Генерал Бундесверу Фройдінг: Оборона ЗСУ у складній фазі, РФ навчається. Західні танки допоможуть Україні

Бригадний генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що оборона Збройних Сил України сьогодні перебуває у складній фазі.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, оборона українців у складній фазі, оскільки військове керівництво РФ показує здатність до навчання.

Він зазначив, що Україна зараз не може поповнювати свої частини лише добровольцями та набирає резервістів різних рангів.

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"Це вказує на те, що зараз вони перебувають під тиском", - сказав Фройдінг.

Генерал підкреслив, що західні танки і бронемашини допоможуть ЗСУ створити локальну перевагу на фронті і досягти успіху як в обороні, так і в атаці.

"З іншого боку, широке просування утруднене. Лінія фронту має довжину 1200 кілометрів. Проте українці довели, що тактично вони можуть бути дуже вправними", - заявив воєначальник.

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