медведчуківських-Мураєвських, і т.п., тепер успішно працюють на Марафоні імені зеленского. А три патріотичні канали вимкнули, звично засунувши закон в зельоную дупу.
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22.02.2023 14:55 Ответить
пипл хавает
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22.02.2023 16:03 Ответить
Не хаває вже, а скоро буде ще добряче економити, коли ціну на електроенергію піднімуть в 4 рази.
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22.02.2023 18:47 Ответить
Именно так спецслужбы РФ внедряют своих агентов влияния в западные СМИ. А потом мы удивляемся почему выходят антиукраинские материалы то на Блумберг то на БиБиСи
...
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22.02.2023 14:58 Ответить
Вот вот
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22.02.2023 15:03 Ответить
Байден мабуть не знав...
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22.02.2023 15:00 Ответить
Ну а шо? Не брать же на "Голос Америки" Юрия Рашкина, или Диму Абрамсона...
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22.02.2023 15:01 Ответить
они там вообще мышей не ловят на голосе?! шпионов говнорашки принимают
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22.02.2023 15:04 Ответить
В США це роблять помилково, а в Україні це роблять спеціально. Скоро побичимо результат !
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22.02.2023 15:08 Ответить
Ганна Герман, Юлія Мендель, Сергій Нікіфоров...
невже на тлі таких "журналістів" українці мають право звинувачувати "Голос Америки"?!
Тим більш, що співробітники "Голосу" намагаються очистити свою редакцію, а наша влада - ні!
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22.02.2023 15:18 Ответить
Так ганна герман, між іншим, на "Радіо свобода" працювала.
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22.02.2023 15:59 Ответить
Так і мендель на Нью Йорк Таймс працювала. Лайно всюди є, важливо прибирати його вчасно. І це стосується не тільки дрібного лай..., але й крупного зе...
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22.02.2023 17:29 Ответить
Ось так працює проникнення російського впливу у всі сфери західних країн. Так цього покидька ще можна якось викинути бо знають його минуле. Але коли на Захід на ПМЖ виїзжають кацапські сім'ї з малечою під виглядом політичних чи економічних біженців, а потім через роки бувші малюки закінчують університети і починають працювати скрізь включно з ЦРУ і Держдепом. Але працюють на зовсім іншу державу.
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22.02.2023 15:25 Ответить
..бегло прочитал заголовок, показалось княжитский.. Тоже, кстати, достойный кандидат..
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22.02.2023 15:27 Ответить
А может, найдутся правильные американцы, которые не побоятся его просто пропетушить?
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22.02.2023 15:29 Ответить
Тому що княгницький. Тому що гарі.
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22.02.2023 15:34 Ответить
"Голос Америки" - кгбшно-фсбшная помойка.
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22.02.2023 15:38 Ответить
брехня
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22.02.2023 15:46 Ответить
Так *Вторая древнейшая профессия*Р.С.
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22.02.2023 15:46 Ответить
Байден - это голос Америки. Все остальное - суррогат.
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22.02.2023 15:56 Ответить
Тот, кто внимательно просматривает и читает репортажи скрепоязычного канала "Голос Америки" не может не уловить в них сходство с RT. Другими словами - вертухаями, так или иначе, прокуплены все подлоязычные каналы. На каждом из них должна висеть табличнка "Вход запрещён!"
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22.02.2023 16:09 Ответить
Внедрить своих агентов в медийных службах запада - любимое занятие КГБ и ФСБ. Кто нибудь напишите ФБР про этого кадра.
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22.02.2023 17:23 Ответить
Там уже давно ФСБшная помойка, иногда когда слушаешь создаётся впечатление, что включил канал Роисся-1😁
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22.02.2023 18:43 Ответить
треба на всіх рівнях про це казати американцям... всі хто має знайомих громадян США пишіть про це і жалійтеся їм... вода камінь точе...
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22.02.2023 19:03 Ответить
Пожартувати можна? прошу контакт з редакцією по надважливому проєкту, надсилав коментарем: Ви таки ЦЕНЗОР. НЕТ чи тільки НЕТ (без відповіді на запрос) Це був "жарт". Ви би у цьому вже проєкті допомогли Мамі Нені Україні. До речі: Слава Їй, Мамі Нені українців, згадати ТРЕБА!! а не назві на мапі. https://www.facebook.com/sensfiziologika/posts/pfbid02dLkYjaP5PgCPNRB5bBFWnHaAvGShgqishvfAs2iBowewGWoWgWRezn3uFJoMjwpsl?__cft__[0]=AZU_6ILBMDG_-2jPoaew4J3YOdkqhDTwPbC_ke-***********************************************************************-XH-ObFB-9frpbpl9SWME&__tn__=%2CO%2CP-R

Питання постає дуже і дуже просте: До ЦЕНЗОР .НЕТ. Росіяннами вже "все схоплено". Ми лише "Моськи" поряд зі Слоном гібридної Війни. Може ж коментарі читають відповідного рівня люди? Маю сподівання, а не... вже матюкливі зомбі росіян у вашому колективі!
Я скажете "лаюся". Абсолютно ні. Повідомлення. Свідомим з вас. Лише констатую, з досвіду звернень до вас.
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24.02.2023 16:10 Ответить
 
 