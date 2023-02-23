В Беларуси недостаточно войск для наступления на Украину, - Генштаб

На территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Громов отметил, что Минск продолжает предоставлять свою территорию для обучения российским войскам.

"Следует отметить, что количество личного состава, вооружений и военной техники в рамках группировки войск так называемого союзного государства недостаточно для формирования ударных группировок и проведения наступления с беларуской территории на территорию Украины", – сказал Громов.

Читайте: Спецслужбы РФ создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить вагнеровцев, - Генштаб

При этом он отметил, что группировка РФ на территории Беларуси состоит из вновь сформированных подразделений или понесших значительные потери и доукомплектованных.

"Между тем значительная часть сил и средств, находившихся на территории Беларуси в качестве союзных сил, уже перемещена для участия в боевых действиях на территории Украины, а на замену поступают новые подразделения", – сказал Громов.

Также читайте: С начала февраля враг почти 220 раз обстрелял приграничья Сумщины и Черниговщины, - Генштаб

Он отметил, что введение в Беларуси смертной казни за государственную измену может означать давление со стороны властей на силовой блок в случае принятия диктатором Александром Лукашенко решения о непосредственном участии в войне против Украины.