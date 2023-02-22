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Премьер-министр Испании Санчес посетит Киев 22 февраля, - СМИ

санчес

По данным издания La Razon, 22 февраля в Киев с визитом прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Это поездка в условиях строгой секретности, которая из соображений безопасности не была предусмотрена в официальной повестке дня, - говорится в материале. - Визит в Киев подпадает под обязательства Испании перед союзниками и подчеркивает несогласие с незаконным вторжением России в Украину".

Последний раз в Киеве Санчес был в апреле прошлого года. Тогда они вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен встретились с президентом Владимиром Зеленским, после этого испанский политик объявил о крупнейших на тот момент поставках оружия.

Напомним, сегодня министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о предоставлении Украине шести танков Leopard 2A4.

Автор: 

Испания (868) Санчес Педро (42)


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Можливо, Санчес і до шпиталю зайде та допоможе медикаментами для поранених Захисників України, бо на Стефанчука-Зеленського, під патронатом єрмака, жодного сподівання на допомогу!!
Вони стратегічно звикли і не думати !!
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22.02.2023 16:55 Ответить
То це сьогодні.
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22.02.2023 17:06 Ответить
То вже вечер Цензор ... Сьогодні
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22.02.2023 18:06 Ответить
Украина из объекта, превратилась в субъект и в одного из лидеров в мировой политике. теперь главы развитых государств стоят в очереди , что бы посетить Киев. ко е кого от этого не по детски колбасит.....
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22.02.2023 20:08 Ответить
 
 