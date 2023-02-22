РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12134 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 035 17

Россияне ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность солдат, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 февраля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста шестьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают численность личного состава.

За сутки противник нанес 9 ракетных ударов, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Читайте также: Генерал Бундесвера Фрейдинг: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренок, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

Читайте также: ВСУ отразили атаки врага в районах 7 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 145 060 человек (+620 за сутки), 3334 танка, 2345 артсистем, 6569 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. На одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника".

Читайте также: В течение суток 20 февраля авиация ВСУ поразила 16 районов сосредоточения окупантов и 1 ЗРК, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6339) ВСУ (6629)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Як нашим воїнам там важко бережи їх боже та людська народна любовь
показать весь комментарий
22.02.2023 18:32
+4
Гіркін пише що масований наступ кацапів почався на Лиманському напрямку в Луганській області відключили мобільний зв'язок щоб наші партизани не здавали позиції свинособак.Чекаємо новин та молимось за наших війскових
показать весь комментарий
22.02.2023 18:55
+3
Гірькін щось напише , і вже через годину себе ж і спростовує . Таке в нього чи не щодня .
показать весь комментарий
22.02.2023 19:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як нашим воїнам там важко бережи їх боже та людська народна любовь
показать весь комментарий
22.02.2023 18:32 Ответить
Читаючи скільки БК використовує кухар з зеками, то ЗСУ тримаються на самопожертві, мужності і вірності Україні. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
22.02.2023 18:39 Ответить
уже нискикы....писюндер как месяц смокчут.на некоторых направлениях на10 арт выстрелов 2-3 кацапских....но прибедняться эта наша национальная черта во всех сферах жизни)))наверное даже после смерти кто в рай попадет если он есть конечно ,наши будут ныть чего не 5 бокалов пива подари а всего 4)))
показать весь комментарий
22.02.2023 18:47 Ответить
ах лента за лентою набої подавай.......
показать весь комментарий
22.02.2023 18:50 Ответить
https://t.me/yigal_levin ✙YIGAL LEVIN✙🇺🇦

ВС РФ уже около месяца развивают наступление в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Кременной и Купянска. Это и есть то "крупное наступление", о котором так много говорили в СМИ (во многом, клюнув на российские вбросы).

Задумка Генштаба ВС РФ была развить наступление на многих направлениях, создать наиболее тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении (попутно решая задачу и с утилизацией Пригоженцев), вынудить украинский Генштаб бросить на Бахмутское направление резервы, а тем времен нанести главный удар на Угледарском направлении.

Угледар в отличие от Бахмута или других направлений - ключевой пункт и его взятие является первостепенной важностью для дальнейшей оккупации Донецкой области.

Для создания ощущения большого наступления на направлениях Купянска и Кременной были задействованы силы ССО ВС РФ, которые должны были не прорывать фронт и не занимать новые территории, а обеспечить интенсивность боевых действий, тем самым создавая тревожную обстановку для украинского Генштаба с этих направлений.

Многие российские действия на вышеупомянутых направлениях были не столько полноценным наступлением, сколько имитацией наступления с единственной целью - запутать украинское командование.

Наступление под Угледаром, которое было основным усилием, происходило строго следуя советской военной доктрине. Сначала оборону пыталась пробить механизированная пехота, когда показалось (это момент когда они через дачи подошли прямо к самому городу), что в этом есть успех, был введен танковый батальон, чтобы окончательно прорвать оборону и обойти город взяв его в кольцо - перерезав трассы.

В итоге все эти попытки оказались провальными, танки пожгли, а пехоту в конечном счете выбили с дач и отбросили от города.

Наступление танков поддерживал российский спецназ, который тоже был побит, потеряв не просто часть своего состава, но и своих старших командиров.

Этот разгром по сути свел на нет все российское наступление, которое готовилось долгие месяцы.

Тут есть важная ремарка, несмотря на неуспехи, Генштаб ВС РФ не посмел задействовать свой резерв в несколько десятков тысяч мобилизованных. Это верно с точки зрения военного искусства - вы используете резервы только для развития успеха, в случае удачного наступления, или во время активной обороны для затыкания дыр.

