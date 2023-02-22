Россияне обстреляли Новотягинку в Херсонской области: Погибли 2 человека

Российские захватчики из артиллерии обстреляли село Новотягинка на Херсонщине, в результате чего погибли 2 гражданских.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в селе Новотягинка.

Обломки вражеских снарядов отняли жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От ран они погибли на месте", – говорится в сообщении.

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