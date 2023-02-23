Более 1,8 тыс. человек уже освобождены из российского плена, - СБУ
С начала полномасштабного российского вторжения из вражеского плена удалось освободить 1863 человека.
Об этом сообщил на брифинге спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первое с начала полномасштабного российского вторжения освобождение украинских защитников произошло уже 17 марта 2022 года. Всего из вражеского плена удалось освободить 1863 человека", - сказал спикер.
Он напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных. На него возложен комплекс задач: от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в том числе путем обмена.
