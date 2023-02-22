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Любые обвинения в совершении уголовного правонарушения абсолютно надуманы и безосновательны, - Пивоварский о полученном подозрении

пивоварський

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, которому 22 февраля вручили подозрение о нанесении ущерба государству на $30 млн, выступил с комментарием по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Пивоварский отметил: "Друзья, учитывая многочисленные запросы, которые я получаю от представителей СМИ, хочу прояснить ситуацию относительно вручения мне Национальным антикоррупционным бюро сообщения о подозрении. Опубликованная НАБУ информация об этом дает мне право защитить свою честь и достоинство, в том числе и путем распространения данного комментария.

Действительно, сегодня с самого утра меня "посетили" детективы НАБУ и вручили подозрение в рамках дела, которое расследуется почти семь (!!!) лет.

Пока не вижу возможным разглашать какие-либо данные, содержащиеся в указанном документе, поскольку на меня возложена обязанность хранить тайну досудебного расследования, которую я буду, безусловно, выполнять. Могу лишь сообщить, что инкриминируемое мне деяние связано с якобы злоупотреблением мной должностным положением министра инфраструктуры в ходе распределения корабельного сбора.

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Немного сухого фактажа, не содержащего какой-либо тайны и явлающегося общеизвестной информацией.

1). Во-первых, именно на Мининфраструктуры действующее законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в том числе корабельного сбора. Поэтому удивляют попытки правоохранителей подменить уполномоченный государственный орган собственным, более "правильным" видением специфических вопросов деятельности профильного министерства.

2). Приказ Мининфраструктуры, которым изменен порядок распределения средств корабельного сбора, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, в том числе данный вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров Украины. Кроме того, изданию Приказа предшествовало его обсуждение в Тарифном совете.

3). Приказ министерства, о котором идет речь, был завизирован Минюстом, а значит, и проверен на соответствие действующему законодательству Украины. Только после этого он был зарегистрирован и вступил в силу.

4). В профильном Законе "О морских портах Украины" четко предусмотрено, что корабельный сбор распределяется между пользователем портовой акватории (в данном случае это АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в данном случае это - ТИС). Потому закрепление приказом Мининфраструктуры порядка выполнения положений Закона не должно быть в Украине преступлением.

Подчеркиваю, что любые обвинения в совершении уголовного правонарушения абсолютно надуманы и безосновательны. Я готов отстаивать свою правоту и честь как в органах досудебного расследования и в прокуратуре, так и в судебных инстанциях.

Как известно 22 февраля НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн дол. США.

Автор: 

НАБУ (4224) Пивоварский Андрей (146) подозрение (492)


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Топ комментарии
+21
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22.02.2023 21:57
+20
Митниця за мільярди так і не відповіла. За крадіжки в Міноборони також ніхто, обласні рекетири також на волі. Зводять рахунки з учора,замість дивитися на сьогодні
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22.02.2023 22:01
+7
Скучный он. Раньше бы сказали, что это политические преследования
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22.02.2023 21:58
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22.02.2023 21:57 Ответить
Як же так , а ********** інше тараторить : " він же із зброєю в руках кіровоградщину від кацапів звільняв "((( як же тепер тій фомулі борщу орденоносній далі бути ?((
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22.02.2023 22:47 Ответить
Скучный он. Раньше бы сказали, что это политические преследования
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22.02.2023 21:58 Ответить
Це як раз і є політичне переслідування із дуже фіговим заділом на майбутнє. Бо хто тепер захоче робити реформи і виводити економіку із тіні знаючи що тебе потім не тільки по судах затаскають, та ще й із лайном змішають, а усілякі ховрашки ще й станцюють на згарищі твоєї хати "горіла хата палала".
Але так можете радіти і плескати вдолоні - аху&ну країну будуєте. Дуже дякую.
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22.02.2023 22:45 Ответить
Та ні - це просто окозамилювання для США - типу - ось дивіться, ми боремось з корупцією.
Скоро почнуть справи 90-х підіймати.
Тільки б про сьогодення ніхто не питав.
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22.02.2023 23:38 Ответить
Митниця за мільярди так і не відповіла. За крадіжки в Міноборони також ніхто, обласні рекетири також на волі. Зводять рахунки з учора,замість дивитися на сьогодні
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22.02.2023 22:01 Ответить
Переслідування будь якого корупціонера потрібно і на часі завжди - ніхто не має жити за рахунок скоєних злочинів.
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22.02.2023 22:06 Ответить
Так живуть і не зважають, що мають назву оп.
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22.02.2023 22:13 Ответить
Бояться на себе вийти
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22.02.2023 22:06 Ответить
В тому то і справа що конкретна людина не є корупціонером. Як раз навпаки завдяки його реформі тіньові потоки було ліквідовано і ворюгам довелось працювати відкрито і прозоро. У цьому випадку, баба беня зводить рахунки.
Можете підняти історію 6річної давнини і подивитись як беніні ресурси розкручували тему одеського портового заводу.
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22.02.2023 22:40 Ответить
Для того и НАБУ шоб жирних карасів ловити -- якиись видок в нього зашугании .
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22.02.2023 22:20 Ответить
Все так поют
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22.02.2023 22:24 Ответить
Тих хабарників ловити..звести наявне майно й витрати з сумами офіційних надходжень...і все..затримуйте, саджайте..справу на інших фігурантів розкручуйте далі. Теж мені..біном Ньютона..треба просто мати політичну волю, а її немає, боиу більшості рило в пуху..ото й розмазуємо шмарклі по склу..
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22.02.2023 22:29 Ответить
Коротко. Беня зводить рахунки.
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22.02.2023 22:35 Ответить
Я уже совсем запутался, это портновская НАБУ прессует патриотов или реформированное НАБУ ловит коррупционеров?
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22.02.2023 23:01 Ответить
Гундосому треба перед Заходом хоч когось посадити за корупцію, бо татарова і дЄрмака він саджати не буде, на Заході теж не дурні і чекають на Коломойшу який потягне за собою всю прокремлівську агентуру в Україні.
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22.02.2023 23:19 Ответить
Ці руки ніколи не крали (с)
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23.02.2023 00:24 Ответить
І я не я,і підозра не моя,всі крадуть,а мені,чогось не можна?Буду скаржитись до євросуду.
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23.02.2023 07:30 Ответить
Справа ще з 2016 судячи з того як довго тягнеться нічого не буде.
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23.02.2023 08:15 Ответить
 
 