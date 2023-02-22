"Бухарестська дев’ятка" обговорить подальшу підтримку України, - Дуда

Лідери "Бухарестської дев’ятки" серед іншого обговорюють шляхи подальшої підтримки України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відкриття саміту "Бухарестської дев’ятки" в середу у Варшаві за участі президента США Джо Байдена і генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми хочемо подумати спільно, у колі найближчих союзників, про наші чергові кроки перед самітом B9 у Братиславі і самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні", - наголосив польський лідер.

За словами дуди, цьогорічний саміт B9 має особливе значення в контексті наближення річниці повномасштабні агресії росії проти України, що розпочалася 24 лютого.

Він нагадав, що торік, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, лідери B9 збиралися у Варшаві, щоб обговорити найбільші виклики для східного флангу НАТО і яким чином можна підтримати друзів в Україні.

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