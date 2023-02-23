РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
972 1

Более 1,8 тыс. человек уже освобождены из российского плена, - СБУ

обмін

С начала полномасштабного российского вторжения из вражеского плена удалось освободить 1863 человека.

Об этом сообщил на брифинге спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первое с начала полномасштабного российского вторжения освобождение украинских защитников произошло уже 17 марта 2022 года. Всего из вражеского плена удалось освободить 1863 человека", - сказал спикер.

Он напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных. На него возложен комплекс задач: от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в том числе путем обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец не подтвердил данные о более чем 3000 военнопленных ВСУ: Никогда не озвучиваем цифры

плен (2681) россия (96895) СБУ (20311)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 