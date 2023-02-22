Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.
Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Президент підписав наші законопроєкти #8360/ 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення оптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення", - написав він.
Нардеп також нагадав, що така можливість буде і для експрес-відправок.
"Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за пару днів уже запрацюють", - додав парламентарій.
Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 і №8361-д про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення. 13 лютого їх передали на підпис президенту.
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Перевага тоталітарного устрою: виказ "згори" виконується миттєво попри всю бюрократію і корупцію. Що і відбулось з БПЛА в росії: там для імпорту обмеження не діють вже давно.
Яка не бачить ані балістичні, ані "стелс"-цілі...
Майже рік горячої фази війни.. А як же... Перш за все наповнення бюджету... проїдання.
А безпілотники, тепловізори,... і всяке подібне предмети фронтового розкішу.
Ще чого їм в окопи подавай... Ще баню - сауну, теплу їжу... прання уніформи, тепле взуття...
кокая разніца да дективні?
13 лютого їх передали на підпис президенту Джерело:
оперативно...
треба почитати весь закон, з поправками
бо не може бути що б в законі не було якихось поправок для крупних торгашів
так як з безкоштовим розмитненням
поки перекупи роздуплились
поки військові не могли поїхати, автосалони завезли десятки тисяч дорогущих машин
і тут без вигоди когось не обійдеться
раша СЕРІЙНО штампує, а де наші ?