Российский Генштаб сейчас выжидает ответное украинское контрнаступление и воспользуется этим резервом именно для сдерживания украинских штурмовых и механизированных бригад.

- Игаль Левин
показать весь комментарий
22.02.2023 18:50 Ответить
Аналіз не відповідає дійсності. Можу привести аргументи,але раджу прослухати Бутусова, або прочитати про Бахмут, Вугледар і Кремінна. Відносно контрнаступу ЗСУ, то орки виносять уроки ,аналізуючи також. Війна.
показать весь комментарий
22.02.2023 18:56 Ответить
З задоволенням почитаю ваші аргументи .
А те що тут , це лише точка зору ізраїльського офіцера , і вона теж має право на життя . Як і інші точки зору .
показать весь комментарий
22.02.2023 19:05 Ответить
Я знову перечитала і знову раджу послухати редактора, останній блог. Невже ви думаєте,що офіцер Ізраїль знає, що насправді планували орки під Кремінна? Іменно там орки зайняли втрачені території.
показать весь комментарий
22.02.2023 19:11 Ответить
Я ще раз повторюю - це одна з точок зору на події на фронті .
До чого тут Бутусов , він що - остання інстанція . ?
До речі я читав і його аналіз .
показать весь комментарий
22.02.2023 19:16 Ответить
Мене інколи дратують аналізи здалеку, відчуття, що кожний хоче примазатися до війни словом,але не справою. Цей офіцер написав про не задіяний резерв орків і про плани заморочити голову ЗСУ. Це можна було б з зе,він нуль, але Штаб України таки не новачки на полі бою. Чи є військові заслуги цього офіцера? Дякую за публікацію. Знову віра в ЗСУ є мотивована і безмежна
показать весь комментарий
22.02.2023 19:24 Ответить
Ігаль Левін - офіцер армії Ізраїля , чи є в нього військові заслуги в Україні , мені невідомо . Наскільки я знаю , він в нас веде журналістську діяльність ..
Він веде тг канал , який я іноді читаю . Півгодини тому я прочитав у нього цю публікацію , мені вона здалася цікавою , тому я виклав її тут на розсуд читачів Цензора .
Чи відповідає точка зору цього блогера - дійсності , це вже вирішувати тим хто її читає .
Я на ній не наполягаю .
показать весь комментарий
22.02.2023 19:40 Ответить
Гіркін пише що масований наступ кацапів почався на Лиманському напрямку в Луганській області відключили мобільний зв'язок щоб наші партизани не здавали позиції свинособак.Чекаємо новин та молимось за наших війскових
показать весь комментарий
22.02.2023 18:55 Ответить
Лиман - це Донецька область, хоча близько до Луганщини та Харьківщини.
показать весь комментарий
22.02.2023 18:59 Ответить
Там ще зранку відбили. Але є потреба резервів, бо м'яса суне багато. Було в коментах при аналізі БК для кухаря. ЗСУ тримаються,
показать весь комментарий
22.02.2023 19:03 Ответить
Гірькін щось напише , і вже через годину себе ж і спростовує . Таке в нього чи не щодня .
показать весь комментарий
22.02.2023 19:09 Ответить
Сейчас говорят, что сейчас в Украине 400 000 орков. Опять год (может быть, 6-8 месяцев) на утилизацию?
показать весь комментарий
22.02.2023 18:57 Ответить
"Не ходи в мАгазин - ходи в магазин
А пойдёшь в мАгазин - купишь портфелин"
Как задрали играми на карте Донецкой области.
Нет такого населённого пункта Большая Новоселка, кстати и просто Новоселка нет. И не было. Только не смейтесь. Великая Новоселка. Так получилось, не я её возвеличивала. Времовка - Времьевка.
Не хочу быть занудой, но оставляю на совести нашего Генштаба.
Извините.
P.S. Это видно чтоб врага запутать.
показать весь комментарий
22.02.2023 21:19 Ответить
 
 