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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині: Загинули 2 особи

херсонщина

Російські загарбники з артилерії обстріляли село Новотягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка.

Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від ран вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Військові РФ на Херсонщині погрожують виселенням громадянам, які не отримали російський паспорт, - Генштаб

Автор: 

обстріл (28700) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5795)


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Прикрийте артой Херсонщину - тварюки мають боятися на лівий берег важку техніку навіть підгоняти.
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22.02.2023 15:43 Відповісти
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22.02.2023 16:05 Відповісти
 
 