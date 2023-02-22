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Прем’єр-міністр Іспанії Санчес відвідає Київ 22 лютого, - ЗМІ

санчес

За даними видання La Razon, 22 лютого до Києва з візитом прибуде прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це поїздка в умовах суворої секретності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному, - йдеться у матеріалі. - Візит до Києва підпадає під зобов'язання Іспанії перед союзниками та наголошує на незгоді з незаконним вторгненням Росії в Україну".

Востаннє у Києві Санчес був у квітні минулого року. Тоді вони разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, після цього іспанський політик оголосив про найбільше на той момент постачання зброї.

Також читайте: Потрібно тримати зв’язок з Путіним, це не є жестом слабкості, - прем’єр Іспанії Санчес

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про надання Україні шести танків Leopard 2A4.

Автор: 

Іспанія (914) Санчес Педро (58)


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Можливо, Санчес і до шпиталю зайде та допоможе медикаментами для поранених Захисників України, бо на Стефанчука-Зеленського, під патронатом єрмака, жодного сподівання на допомогу!!
Вони стратегічно звикли і не думати !!
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22.02.2023 16:55 Відповісти
То це сьогодні.
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22.02.2023 17:06 Відповісти
То вже вечер Цензор ... Сьогодні
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22.02.2023 18:06 Відповісти
Украина из объекта, превратилась в субъект и в одного из лидеров в мировой политике. теперь главы развитых государств стоят в очереди , что бы посетить Киев. ко е кого от этого не по детски колбасит.....
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22.02.2023 20:08 Відповісти
 
 