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Новости Война
11 171 51

Война России с Украиной продлится по меньшей мере еще год, - Уоллес

воллес

Война России и Украины будет длиться, по меньшей мере, еще один год. Путин перешел границу и не собирается останавливаться.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос журналистов SkyNews, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".

"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", - сказал он.

Смотрите: Министр обороны Великобритании Уоллес посетил украинских военных, осваивающих танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.

"Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", - добавил Воллес.

Также читайте: Современные истребители будут поставлены в Украину только после войны, - Воллес

прогноз (698) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+17
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23.02.2023 10:08
+15
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23.02.2023 10:23
+8
А все від постачання зброї залежить. Не тягніть кота за хвіст, і дайте все ( і касетні **********) - і за рік закінчать. Ми не можемо десятиліттями голими руками воювати - у нас хлопці, звісно, кіборги, але не безсмертні. А у кацапів біосміття мільйони. ДумайТе.
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23.02.2023 10:54
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23.02.2023 10:08 Ответить
А я-то думал, что Павлов рефлексы собачек изучал. Нам врали!!!!
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23.02.2023 10:14 Ответить
что то сарказм какой то просматривается. ты хочешь скачать, что я вру? если да - то это дуэль. выбор оружия за тобой.
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23.02.2023 10:16 Ответить
Це - не метафора, а сувора реальність. пацаки живуть у віртуальності, створеній словесами соловйових та **********. Так жити значно легше, аніж розбиратися з фактами дійсності. Коефіцієнт сприйняття реальності у пацаків дуже низький.
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23.02.2023 10:18 Ответить
верно.
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23.02.2023 10:19 Ответить
якщо ви й надалі будете тягнуть зі зброєю,то вона і не один рік буде йти...
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23.02.2023 10:10 Ответить
А що з зброєю не так?
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23.02.2023 10:11 Ответить
зі зброєю все так,без зброї погано.
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23.02.2023 11:23 Ответить
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23.02.2023 10:23 Ответить
Простите.... "а судьи кто?"
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23.02.2023 10:59 Ответить
хороший вопрос. ответа - нет. мда-с.
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23.02.2023 11:02 Ответить
сколько мин и снарядов закупило МО за 3 года?
подсказочка - у тебя меньше пальцев на одной руке, ну, или меньше мозга(то есть - менее одного)
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23.02.2023 10:35 Ответить
я такрозумію,що якщо взялись допомагати,не зважаючи на те що МО сумісно з зеленою кодлою ничого не закуповувало,то допомагайте!
а за попередні три роки,задай питання тієї зеленої мерзоті,яку ти обрав у владу!
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23.02.2023 11:22 Ответить
тварино, якщо "яку ти обрав у владу!" - до мене справедливе, то раку мені, а якщо ні, то.... шо уж тут уж, земля пухом комусь із твоєї родини.
ось так, бо тупо .... скажімо, неприємно читати крики всіляких сектантів - то ти там тіпа зоЗе, якщо щось напишеш що Зю обісрався, ой, По типу там обісрався, то ти типу заПо, якщо напишеш шо п..314ц як обсираються ці Зю-шники.
