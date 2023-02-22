Прем’єр-міністр Іспанії Санчес відвідає Київ 22 лютого, - ЗМІ
За даними видання La Razon, 22 лютого до Києва з візитом прибуде прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Це поїздка в умовах суворої секретності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному, - йдеться у матеріалі. - Візит до Києва підпадає під зобов'язання Іспанії перед союзниками та наголошує на незгоді з незаконним вторгненням Росії в Україну".
Востаннє у Києві Санчес був у квітні минулого року. Тоді вони разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, після цього іспанський політик оголосив про найбільше на той момент постачання зброї.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про надання Україні шести танків Leopard 2A4.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони стратегічно звикли і не думати !!