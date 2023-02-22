Зеленский подписал законы о льготном импорте беспилотников и тепловизоров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.
Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Президент подписал наши законопроекты #8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения", - написал он.
Нардеп также напомнил, что подобная возможность будет и для экспресс-отправок.
"Законы вступают в силу со дня, наступающего за днем их опубликования. То есть через пару дней уже заработают", - добавил парламентарий.
Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. 13 февраля они были переданы на подпись президенту.
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Перевага тоталітарного устрою: виказ "згори" виконується миттєво попри всю бюрократію і корупцію. Що і відбулось з БПЛА в росії: там для імпорту обмеження не діють вже давно.
Яка не бачить ані балістичні, ані "стелс"-цілі...
Майже рік горячої фази війни.. А як же... Перш за все наповнення бюджету... проїдання.
А безпілотники, тепловізори,... і всяке подібне предмети фронтового розкішу.
Ще чого їм в окопи подавай... Ще баню - сауну, теплу їжу... прання уніформи, тепле взуття...
кокая разніца да дективні?
13 лютого їх передали на підпис президенту Джерело:
оперативно...
треба почитати весь закон, з поправками
бо не може бути що б в законі не було якихось поправок для крупних торгашів
так як з безкоштовим розмитненням
поки перекупи роздуплились
поки військові не могли поїхати, автосалони завезли десятки тисяч дорогущих машин
і тут без вигоди когось не обійдеться
раша СЕРІЙНО штампує, а де наші ?