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Новини Війна
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Генерал Бундесверу Фройдінг: Оборона ЗСУ у складній фазі, РФ навчається. Західні танки допоможуть Україні

фройдінг

Бригадний генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що оборона Збройних Сил України сьогодні перебуває у складній фазі.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, оборона українців у складній фазі, оскільки військове керівництво РФ показує здатність до навчання.

Він зазначив, що Україна зараз не може поповнювати свої частини лише добровольцями та набирає резервістів різних рангів.

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"Це вказує на те, що зараз вони перебувають під тиском", - сказав Фройдінг.

Генерал підкреслив, що західні танки і бронемашини допоможуть ЗСУ створити локальну перевагу на фронті і досягти успіху як в обороні, так і в атаці.

"З іншого боку, широке просування утруднене. Лінія фронту має довжину 1200 кілометрів. Проте українці довели, що тактично вони можуть бути дуже вправними", - заявив воєначальник.

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Автор: 

армія рф (17538) Німеччина (7390) прогноз (1391) танк (2071) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+8
"новость" у тому, що це актуальна аналітика від німецького генерала для німецької публіки, підтримка якої є важливим фактором для подальших поставок зброї Україні.
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22.02.2023 14:56
+4
Ну так, навчились м'ясом закидувати. "Вагнєр" у цьому попереду планети всієї.
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22.02.2023 14:23
+3
судячи з того як відловлють людей по вулицях, ситуація, легко мовити - складна. кому війна кому війна кому мати рідна. Корупція, коли Україна борется за життя - це не то що злочин, це зрада України, і винуваті в тому всі , починаючи від Президента. І приїзд Президента США бойовий дух сильно не піднімить, мають бути радикальні вчинки бо примусово гнати людей на війну, результату не дасть.
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22.02.2023 14:41
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Ну так, навчились м'ясом закидувати. "Вагнєр" у цьому попереду планети всієї.
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22.02.2023 14:23 Відповісти
А в чём новость, высказать очевидные вещи и засветиться в СМИ?
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22.02.2023 14:24 Відповісти
"новость" у тому, що це актуальна аналітика від німецького генерала для німецької публіки, підтримка якої є важливим фактором для подальших поставок зброї Україні.
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22.02.2023 14:56 Відповісти
тут 50 ленты перепечатывание новостей.капитаны очевидности
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22.02.2023 14:26 Відповісти
ЗСУ перебуває під тиском як мінімум з 14року. Ага. І добробут в Європі тримає з того часу, а може й раніше.
І До чого тут висказування цього генерала?
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22.02.2023 14:29 Відповісти
Він не доя тебе говорить. Його слова для населення і політиків ФРН, де відсутнє державна українська інформаційна повістка, зате повно російської. Усі гроші мас меліа пішли на дебіломарафон, та чувіху- подружку Зеленьського.
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22.02.2023 20:28 Відповісти
Е-е-е...
Берлін іст ді хауптштадт дойчландс.
Ландон іс зе кепітал оф грейт бритн
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Еще Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей утверждал, что Запад нам поможет.
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22.02.2023 14:37 Відповісти
заграница, если точнее )))
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22.02.2023 14:52 Відповісти
две минуты...!
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22.02.2023 14:59 Відповісти
https://forbes.ua/war-in-ukraine/ukraina-vzyala-na-sebe-tyagar-za-te-shcho-zakhid-ne-spromigsya-pokarati-rosiyu-za-vidkritu-agresiyu-proti-gruzii-eksposol-ssha-u-gruzii-ta-obse-ien-kelli-17022023-11816 США і Європа завжди обирали Росію. Захід роками жертвував Україною. Україна взяла на себе тягар за те, що ми не спромоглися покарати Росію за відкриту агресію проти іншої держави.

Основним пріоритетом президента Джорджа Буша-старшого була підтримка існування лише однієї пострадянської ядерної держави - Росії.

Рада національної безпеки США зібралася, щоб вирішити, якою має бути політика щодо української стратегічної ядерної зброї. Міністр оборони США Дік Чейні вважав, що варто дозволили Україні залишити ядерну зброю задля стримування Росії. Держсекретар Джим Бейкер вважав, що для інтересів США краще, щоб існувала лише одна ядерна держава - Росія.
Стратегічні ядерні потужності та більшість фахівців із цієї галузі були зосереджені в Москві. Президент Буш підтримав секретаря Бейкера.

