"Бухарестская девятка" обсудит дальнейшую поддержку Украины, - Дуда

Лидеры "Бухарестской девятки", среди прочего, обсуждают пути дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии саммита "Бухарестской девятки" в среду в Варшаве при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы хотим подумать совместно, в кругу ближайших союзников, о наших очередных шагах перед саммитом B9 в Братиславе и саммитом НАТО в Вильнюсе, а также о возможности дальнейшей поддержки Украины", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, нынешний саммит B9 имеет особое значение в контексте приближающейся годовщины полномасштабной агрессии россии против Украины, которая началась 24 февраля.

Он напомнил, что в прошлом году на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину лидеры B9 собирались в Варшаве, чтобы обсудить самые большие вызовы для восточного фланга НАТО и каким образом можно поддержать друзей в Украине.

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