Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині: Загинули 2 особи
Російські загарбники з артилерії обстріляли село Новотягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 цивільних.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка.
Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від ран вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні.
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Харьков Сумской
показати весь коментар22.02.2023 15:43 Відповісти Мені подобається 3
ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.02.2023 16:05 Відповісти Мені подобається 1
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