Під час зустрічі з представниками Вашингтона в Москві Єльцин поскаржився на повільні темпи ядерного роззброєння з боку України. Він повідомив делегації, що Україна хоче зберегти ядерну зброю і що США зробили помилку, визнавши Україну перед тим, як вона відмовиться від ядерної зброї.

Нова адміністрація Клінтона усвідомила важливість боротьби з розповсюдженням ядерної зброї. У 1993 році вона вирішила зробити саме те, що пропонував Єльцин. Було вирішено, що США повинні чинити тиск на Україну, наголошуючи, що перспектива повноцінних двосторонніх відносин можлива тільки за умови погодження України відмовитися від своїх 1900 одиниць ядерної зброї.

У березні 1993 року міністр закордонних справ України Анатолій Зленко зустрівся з президентом Клінтоном. Клінтон сказав йому, що не зустрічатиметься з високопосадовцями України, доки Київ не відмовиться від ядерної зброї.

На жаль, США не сприйняла занепокоєння України щодо власної безпеки достатньо серйозно. Перешкодою для згоди були формулювання, які зобов'язували Москву поважати українську територію, а Вашингтон - гарантувати територіальну цілісність.

Юристи Держдепартаменту та Білого дому рекомендували учасникам переговорів відмовитися від використання слова «гарантія» (guarantee). Це означало б, що в разі нападу Росії США повинні будуть захищати Україну.

Слово «гарантія» має юридичне значення. Учасники переговорів запропонували використовувати слово «запевнення» (assurances), оскільки воно не матиме такої ж сильної юридичної прив'язки. Росіяни й українці сказали, що у них немає такого слова, як «запевнення». Врешті вийшло так, що в одному тексті (перекладі) використовується слово «гарантія», а в тексті США - слово «запевнення».
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22.02.2023 14:38 Відповісти
Ошибка Украины была в том, что не передала своё ядерное оружие на хранение в США
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22.02.2023 15:44 Відповісти
судячи з того як відловлють людей по вулицях, ситуація, легко мовити - складна. кому війна кому війна кому мати рідна. Корупція, коли Україна борется за життя - це не то що злочин, це зрада України, і винуваті в тому всі , починаючи від Президента. І приїзд Президента США бойовий дух сильно не піднімить, мають бути радикальні вчинки бо примусово гнати людей на війну, результату не дасть.
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22.02.2023 14:41 Відповісти
Ну якщо Захід буде і далі тягнути з озброєнням, то ситуація буде ще складніше.
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22.02.2023 14:48 Відповісти
На геббельса схожий!
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22.02.2023 14:50 Відповісти
агент))
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22.02.2023 15:22 Відповісти
Якщоб не було корупції, то було б більше доброволців. А наша влада не патріотична а мародерська..Тому і надалі мало шансів що молодь буде йти охоче на фронт.
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22.02.2023 15:00 Відповісти
Уже год , но инфантильность запада все на уровне дет сада.Конечно умирают украинцы, не немцы. Вот мне интересно , когда они все толкуют про ценности у них не возникает рвотный рефлекс от своих обещаний?
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22.02.2023 15:13 Відповісти
Танки ? Я-я ! Натюрлих !
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22.02.2023 15:21 Відповісти
Ви пропонуєте всратися й не жити? Якщо не відловлювати, то Україні гаплик. Мобілізація сама по собі й означає, що людей примусово женуть на війну. А ті, хто ухиляються, нехай сидять премудрими піскарями і ждуть, коли на війну проти власного народу їх поженуть окупанти.
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22.02.2023 15:29 Відповісти
Може краще запитати чому в штурмових загонах тільки ТРО та Правий Сектор? Чому на передовій вчителя та музиканти та іноземні добровольці, а не воїни ЗСУ? Чому, непрофесіонали на передовій, а професіонали за їх спинами ховаються? Чому більшість ЗСУ спить дома, а їм слава? Народ України годує, одягає та гроші платить ЗСУ, а вони хапають непідготовлених замість себе. Схиляю голову перед народом України, бійцями ТРО, Правого Сектора та Азовцями. Запитання до ЗСУ.Чому кацапи, коли вийшли з Херсона, зірвали мости, а ЗСУ покидаючи Херсон, залишили мости цілими? Як це називається у час війни?
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22.02.2023 16:20 Відповісти
 
 