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23.02.2023 12:23 Ответить
справедливе...всі ви зараз стали білими та пухнастими...що же до моєї родини,то не тобі собака москальска гавкать,за своєю родиною дивись.
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23.02.2023 12:29 Ответить
ну так теж справедливо - якшо я так як ви сказав, то.... ну, Яхве дасть (в)раку(с)
ти просто думай шо пишеш.
йди в військомат і там скажи шо ти такий любитель поговорити - комісують, типу непотрібно шоб агрохімію отріцатєльно возвеличував гггг)))
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23.02.2023 13:16 Ответить
був я військоматі,аж два рази...в мої 60,я їм не потрібен. а якщо врахувать мою інвалидність та зір,то мені ще заплатять,щоб я там не мішав...
до речі,в моєму місті,всі знають за кого я голосував,і як я напередодні обрання кловуна,лаявся з людми,доказуя їм що краще за Пороха на цей час немає...але такі як ти,все ж обрали цю хрипату наволочь,разом з агрохАмією та верещучками...
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23.02.2023 13:43 Ответить
ну й слаба Сварогу!
просто я теж не дуже думав шо виберуть того хто мене обзивав - Салоїдом-геєм(ролик Зелі), але і не того хто бігав з попами(ролики з По і по)
так шо ти якось помилився, думаючи шо от я голосував за істоту шо мене рах*є геєм-салоїдлм(сало люблю як і ти)
ну так чо ти думаєш шо "я-зазе"?
я не пішов на вибори бо атеїст, впадлу голос дати за того хто мене любить як виборця, але - вірозавра, ну а навіть за того хто мене геєм назвав.
та і на перший тур не ходив, бо видно було - крізь зграю дурачків - два лідари - один армії мін та снарядів не купив, а вторий - клоун.
та ти і сам клоун. шо ти тут, та головне - Кому покрикуєш?
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23.02.2023 14:07 Ответить
більш за все,я не довіряю людині,у якої немає життєвої позиції. яка проти всіх...яка ніби то атеіст,хоча ничого не знає за це...назвалася атеістом,бо слово красиве...
якщо ти живешь в цієї країні,то маєшь бути за неї відповідальним. але що це означає,такі атеїсти як ти не розуміють...
а я наприклад агностик,подивись що це означає,і голосував не телевизором,а головою.нажаль таких як я лише 25%...
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23.02.2023 14:44 Ответить
ти там за "25" говориш типу - "ми всі вот такіє, а ви - казли"
при чому то шо ти там заПо, а другі інші або заЗе, або як я - ненавидять то і ето?
ти тупо "россорюєш" весь т.з. народ.
ну ок, народ Єдін(вдівається і біжить в ВК)
а, ну так, у мене нема позиції, просто ненавиджу всіх хто кривить "душею", напр. віропітеків = "людина вірить у "бога", убога, та разом з тим - у динозаврів"
ну так ось - то я значить "кривлю душею"? А шо таке вона і де вона, власне - "душа", дорогой товаріщ?
М?
ти сам себе тупо загнав в ...... ну, можеш сказати хіба "міня так научілі, атцепітєсь, казли""!₴!!!12"
Але ти цього не скажеш, просто як напр. наркомани, всі лікарі це знають.
Я от - сказав - ну так, був віруючим(досить соромно, але було типу - блаблабла, Дристолу-Слаба і пожерти "плоть і кров", фу) - так я просто - ну, реально , духовно проригався, це легко, тупо не бути вірозавром, та навіть просто - ніхерена і не бів ним, кстаті задумався.... а, ну там типу з пацанами ходили типу "прицастя" і пару разів привозили "копію плащаниці", я раз навіть риганув коло церкви, видно шо реально була не то шо копія, а якась оскверненна туфта... х.з., але мені прикольно знати шо божків - нема.
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23.02.2023 17:59 Ответить
такє враження,що ти в зюзю п'яний...тому що то що ти пишешь, тільки зі словарем можно зрозуміти...
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23.02.2023 18:51 Ответить
Як керівник поліції Тернополя барижив зброєю в перші дні широкомаштабки:

