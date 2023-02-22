Премьер-министр Испании Санчес посетит Киев 22 февраля, - СМИ

По данным издания La Razon, 22 февраля в Киев с визитом прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Это поездка в условиях строгой секретности, которая из соображений безопасности не была предусмотрена в официальной повестке дня, - говорится в материале. - Визит в Киев подпадает под обязательства Испании перед союзниками и подчеркивает несогласие с незаконным вторжением России в Украину".

Последний раз в Киеве Санчес был в апреле прошлого года. Тогда они вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен встретились с президентом Владимиром Зеленским, после этого испанский политик объявил о крупнейших на тот момент поставках оружия.

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