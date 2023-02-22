Россияне ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность солдат, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 февраля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются триста шестьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность личного состава.
За сутки противник нанес 9 ракетных ударов, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.
Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренок, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.
В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.
На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.
Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. На одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника".
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ВС РФ уже около месяца развивают наступление в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Кременной и Купянска. Это и есть то "крупное наступление", о котором так много говорили в СМИ (во многом, клюнув на российские вбросы).
Задумка Генштаба ВС РФ была развить наступление на многих направлениях, создать наиболее тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении (попутно решая задачу и с утилизацией Пригоженцев), вынудить украинский Генштаб бросить на Бахмутское направление резервы, а тем времен нанести главный удар на Угледарском направлении.
Угледар в отличие от Бахмута или других направлений - ключевой пункт и его взятие является первостепенной важностью для дальнейшей оккупации Донецкой области.
Для создания ощущения большого наступления на направлениях Купянска и Кременной были задействованы силы ССО ВС РФ, которые должны были не прорывать фронт и не занимать новые территории, а обеспечить интенсивность боевых действий, тем самым создавая тревожную обстановку для украинского Генштаба с этих направлений.
Многие российские действия на вышеупомянутых направлениях были не столько полноценным наступлением, сколько имитацией наступления с единственной целью - запутать украинское командование.
Наступление под Угледаром, которое было основным усилием, происходило строго следуя советской военной доктрине. Сначала оборону пыталась пробить механизированная пехота, когда показалось (это момент когда они через дачи подошли прямо к самому городу), что в этом есть успех, был введен танковый батальон, чтобы окончательно прорвать оборону и обойти город взяв его в кольцо - перерезав трассы.
В итоге все эти попытки оказались провальными, танки пожгли, а пехоту в конечном счете выбили с дач и отбросили от города.
Наступление танков поддерживал российский спецназ, который тоже был побит, потеряв не просто часть своего состава, но и своих старших командиров.
Этот разгром по сути свел на нет все российское наступление, которое готовилось долгие месяцы.
Тут есть важная ремарка, несмотря на неуспехи, Генштаб ВС РФ не посмел задействовать свой резерв в несколько десятков тысяч мобилизованных. Это верно с точки зрения военного искусства - вы используете резервы только для развития успеха, в случае удачного наступления, или во время активной обороны для затыкания дыр.
Российский Генштаб сейчас выжидает ответное украинское контрнаступление и воспользуется этим резервом именно для сдерживания украинских штурмовых и механизированных бригад.
- Игаль Левин
А те що тут , це лише точка зору ізраїльського офіцера , і вона теж має право на життя . Як і інші точки зору .
До чого тут Бутусов , він що - остання інстанція . ?
До речі я читав і його аналіз .
Він веде тг канал , який я іноді читаю . Півгодини тому я прочитав у нього цю публікацію , мені вона здалася цікавою , тому я виклав її тут на розсуд читачів Цензора .
Чи відповідає точка зору цього блогера - дійсності , це вже вирішувати тим хто її читає .
Я на ній не наполягаю .
А пойдёшь в мАгазин - купишь портфелин"
Как задрали играми на карте Донецкой области.
Нет такого населённого пункта Большая Новоселка, кстати и просто Новоселка нет. И не было. Только не смейтесь. Великая Новоселка. Так получилось, не я её возвеличивала. Времовка - Времьевка.
Не хочу быть занудой, но оставляю на совести нашего Генштаба.
Извините.
P.S. Это видно чтоб врага запутать.