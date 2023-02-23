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Новини Війна
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Путін анонсував розгортання "Сармата" та масову поставку ракет "Циркон"

путін

Російський диктатор Путін заявив, що у 2023 році Москва має намір зміцнювати ядерну тріаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Підвищену увагу, як і раніше, приділимо укріпленню ядерної тріади. Цьогоріч на бойове чергування заступають перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою. Продовжимо серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинжал" та почнемо масові поставки гіперзвукових ракет морського базування "Циркон", - сказав президент країни-окупанта.

Очільник Кремля також анонсував входження до складу Військово-Морського флоту РФ атомного підводного крейсера проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III". За його словами, після спуску на воду атомної субмарини "частка стратегічних ядерних сил досягне 100%".

"У найближчі роки бойовий склад флоту поповнять ще три крейсери цього проєкту", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Читайте: Путін необачно погрожує ядерною зброєю задля політичної вигоди, - спікер Сунака

Автор: 

путін володимир (23881) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+16
Це про цей аналоговнєт мова? Так вона ж, якщо що, то над москвою або вороежом і впаде
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23.02.2023 09:26
+10
ти можешь на уралі або в сибіру навіть перевірити на касабах як воно працює
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23.02.2023 09:22
+9
Клоун срущий в чемодан все его заявления для быдла кацапского которые чистые зомби без мозгов дрочат на сармат и остальную чушь я уверен то сдохнет ***** и вся эта помойка ядерная
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23.02.2023 09:30
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ти можешь на уралі або в сибіру навіть перевірити на касабах як воно працює
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23.02.2023 09:22 Відповісти
Клоун срущий в чемодан все его заявления для быдла кацапского которые чистые зомби без мозгов дрочат на сармат и остальную чушь я уверен то сдохнет ***** и вся эта помойка ядерная
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23.02.2023 09:30 Відповісти
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23.02.2023 09:33 Відповісти
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23.02.2023 09:35 Відповісти
Укріплюватиме мультфільмами.
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23.02.2023 09:23 Відповісти
Тим паче, на гумові муляжі санкції не ввели
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23.02.2023 09:24 Відповісти
Це про цей аналоговнєт мова? Так вона ж, якщо що, то над москвою або вороежом і впаде
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23.02.2023 09:26 Відповісти
Красивое сочетание ствола ракеты и огненных яиц!
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23.02.2023 12:51 Відповісти
Прикольно, кремлевский шизик хочет гонку вооружений. Только не имя ресурсов продержится он месяцев 6
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23.02.2023 09:26 Відповісти
традиции дидов. у тех каждый год "пятилетки" носил свой слоган. вот и тут " 2023 - решающий год укрепления триады свежим триппером" ))
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23.02.2023 09:27 Відповісти
Ну всьо ясно значить навпаки,все почне розвалюватись.
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23.02.2023 09:28 Відповісти
Укрепи себе волосы на лысине, карликовое ЧМО!
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23.02.2023 09:29 Відповісти
В угарі -- ні своіх не жалко ні чужих -- тормоза відказали .
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23.02.2023 09:29 Відповісти
срср програв гонитву озброєнь. Дві пачки масла на тиждень через профспілковий комітет, набір з майонезом до свят. Макрарони, пшоно і перлова крупа у вільному продажу. Вірном шляхом рухаєтесь, товаріші...
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23.02.2023 09:32 Відповісти
Макарони вже не світять. Тоді пшеницю у Канаді купляли.
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23.02.2023 11:31 Відповісти
Понты ,должны быть Туфтой всегда..., вяличие рабZeи сдохло медным тазом ещё в августе 1991 года...😁что полет Гагарина в космос...
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23.02.2023 09:34 Відповісти
ЗСУ вашу тріаду перетворять на діаду, потім на монаду, а потім і зовсім обнулять. А далі все як завжди: черги за туалетним папером та ніжками Буша, девальвація рубля, розвал економіки, позики МВФ, тотальне зубоджіння. Одним словом, граблі...
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23.02.2023 09:34 Відповісти
😊 Навіть я інколи допускав, що кацапи мають зачатки інтелекту. І помилявся. Сирисири розвалився, не витримавши гонки озброєнь із Звходом. В тут - повторення один в один. Ці істот ні еволюції, ні навчанню не піддаються. 😊
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23.02.2023 09:34 Відповісти
Первый кто спасал дохлятину рабZeю от голода был президент США Кливленд в далёком 1894 году..., известный в те годы художник Айвазовский увековечил этот факт в двух своих картинах, которые никогда не выставляли на Вернисажах...
Стыдно...😁
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23.02.2023 09:39 Відповісти
І шо "характєрно". Цього року хайло нічого не згадало про "прорив".. Чи склєроз??))
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23.02.2023 09:40 Відповісти
***** так вважає, що підлегла йому Кацапія це той же Совок-сересер. Совок, напружуючи всі сили та маючи армії рабів, при допомозі зрадників Заходу, таких як відомий Фукс, зклепав ядерну зброю та навіть тиражував її у великих кількостях.
Та тепер Кацапія лише бліде та немічне подобіє Совка. Так що намагання ***** випендритись тільки посилять і так сумний стан всіх сторін його дикунської недоімперії.
Занадто дорогою справою є тільки утримання ядерного арсеналу та необхідність постійно оновлювати боєзаряди. Фізика ядерних процесів примушує це робити. Те саме і з носіями ЯЗ.
А воно, гумозе, ще й збільшувати арсенал забажало!
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23.02.2023 09:49 Відповісти
Ракета Сармат пролетев до самой до Камчатки упала в заданном районе...с точностью до сантиметра пролетев 10 000 км ..😁путлер в это время гордился прорывом, скачком и толчком в экономике и на войне под Авдеевкой... где его быдло разгромили в очередной раз...
Штурмовать Авдеевку по факту с 2 марта 2014 года и по сегодня..это Мировой рекорд в Книге рекордов Гиннеса...
Слава ЗСУ ❤️🖤та генералу Залужному 💪 Потужному ✊🔱🔱🔱🥇🥇🥇
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23.02.2023 09:51 Відповісти
Всем надо укреплять. Западу тоже. Человек всегда будет хотеть ненавидеть и убивать. Это обусловлено тремя миллионами лет эволюции.
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23.02.2023 09:57 Відповісти
Ядрйона тріада ліліпутіна: дімасік, рамзанка, олень тувінський.
Віцін, Нікулін та Моргунов залишили по собі кращу згадку. До того ж воювали особисто на відміну від ліліпутінських сZZ икунів.
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23.02.2023 10:00 Відповісти
Дневники знаменитого греческого мыслителя и путешественника Геродота сохранились до сегодня..есть там такая фраза..
А идя на Северо-Восток от Борисфена (Днепра) расположена земля Андрофагов...(людоедов)...4 век до н.э.
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23.02.2023 10:03 Відповісти
Є всі ознаки допускати, що за два місяці цього року рф отримає річний дефіцит бюджета. За 2 місяці те, що планували за 12. До літа таким темпом дефіцит повністю зїсть ФНБ. Далі облігації, витягання грошей з великих компаній, ну і друкарський верстат на повну потужність. Нехай грають далі в холодну війну.
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23.02.2023 10:06 Відповісти
Пора вовану своё очко укреплять, а то получится как с каддафи.
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23.02.2023 10:29 Відповісти
Триада
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23.02.2023 11:35 Відповісти
Цей їблан багато чого анонсував...
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23.02.2023 16:44 Відповісти
ВЗРЫВ ПОДВОДНОГО КРЕЙСЕРА ЭТО КАК ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !)
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24.02.2023 00:39 Відповісти
 
 