Путін анонсував розгортання "Сармата" та масову поставку ракет "Циркон"
Російський диктатор Путін заявив, що у 2023 році Москва має намір зміцнювати ядерну тріаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Підвищену увагу, як і раніше, приділимо укріпленню ядерної тріади. Цьогоріч на бойове чергування заступають перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою. Продовжимо серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинжал" та почнемо масові поставки гіперзвукових ракет морського базування "Циркон", - сказав президент країни-окупанта.
Очільник Кремля також анонсував входження до складу Військово-Морського флоту РФ атомного підводного крейсера проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III". За його словами, після спуску на воду атомної субмарини "частка стратегічних ядерних сил досягне 100%".
"У найближчі роки бойовий склад флоту поповнять ще три крейсери цього проєкту", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
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Стыдно...😁
Та тепер Кацапія лише бліде та немічне подобіє Совка. Так що намагання ***** випендритись тільки посилять і так сумний стан всіх сторін його дикунської недоімперії.
Занадто дорогою справою є тільки утримання ядерного арсеналу та необхідність постійно оновлювати боєзаряди. Фізика ядерних процесів примушує це робити. Те саме і з носіями ЯЗ.
А воно, гумозе, ще й збільшувати арсенал забажало!
Штурмовать Авдеевку по факту с 2 марта 2014 года и по сегодня..это Мировой рекорд в Книге рекордов Гиннеса...
Слава ЗСУ ❤️🖤та генералу Залужному 💪 Потужному ✊🔱🔱🔱🥇🥇🥇
Віцін, Нікулін та Моргунов залишили по собі кращу згадку. До того ж воювали особисто на відміну від ліліпутінських сZZ икунів.
А идя на Северо-Восток от Борисфена (Днепра) расположена земля Андрофагов...(людоедов)...4 век до н.э.