Снабжение Западом боеприпасов Украине на нынешнем уровне является "недостаточным", - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает западные поставки боеприпасов "нестабильными". Кроме того, война превращается в "битву за логистику", поэтому союзники Украины должны наращивать производство.

Об этом он заявил в разговоре со Sky News, информирует Цензор.НЕТ

"Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины – сделать то, к чему мы сейчас стремились, а именно – сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты", – отметил Столтенберг.

Однако он настаивает, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Мы не можем допустить победы Путина в Украине – это будет трагедия для украинцев, но это будет опасно для нас", – говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо оказать Украине поддержку для победы, а затем не дать истории повториться, - Столтенберг