Любые обвинения в совершении уголовного правонарушения абсолютно надуманы и безосновательны, - Пивоварский о полученном подозрении

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, которому 22 февраля вручили подозрение о нанесении ущерба государству на $30 млн, выступил с комментарием по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Пивоварский отметил: "Друзья, учитывая многочисленные запросы, которые я получаю от представителей СМИ, хочу прояснить ситуацию относительно вручения мне Национальным антикоррупционным бюро сообщения о подозрении. Опубликованная НАБУ информация об этом дает мне право защитить свою честь и достоинство, в том числе и путем распространения данного комментария.

Действительно, сегодня с самого утра меня "посетили" детективы НАБУ и вручили подозрение в рамках дела, которое расследуется почти семь (!!!) лет.

Пока не вижу возможным разглашать какие-либо данные, содержащиеся в указанном документе, поскольку на меня возложена обязанность хранить тайну досудебного расследования, которую я буду, безусловно, выполнять. Могу лишь сообщить, что инкриминируемое мне деяние связано с якобы злоупотреблением мной должностным положением министра инфраструктуры в ходе распределения корабельного сбора.

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Немного сухого фактажа, не содержащего какой-либо тайны и явлающегося общеизвестной информацией.

1). Во-первых, именно на Мининфраструктуры действующее законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в том числе корабельного сбора. Поэтому удивляют попытки правоохранителей подменить уполномоченный государственный орган собственным, более "правильным" видением специфических вопросов деятельности профильного министерства.

2). Приказ Мининфраструктуры, которым изменен порядок распределения средств корабельного сбора, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, в том числе данный вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров Украины. Кроме того, изданию Приказа предшествовало его обсуждение в Тарифном совете.

3). Приказ министерства, о котором идет речь, был завизирован Минюстом, а значит, и проверен на соответствие действующему законодательству Украины. Только после этого он был зарегистрирован и вступил в силу.

4). В профильном Законе "О морских портах Украины" четко предусмотрено, что корабельный сбор распределяется между пользователем портовой акватории (в данном случае это АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в данном случае это - ТИС). Потому закрепление приказом Мининфраструктуры порядка выполнения положений Закона не должно быть в Украине преступлением.

Подчеркиваю, что любые обвинения в совершении уголовного правонарушения абсолютно надуманы и безосновательны. Я готов отстаивать свою правоту и честь как в органах досудебного расследования и в прокуратуре, так и в судебных инстанциях.

Как известно 22 февраля НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн дол. США.