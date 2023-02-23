Путін анонсував розгортання "Сармата" та масову поставку ракет "Циркон"

Російський диктатор Путін заявив, що у 2023 році Москва має намір зміцнювати ядерну тріаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Підвищену увагу, як і раніше, приділимо укріпленню ядерної тріади. Цьогоріч на бойове чергування заступають перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою. Продовжимо серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинжал" та почнемо масові поставки гіперзвукових ракет морського базування "Циркон", - сказав президент країни-окупанта.

Очільник Кремля також анонсував входження до складу Військово-Морського флоту РФ атомного підводного крейсера проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III". За його словами, після спуску на воду атомної субмарини "частка стратегічних ядерних сил досягне 100%".

"У найближчі роки бойовий склад флоту поповнять ще три крейсери цього проєкту", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

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