"Бухарестська дев’ятка" обговорить подальшу підтримку України, - Дуда
Лідери "Бухарестської дев’ятки" серед іншого обговорюють шляхи подальшої підтримки України.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відкриття саміту "Бухарестської дев’ятки" в середу у Варшаві за участі президента США Джо Байдена і генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми хочемо подумати спільно, у колі найближчих союзників, про наші чергові кроки перед самітом B9 у Братиславі і самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні", - наголосив польський лідер.
За словами дуди, цьогорічний саміт B9 має особливе значення в контексті наближення річниці повномасштабні агресії росії проти України, що розпочалася 24 лютого.
Він нагадав, що торік, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, лідери B9 збиралися у Варшаві, щоб обговорити найбільші виклики для східного флангу НАТО і яким чином можна підтримати друзів в Україні.
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А де додаткове клумачення? Де перелік країн девьятки?
Як чітач може робити висновки з такого короткого тексту???