https://youtu.be/_vZbChpxTAo
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23.02.2023 10:35 Ответить
Очень возможно и год, если война будет продолжаться на территории параши.
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23.02.2023 10:11 Ответить
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23.02.2023 10:17 Ответить
Про Воллесов я не слышал, а вот Буданова знаю, он сказал, что уже через несколько месяцев можно будет ехать в Крым купаца.
Буданов он глава разведки, человек вчёный и я склонен больше верить ему, чем какому-то Воллесу
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23.02.2023 10:14 Ответить
А вы не в курсе? Найвелычниший сказав что ещё прошлым летом, та и скорей всего в этом году можно будет на шашлычки ходить, и ни о чем не переживать? Вот это лидор, прям бальзам на душу!
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23.02.2023 10:38 Ответить
ага-ага в цьому бальзамі(сечі) вже український нарід накупався досхочу.
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23.02.2023 10:47 Ответить
И? Вы не довольны результатами этого года на поле боя?
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23.02.2023 10:58 Ответить
Вы думаете, то найвелычниший стоит над картой, и стрелками решает куда контрнаступать?
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23.02.2023 11:14 Ответить
Я думаю у моей страны есть президент. Президент, которого не выбирали вбросами или админ ресурсом, как во всех предыдущих выборах. Президент, при котором кацапы дохнут пачками, а весь их фейк о величии превратился в пшик. Водит он там стрелки или нет мне знать не дано. Я могу судить только по результатам.
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23.02.2023 12:14 Ответить
Я ж ничего против не имею. Согласен, в теперешних обстоятельствах он должен сплачивать всех вокруг ради Украины. Я просто процитировал его слова перед большой войной.
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23.02.2023 12:32 Ответить
Откровенно говоря, я рассматриваю должность президента, как назначенного главного менеджера. Может и наивно, но лично мне его фамилия не так важна (если это конечно не уголовный утырок по образу чивакуни). Главное периодичность сменяемости. У нас уже решает только народ. Звучит конечно слишком популистски, но с 2014-го каждая жопа следующего президента в своем кресле на подсознании понимает, что делать резкие движения чревато.
Например кацапы серьезно уверены, что если сейчас грохнуть зелю, то что-то изменится. Да нифига не изменится. Китайских черных пакетов хватит на все 145млн.
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23.02.2023 12:50 Ответить
Вот как раз все с точностью наоборот. Буданов сказал полную херню и ахинею. А вот Воллес абсолютно прав. Если х-йло не сдохнет, до границ Крыма мы будем подходить не меньше года.
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23.02.2023 11:02 Ответить
Я думаю це тролінг???
Бо кацапи добре окопалися і замінували підходи до Криму і щоб його деокупувати треба великі резерви і ресурси, яких у нас немає і не буде в найближчі роки 🤦🤦🤦
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23.02.2023 11:29 Ответить
рік, це дуже оптимістично.
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23.02.2023 10:29 Ответить
3-5
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23.02.2023 10:34 Ответить
Я буду рад если до 30 года все закончится
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23.02.2023 10:47 Ответить
тьху три рази... ніхто стільки не протягне.
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23.02.2023 10:52 Ответить
ТОЧНА ДАТА - ЛІТО 2024
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23.02.2023 10:48 Ответить
А все від постачання зброї залежить. Не тягніть кота за хвіст, і дайте все ( і касетні **********) - і за рік закінчать. Ми не можемо десятиліттями голими руками воювати - у нас хлопці, звісно, кіборги, але не безсмертні. А у кацапів біосміття мільйони. ДумайТе.
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23.02.2023 10:54 Ответить
Війна буде до повного знелюднення України, допоки хабадні саботажники не будуть усунені від впливу на ситуацію.
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23.02.2023 11:12 Ответить
Єрмак заблокував виробництво вітчизняної ракетної зброї в цілях знелюднення України з наступним захопленням земель колоністами.
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23.02.2023 11:16 Ответить
если вокруг штаба 90 проц агентов кремля,нечему удивляться
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23.02.2023 11:22 Ответить
Сроки окончания войны зависят исключительно от поставок Западного вооружения. Тоесть именно Запад регулирует эти сроки. Запад хочет еще год-Украина вынуждена согласиться. Других вариантов нет:своего оружия ведь нет. Кто платит за музыку-тот заказывает танец
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23.02.2023 11:28 Ответить
Что значит "не собирается останавливаться", а для чего вы сколотили коалицию из пятидесяти стран, уж не для того ли, чтобы ему помочь. Когда вы уже закончите это гнилое нытьё.
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23.02.2023 11:47 Ответить
на 3 роки планували війну з можливим розтягненням строків до 2030.
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23.02.2023 12:12 Ответить
А можна було б і без зайвої зброї придушити рашку економічною війною. Ті санкції, що зараз це так... Бояться на Заході, що рівень життя впаде, я розумію. Тому сподіваємося на ЗСУ.
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23.02.2023 13:36 Ответить
 
 