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Зеленский подписал законы о льготном импорте беспилотников и тепловизоров

мавік

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Президент подписал наши законопроекты #8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения", - написал он.

Нардеп также напомнил, что подобная возможность будет и для экспресс-отправок.

"Законы вступают в силу со дня, наступающего за днем их опубликования. То есть через пару дней уже заработают", - добавил парламентарий.

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. 13 февраля они были переданы на подпись президенту.

беспилотник (3649) ВР (29264) закон (3177) Зеленский Владимир (20511) Железняк Ярослав (429)


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Топ комментарии
+32
Ще навіть рік не пройшов. Не ранувато?
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22.02.2023 15:06
+16
Через рік розвиднілось .
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22.02.2023 15:06
+15
Годовщина Большой войны, которая так на минуточку началась в 2014-м... Лютая оперативность
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22.02.2023 15:06
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Ще навіть рік не пройшов. Не ранувато?
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22.02.2023 15:06 Ответить
Вы вот не понимаете, весь героизм ЗЕ. Мог ведь и после победы подписать.
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22.02.2023 15:59 Ответить
Годовщина Большой войны, которая так на минуточку началась в 2014-м... Лютая оперативность
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22.02.2023 15:06 Ответить
Через рік розвиднілось .
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22.02.2023 15:06 Ответить
таки дошло до тупеньких.
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22.02.2023 15:10 Ответить
Ну, нарешті. Перевага демократичного устрою суспільства: влада таки дослухається до вимог знизу.
Перевага тоталітарного устрою: виказ "згори" виконується миттєво попри всю бюрократію і корупцію. Що і відбулось з БПЛА в росії: там для імпорту обмеження не діють вже давно.
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22.02.2023 15:10 Ответить
Мабуть на Роїсі весілля на знімають з "мавіків".
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22.02.2023 15:13 Ответить
На 12 місяців пізніше чем треба !
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22.02.2023 15:17 Ответить
А "В Москве напротив стадиона "Лужники", где должен выступить Путин, установили зенитный комплекс "Панцирь-С1"
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22.02.2023 15:17 Ответить
Бутафорія.
Яка не бачить ані балістичні, ані "стелс"-цілі...
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22.02.2023 15:25 Ответить
Только через год дошло до Зеленского.
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22.02.2023 15:21 Ответить
Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів ?

Майже рік горячої фази війни.. А як же... Перш за все наповнення бюджету... проїдання.

А безпілотники, тепловізори,... і всяке подібне предмети фронтового розкішу.

Ще чого їм в окопи подавай... Ще баню - сауну, теплу їжу... прання уніформи, тепле взуття...
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22.02.2023 15:22 Ответить
..скорость - главный конек этой партии и правительства.. Аминь..
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22.02.2023 15:23 Ответить
Треба було для цього цілий рік пикою в лайно сувати?
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22.02.2023 15:23 Ответить
Рік палки в колеса ставили під час війни, хто буде покараний, може якісь волонтери юристи в суд подадуть, на тих хто не давав, скільки воїнів загинуло із за ціх пі..арів
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22.02.2023 15:37 Ответить
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22.02.2023 15:39 Ответить
митницю харчів позбавляють
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22.02.2023 15:40 Ответить
ще є питання кто пiiiдор клована жимойши предателя а 73:% }{уесмоктачі?
кокая разніца да дективні?
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22.02.2023 15:47 Ответить
Ему ***** или дерьмак указание дали, ранее чем год войны не пройдет, это не подписывать.
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22.02.2023 15:57 Ответить
Зеля зачекав 10 днів, щоб загинуло більше українців. Чим зміг Московії тим допоміг - курочка по зернятку клює так би мовити👇

13 лютого їх передали на підпис президенту Джерело:
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22.02.2023 16:01 Ответить
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22.02.2023 16:17 Ответить
І це через рік війни.Це жахіття.Вкотре демонструє що влада своїми вчинками і наказами дуже повільно реагує.Саме це призвело і робить катасрофічні наслідки для фронту і вцілому рішень по країні.Нам важливий час ,а цей час відверто крадуть у людей і влада і як не прикро союзники.Чим все повільніше робиться тим більше затягується війна тим більше гине людей.
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22.02.2023 16:03 Ответить
Ви думаєте повільно реагує? А мені здається навмисно затягує. Вороги України при владі.
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22.02.2023 16:52 Ответить
не почався й другий рік війни....
оперативно...
треба почитати весь закон, з поправками
бо не може бути що б в законі не було якихось поправок для крупних торгашів
так як з безкоштовим розмитненням
поки перекупи роздуплились
поки військові не могли поїхати, автосалони завезли десятки тисяч дорогущих машин
і тут без вигоди когось не обійдеться
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22.02.2023 16:31 Ответить
Зате коли їм особисто щось конче треба було - всі закони і настанови відпрацьовували в "ткрборежимі"!
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22.02.2023 16:32 Ответить
Розродилося чмо зелене після року війни.
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22.02.2023 16:50 Ответить
Слуги народа отменили НДС и лишили себя прибыли ,,,,, МАБУТЬ БРЕХНЯ
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22.02.2023 17:23 Ответить
Популизм зашкаливает
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22.02.2023 20:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5EzfiignYPU
раша СЕРІЙНО штампує, а де наші ?
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22.02.2023 20:45 Ответить
Це він підписав признання, що цілий рік шобла саботажників під його керівництвом гальмувала забезпечення ЗСУ.
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22.02.2023 21:22 Ответить
 
 