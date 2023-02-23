В этом году Россия будет укреплять "ядерную триаду", - Путин
Российский диктатор Путин заявил, что в 2023 году Москва намерена укреплять ядерную триаду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Особое внимание по-прежнему уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал президент страны-оккупанта.
Глава Кремля также анонсировал вхождение в состав Военно-Морского флота РФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III". По его словам, после спуска на воду атомной субмарины "доля стратегических ядерных сил достигнет 100%".
"В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера этого проекта", - добавил Путин.
Напомним, ранее CNN сообщало, что во время визита Байдена в Киев РФ провела неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
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Стыдно...😁
Та тепер Кацапія лише бліде та немічне подобіє Совка. Так що намагання ***** випендритись тільки посилять і так сумний стан всіх сторін його дикунської недоімперії.
Занадто дорогою справою є тільки утримання ядерного арсеналу та необхідність постійно оновлювати боєзаряди. Фізика ядерних процесів примушує це робити. Те саме і з носіями ЯЗ.
А воно, гумозе, ще й збільшувати арсенал забажало!
Штурмовать Авдеевку по факту с 2 марта 2014 года и по сегодня..это Мировой рекорд в Книге рекордов Гиннеса...
Слава ЗСУ ❤️🖤та генералу Залужному 💪 Потужному ✊🔱🔱🔱🥇🥇🥇
Віцін, Нікулін та Моргунов залишили по собі кращу згадку. До того ж воювали особисто на відміну від ліліпутінських сZZ икунів.
А идя на Северо-Восток от Борисфена (Днепра) расположена земля Андрофагов...(людоедов)...4 век до н.э.