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Новини Агресія Росії проти України
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Постачання Заходом боєприпасів Україні на нинішньому рівні є "недостатнім", - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає західне постачання боєприпасів "нестабільним". Крім того, війна перетворюється на "битву за логістику", тому союзники України повинні нарощувати виробництво.

Про це він заявив у  розмові зі Sky News, інформує Цензор.НЕТ

"Єдиний спосіб зберегти нашу підтримку України - зробити те, до чого ми зараз прагнули, а саме - співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб переконатися, що союзники підписують довгострокові контракти", - зазначив Столтенберг.

Однак він наполягає, що НАТО підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми не можемо допустити перемоги Путіна в Україні – це буде трагедія для українців, але це буде небезпечно для нас", – каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно надати Україні підтримку для перемоги, а потім не дати історії повторитися, - Столтенберг

Автор: 

боєприпаси (2281) зброя (7477) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
Недостатнім -- це м"ягко сказано -- під Бахмутом місьцями рукопашна .
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23.02.2023 12:23
+9
Столтенбергу-так потрібно вже нарешті припинити жувати соплі та підтягнути постачання на належний рівень...
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23.02.2023 12:23
+4
Мое мнение, строить сейчас такое производство на территории страны глупо. А вот разместить в Польше уже другое дело. Можно бы было проводить серию испытаний сразу по узким
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23.02.2023 12:58
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Столтенбергу-так потрібно вже нарешті припинити жувати соплі та підтягнути постачання на належний рівень...
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23.02.2023 12:23 Відповісти
Блін! Ким по твоєму працює Сотлтенберг? Так само Зеленьський, нічого не розуміючи у розподілені влади в Україні намагався звільнити голову Миколаївської облради своїм указом.
Столтенберг не власник виробництва і навіть не голова уряду.
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23.02.2023 13:26 Відповісти
Недостатнім -- це м"ягко сказано -- під Бахмутом місьцями рукопашна .
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23.02.2023 12:23 Відповісти
Что интересно прозрение чела наступило перед отставкой. Вывод. Боится брать на себя ответственность.
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23.02.2023 12:48 Відповісти
Он и сам хотел уйти в отставку. Потом ***** начал воину и Столтенберга принудили остаться.
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23.02.2023 14:01 Відповісти
На зустрічі з Байденом у Києві не був присутній Залужний. Проте весь Хабад-Любавич: Єрмак, Шмигаль, Резніков там були. Чого боїться Зеля? Чому не дозволяє напряму спілкуватися Байдену з Залужним?
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23.02.2023 14:29 Відповісти
Для чего распространять кремлевские фейки .... много их ботов развелось.
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23.02.2023 19:24 Відповісти
Постачатись має не тільки озброєння та **********, а і устаткування для виробництва нашої місцевої зброї, в першу чергу ракет Вільха. А для цього має бути сформована адекватна оборонна політика. А для її формування треба замінити хабадних Єрмака і Шмигаля.
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23.02.2023 12:52 Відповісти
Мое мнение, строить сейчас такое производство на территории страны глупо. А вот разместить в Польше уже другое дело. Можно бы было проводить серию испытаний сразу по узким
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23.02.2023 12:58 Відповісти
Можна і в Польщі, можна і на місці. Робити компоненти можна чи не у гаражах. У підземних бункерах і шахтах тим паче. Крім Кинджалу нічого не достане, а їх мало. Аби було керівництво і устаткування.
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23.02.2023 13:16 Відповісти
Карпати- ідеальне місце для розгортання підземних заводів. Треба в Карпатах вирити бункери, яким були б не страшні навіть ядерні боєголівки. Досвід будівництва є - новий тунель поблизу станцію Волівець, який спроектували і побудували при Порошенку. Там, у глибині карпатських руд, не заморочуючись на всякі там "Кинджали" і іншу дребедень клепати свою зброю , в тому числі і ядерну.
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23.02.2023 14:38 Відповісти
Откуда у тебя секретные сведения, сидя далеко от Украины. ФСБ предупреждает, через своих ботов, они хорошо информированы о Украине..
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23.02.2023 19:28 Відповісти
Где ты увидел в моём комменте секретные сведения? У тебя в 6 палате центр всех разведок мира? Тем не менее, потомок Павлика Морозова, ты уже стучишь, стукачок ты эдакий.
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23.02.2023 19:46 Відповісти
Ты где работаешь? В дефимационной лиге?
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23.02.2023 19:53 Відповісти
У Заходу немає виробничих потужностей для перемелювання мільйонних орд. Розширяти виробництво треба так чи інакше. І в першу чергу у бік дальнобійної зброї з касетною БЧ.
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23.02.2023 13:21 Відповісти
Все в них є - і на мільярні китайські орди вистачить, якщо треба. Тож хай нам виробляють і не зволікають
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23.02.2023 13:31 Відповісти
Виробництва, заводи і в нас є! Але на оборонку уряд грошей майже не виділяв. Чи тут, чи там виробляти, але ж треба виділяти потрібні кошти! Є ж і від конфіскацій, і з допомоги!
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23.02.2023 13:44 Відповісти
Єрмак і Шмигаль не промисловці. Їх генетика дозволяє тільки смоктати бабло.
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23.02.2023 14:07 Відповісти
Для НАТО щира подяка, що воно є, що це найміцніша стабілізуюча сила у світі, що воно потужно допомагає Україні! Будьмо!
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23.02.2023 13:47 Відповісти
Ну так збільшуйте виробництво, бачите скільки сарани кацапської лізе. Не зупинимо їх тут-полізуть до вас! Час просто балакати минув!
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23.02.2023 14:11 Відповісти
Війна в Україні- це війна за українську територію між російськими і американськими олігархами "до останнього українця". При цьому, якщо давати зброю недостатніми порціями, що в дійсності і відбувається, ця війна реально стає "до останнього українця". Можливо, в цьому і є стратегія як НАТО, так і Росії - "до останнього українця"? Може комусь мішають українці на території під назвою Україна?
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23.02.2023 14:52 Відповісти
Закусувати треба...
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23.02.2023 15:05 Відповісти
Бот , еще не опытен, вчера зарегистрировался по заданию кремлевских кураторов, сегодня спешно выполняет их задание....
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23.02.2023 19:35 Відповісти
Бот Хабада, зачем ты пытаешься оправдать уничтожение украинское население на территории Украины? Кто проплатил твои услуги? Ну ты судя по всему давно и успешно помогаешь своим уничтожать украинцев.
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23.02.2023 19:42 Відповісти
В твоїй голові прості і примітивні думки: випити, закусити, наблювати і заснути головою в блювотинні. Як то кажуть, кожному своє.
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23.02.2023 19:37 Відповісти
Надо банить кремлевских ботов, работают по методичкам ФСБ....
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23.02.2023 19:30 Відповісти
Надо банить ботов Хабада, работающих по методичкам Хабада.
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23.02.2023 19:48 Відповісти
Надо меньше стрелять. (с)
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23.02.2023 15:23 Відповісти
5-литров,на бак КрАЗа, поток поставок.
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23.02.2023 15:35 Відповісти
 
 