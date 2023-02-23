Война России с Украиной продлится по меньшей мере еще год, - Уоллес
Война России и Украины будет длиться, по меньшей мере, еще один год. Путин перешел границу и не собирается останавливаться.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На вопрос журналистов SkyNews, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".
"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", - сказал он.
Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.
"Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", - добавил Воллес.
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а за попередні три роки,задай питання тієї зеленої мерзоті,яку ти обрав у владу!
ось так, бо тупо .... скажімо, неприємно читати крики всіляких сектантів - то ти там тіпа зоЗе, якщо щось напишеш що Зю обісрався, ой, По типу там обісрався, то ти типу заПо, якщо напишеш шо п..314ц як обсираються ці Зю-шники.
ти просто думай шо пишеш.
йди в військомат і там скажи шо ти такий любитель поговорити - комісують, типу непотрібно шоб агрохімію отріцатєльно возвеличував гггг)))
до речі,в моєму місті,всі знають за кого я голосував,і як я напередодні обрання кловуна,лаявся з людми,доказуя їм що краще за Пороха на цей час немає...але такі як ти,все ж обрали цю хрипату наволочь,разом з агрохАмією та верещучками...
просто я теж не дуже думав шо виберуть того хто мене обзивав - Салоїдом-геєм(ролик Зелі), але і не того хто бігав з попами(ролики з По і по)
так шо ти якось помилився, думаючи шо от я голосував за істоту шо мене рах*є геєм-салоїдлм(сало люблю як і ти)
ну так чо ти думаєш шо "я-зазе"?
я не пішов на вибори бо атеїст, впадлу голос дати за того хто мене любить як виборця, але - вірозавра, ну а навіть за того хто мене геєм назвав.
та і на перший тур не ходив, бо видно було - крізь зграю дурачків - два лідари - один армії мін та снарядів не купив, а вторий - клоун.
та ти і сам клоун. шо ти тут, та головне - Кому покрикуєш?
якщо ти живешь в цієї країні,то маєшь бути за неї відповідальним. але що це означає,такі атеїсти як ти не розуміють...
а я наприклад агностик,подивись що це означає,і голосував не телевизором,а головою.нажаль таких як я лише 25%...
при чому то шо ти там заПо, а другі інші або заЗе, або як я - ненавидять то і ето?
ти тупо "россорюєш" весь т.з. народ.
ну ок, народ Єдін(вдівається і біжить в ВК)
а, ну так, у мене нема позиції, просто ненавиджу всіх хто кривить "душею", напр. віропітеків = "людина вірить у "бога", убога, та разом з тим - у динозаврів"
ну так ось - то я значить "кривлю душею"? А шо таке вона і де вона, власне - "душа", дорогой товаріщ?
М?
ти сам себе тупо загнав в ...... ну, можеш сказати хіба "міня так научілі, атцепітєсь, казли""!₴!!!12"
Але ти цього не скажеш, просто як напр. наркомани, всі лікарі це знають.
Я от - сказав - ну так, був віруючим(досить соромно, але було типу - блаблабла, Дристолу-Слаба і пожерти "плоть і кров", фу) - так я просто - ну, реально , духовно проригався, це легко, тупо не бути вірозавром, та навіть просто - ніхерена і не бів ним, кстаті задумався.... а, ну там типу з пацанами ходили типу "прицастя" і пару разів привозили "копію плащаниці", я раз навіть риганув коло церкви, видно шо реально була не то шо копія, а якась оскверненна туфта... х.з., але мені прикольно знати шо божків - нема.
https://youtu.be/_vZbChpxTAo
Буданов он глава разведки, человек вчёный и я склонен больше верить ему, чем какому-то Воллесу
Например кацапы серьезно уверены, что если сейчас грохнуть зелю, то что-то изменится. Да нифига не изменится. Китайских черных пакетов хватит на все 145млн.
Бо кацапи добре окопалися і замінували підходи до Криму і щоб його деокупувати треба великі резерви і ресурси, яких у нас немає і не буде в найближчі роки 🤦🤦🤦