Понад 1,8 тис. осіб уже визволено з російського полону, - СБУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення з ворожого полону вдалося визволити 1863 особи.

Про це повідомив на брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше з початку повномасштабного російського вторгнення визволення українських оборонців відбулося вже 17 березня 2022 року. Загалом з ворожого полону вдалося визволити 1863 особи", - сказав речник.

Він нагадав, що при СБУ функціонує Об’єднаний центр з координації пошуку та визволення військовополонених. На нього покладено комплекс завдань: від обліку полонених до безпосередньої реалізації заходів щодо їхнього визволення, зокрема шляхом обміну.

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