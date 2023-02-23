Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес

Війна Росії та України триватиме щонайменше ще один рік. Путін перейшов межу і не збирається зупинятися.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На запитання журналістів SkyNews, чи ми побачимо, що війна між Україною та Росією триватиме ще через 12 місяців, Воллес сказав: "Я думаю, що побачимо".

"Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів", - сказав він.

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Він додав, що понад 188 тисяч російських солдатів загинули чи отримали поранення внаслідок "катастрофічного прорахунку" Путіна.

"Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися", - додав Воллес.

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