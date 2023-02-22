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Новости Война
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"Бухарестская девятка" обсудит дальнейшую поддержку Украины, - Дуда

дуда

Лидеры "Бухарестской девятки", среди прочего, обсуждают пути дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии саммита "Бухарестской девятки" в среду в Варшаве при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы хотим подумать совместно, в кругу ближайших союзников, о наших очередных шагах перед саммитом B9 в Братиславе и саммитом НАТО в Вильнюсе, а также о возможности дальнейшей поддержки Украины", - подчеркнул польский лидер.

По словам Дуды, нынешний саммит B9 имеет особое значение в контексте приближающейся годовщины полномасштабной агрессии россии против Украины, которая началась 24 февраля.

Он напомнил, что в прошлом году на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину лидеры B9 собирались в Варшаве, чтобы обсудить самые большие вызовы для восточного фланга НАТО и каким образом можно поддержать друзей в Украине.

Читайте также: Дуда и Санду встретились в Варшаве. Говорили об агрессии РФ

Автор: 

помощь (7824) Дуда Анджей (761)


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Угу, *************, що в цій дев'ятці мадяри *****, які будуть гальмувати, щиро віримо. Яке одоробло в здоровому глузді взяло ссаних циган, вчорашніх поплічників Гітлера в єнс і НАТО я в ****
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22.02.2023 17:34 Ответить
Цигани для українців брати, бо індо-європейці, як і ми, а мадярам -- ні. Бо мадяри -- урало-фіни.
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22.02.2023 17:56 Ответить
Ok. Передрукували один в один текст из Укрінформ… і все?

А де додаткове клумачення? Де перелік країн девьятки?

Як чітач може робити висновки з такого короткого тексту???
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22.02.2023 18:00 Ответить
Шкода що людей в гуглі банять
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22.02.2023 18:38 Ответить
Блин как задолбали всепропальщики в комментах... Вам, ******, лучше будет если вопрос войны рабссеи против Украины вообще не обсуждался? Помощь уже идет, но вам, диванным воинам все равно мало...
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22.02.2023 18:47 Ответить
 
 