Генерал Бундесверу Фройдінг: Оборона ЗСУ у складній фазі, РФ навчається. Західні танки допоможуть Україні
Бригадний генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що оборона Збройних Сил України сьогодні перебуває у складній фазі.
Про це він повідомив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, оборона українців у складній фазі, оскільки військове керівництво РФ показує здатність до навчання.
Він зазначив, що Україна зараз не може поповнювати свої частини лише добровольцями та набирає резервістів різних рангів.
"Це вказує на те, що зараз вони перебувають під тиском", - сказав Фройдінг.
Генерал підкреслив, що західні танки і бронемашини допоможуть ЗСУ створити локальну перевагу на фронті і досягти успіху як в обороні, так і в атаці.
"З іншого боку, широке просування утруднене. Лінія фронту має довжину 1200 кілометрів. Проте українці довели, що тактично вони можуть бути дуже вправними", - заявив воєначальник.
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І До чого тут висказування цього генерала?
Берлін іст ді хауптштадт дойчландс.
Ландон іс зе кепітал оф грейт бритн
Основним пріоритетом президента Джорджа Буша-старшого була підтримка існування лише однієї пострадянської ядерної держави - Росії.
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