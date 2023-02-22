Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині: Загинули 2 особи

Російські загарбники з артилерії обстріляли село Новотягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка.



Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від ран вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

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