Более 1,8 тыс. человек уже освобождены из российского плена, - СБУ

С начала полномасштабного российского вторжения из вражеского плена удалось освободить 1863 человека.

Об этом сообщил на брифинге спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первое с начала полномасштабного российского вторжения освобождение украинских защитников произошло уже 17 марта 2022 года. Всего из вражеского плена удалось освободить 1863 человека", - сказал спикер.

Он напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных. На него возложен комплекс задач: от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в том числе путем обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец не подтвердил данные о более чем 3000 военнопленных ВСУ: Никогда не озвучиваем цифры