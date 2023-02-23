Война России с Украиной продлится по меньшей мере еще год, - Уоллес

Война России и Украины будет длиться, по меньшей мере, еще один год. Путин перешел границу и не собирается останавливаться.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос журналистов SkyNews, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".

"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", - сказал он.

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Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.

"Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", - добавил Воллес.

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