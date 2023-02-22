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Новини
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Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

мавік

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.

Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Президент підписав наші законопроєкти #8360/ 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення оптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення", - написав він.

Нардеп також нагадав, що така можливість буде і для експрес-відправок.

"Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за пару днів уже запрацюють", - додав парламентарій.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 і №8361-д про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення. 13 лютого їх передали на підпис президенту.

Автор: 

безпілотник (4214) ВР (14999) закон (2833) Зеленський Володимир (23978) Железняк Ярослав (559)


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Топ коментарі
+32
Ще навіть рік не пройшов. Не ранувато?
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22.02.2023 15:06
+16
Через рік розвиднілось .
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22.02.2023 15:06
+15
Годовщина Большой войны, которая так на минуточку началась в 2014-м... Лютая оперативность
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22.02.2023 15:06
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Ще навіть рік не пройшов. Не ранувато?
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22.02.2023 15:06 Відповісти
Вы вот не понимаете, весь героизм ЗЕ. Мог ведь и после победы подписать.
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22.02.2023 15:59 Відповісти
Годовщина Большой войны, которая так на минуточку началась в 2014-м... Лютая оперативность
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22.02.2023 15:06 Відповісти
Через рік розвиднілось .
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22.02.2023 15:06 Відповісти
таки дошло до тупеньких.
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22.02.2023 15:10 Відповісти
Ну, нарешті. Перевага демократичного устрою суспільства: влада таки дослухається до вимог знизу.
Перевага тоталітарного устрою: виказ "згори" виконується миттєво попри всю бюрократію і корупцію. Що і відбулось з БПЛА в росії: там для імпорту обмеження не діють вже давно.
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22.02.2023 15:10 Відповісти
Мабуть на Роїсі весілля на знімають з "мавіків".
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22.02.2023 15:13 Відповісти
На 12 місяців пізніше чем треба !
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22.02.2023 15:17 Відповісти
А "В Москве напротив стадиона "Лужники", где должен выступить Путин, установили зенитный комплекс "Панцирь-С1"
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22.02.2023 15:17 Відповісти
Бутафорія.
Яка не бачить ані балістичні, ані "стелс"-цілі...
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22.02.2023 15:25 Відповісти
Только через год дошло до Зеленского.
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22.02.2023 15:21 Відповісти
Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів ?

Майже рік горячої фази війни.. А як же... Перш за все наповнення бюджету... проїдання.

А безпілотники, тепловізори,... і всяке подібне предмети фронтового розкішу.

Ще чого їм в окопи подавай... Ще баню - сауну, теплу їжу... прання уніформи, тепле взуття...
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22.02.2023 15:22 Відповісти
..скорость - главный конек этой партии и правительства.. Аминь..
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22.02.2023 15:23 Відповісти
Треба було для цього цілий рік пикою в лайно сувати?
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22.02.2023 15:23 Відповісти
Рік палки в колеса ставили під час війни, хто буде покараний, може якісь волонтери юристи в суд подадуть, на тих хто не давав, скільки воїнів загинуло із за ціх пі..арів
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22.02.2023 15:37 Відповісти
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22.02.2023 15:39 Відповісти
митницю харчів позбавляють
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22.02.2023 15:40 Відповісти
ще є питання кто пiiiдор клована жимойши предателя а 73:% }{уесмоктачі?
кокая разніца да дективні?
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22.02.2023 15:47 Відповісти
Ему ***** или дерьмак указание дали, ранее чем год войны не пройдет, это не подписывать.
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22.02.2023 15:57 Відповісти
Зеля зачекав 10 днів, щоб загинуло більше українців. Чим зміг Московії тим допоміг - курочка по зернятку клює так би мовити👇

13 лютого їх передали на підпис президенту Джерело:
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22.02.2023 16:01 Відповісти
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22.02.2023 16:17 Відповісти
І це через рік війни.Це жахіття.Вкотре демонструє що влада своїми вчинками і наказами дуже повільно реагує.Саме це призвело і робить катасрофічні наслідки для фронту і вцілому рішень по країні.Нам важливий час ,а цей час відверто крадуть у людей і влада і як не прикро союзники.Чим все повільніше робиться тим більше затягується війна тим більше гине людей.
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22.02.2023 16:03 Відповісти
Ви думаєте повільно реагує? А мені здається навмисно затягує. Вороги України при владі.
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22.02.2023 16:52 Відповісти
не почався й другий рік війни....
оперативно...
треба почитати весь закон, з поправками
бо не може бути що б в законі не було якихось поправок для крупних торгашів
так як з безкоштовим розмитненням
поки перекупи роздуплились
поки військові не могли поїхати, автосалони завезли десятки тисяч дорогущих машин
і тут без вигоди когось не обійдеться
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22.02.2023 16:31 Відповісти
Зате коли їм особисто щось конче треба було - всі закони і настанови відпрацьовували в "ткрборежимі"!
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22.02.2023 16:32 Відповісти
Розродилося чмо зелене після року війни.
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22.02.2023 16:50 Відповісти
Слуги народа отменили НДС и лишили себя прибыли ,,,,, МАБУТЬ БРЕХНЯ
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22.02.2023 17:23 Відповісти
Популизм зашкаливает
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22.02.2023 20:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5EzfiignYPU
раша СЕРІЙНО штампує, а де наші ?
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22.02.2023 20:45 Відповісти
Це він підписав признання, що цілий рік шобла саботажників під його керівництвом гальмувала забезпечення ЗСУ.
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22.02.2023 21:22 Відповісти
 
 