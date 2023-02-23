Постачання Заходом боєприпасів Україні на нинішньому рівні є "недостатнім", - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає західне постачання боєприпасів "нестабільним". Крім того, війна перетворюється на "битву за логістику", тому союзники України повинні нарощувати виробництво.
Про це він заявив у розмові зі Sky News, інформує Цензор.НЕТ
"Єдиний спосіб зберегти нашу підтримку України - зробити те, до чого ми зараз прагнули, а саме - співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб переконатися, що союзники підписують довгострокові контракти", - зазначив Столтенберг.
Однак він наполягає, що НАТО підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".
"Ми не можемо допустити перемоги Путіна в Україні – це буде трагедія для українців, але це буде небезпечно для нас", – каже він.
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Столтенберг не власник виробництва і навіть не голова уряду.