Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів ?

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.

Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Президент підписав наші законопроєкти #8360/ 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення оптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення", - написав він.

Нардеп також нагадав, що така можливість буде і для експрес-відправок.

"Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за пару днів уже запрацюють", - додав парламентарій.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 і №8361-д про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення. 13 лютого їх передали на підпис президенту.