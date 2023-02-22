Зеленский подписал законы о льготном импорте беспилотников и тепловизоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Президент подписал наши законопроекты #8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения", - написал он.

Нардеп также напомнил, что подобная возможность будет и для экспресс-отправок.

"Законы вступают в силу со дня, наступающего за днем их опубликования. То есть через пару дней уже заработают", - добавил парламентарий.

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. 13 февраля они были переданы на подпись президенту.