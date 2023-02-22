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Новини Війна
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"Бухарестська дев’ятка" обговорить подальшу підтримку України, - Дуда

дуда

Лідери "Бухарестської дев’ятки" серед іншого обговорюють шляхи подальшої підтримки України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відкриття саміту "Бухарестської дев’ятки" в середу у Варшаві за участі президента США Джо Байдена і генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми хочемо подумати спільно, у колі найближчих союзників, про наші чергові кроки перед самітом B9 у Братиславі і самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні", - наголосив польський лідер.

За словами дуди, цьогорічний саміт B9 має особливе значення в контексті наближення річниці повномасштабні агресії росії проти України, що розпочалася 24 лютого.

Він нагадав, що торік, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, лідери B9 збиралися у Варшаві, щоб обговорити найбільші виклики для східного флангу НАТО і яким чином можна підтримати друзів в Україні.

Читайте: Дуда і Санду зустрілись у Варшаві. Говорили про агресію РФ

Автор: 

допомога (8375) Дуда Анджей (777)


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Угу, *************, що в цій дев'ятці мадяри *****, які будуть гальмувати, щиро віримо. Яке одоробло в здоровому глузді взяло ссаних циган, вчорашніх поплічників Гітлера в єнс і НАТО я в ****
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22.02.2023 17:34 Відповісти
Цигани для українців брати, бо індо-європейці, як і ми, а мадярам -- ні. Бо мадяри -- урало-фіни.
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22.02.2023 17:56 Відповісти
Ok. Передрукували один в один текст из Укрінформ… і все?

А де додаткове клумачення? Де перелік країн девьятки?

Як чітач може робити висновки з такого короткого тексту???
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22.02.2023 18:00 Відповісти
Шкода що людей в гуглі банять
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22.02.2023 18:38 Відповісти
Блин как задолбали всепропальщики в комментах... Вам, ******, лучше будет если вопрос войны рабссеи против Украины вообще не обсуждался? Помощь уже идет, но вам, диванным воинам все равно мало...
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22.02.2023 18:47 Відповісти
 
 