В этом году Россия будет укреплять "ядерную триаду", - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что в 2023 году Москва намерена укреплять ядерную триаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Особое внимание по-прежнему уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал президент страны-оккупанта.

Глава Кремля также анонсировал вхождение в состав Военно-Морского флота РФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III". По его словам, после спуска на воду атомной субмарины "доля стратегических ядерных сил достигнет 100%".

"В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера этого проекта", - добавил Путин.

Напомним, ранее CNN сообщало, что во время визита Байдена в Киев РФ провела неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

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