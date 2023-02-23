Снабжение Западом боеприпасов Украине на нынешнем уровне является "недостаточным", - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает западные поставки боеприпасов "нестабильными". Кроме того, война превращается в "битву за логистику", поэтому союзники Украины должны наращивать производство.
Об этом он заявил в разговоре со Sky News, информирует Цензор.НЕТ
"Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины – сделать то, к чему мы сейчас стремились, а именно – сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты", – отметил Столтенберг.
Однако он настаивает, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Мы не можем допустить победы Путина в Украине – это будет трагедия для украинцев, но это будет опасно для нас", – говорит он.
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Столтенберг не власник виробництва і навіть не голова уряду.