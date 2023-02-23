РУС
В Беларуси недостаточно войск для наступления на Украину, - Генштаб

білорусь

На территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Громов отметил, что Минск продолжает предоставлять свою территорию для обучения российским войскам.

"Следует отметить, что количество личного состава, вооружений и военной техники в рамках группировки войск так называемого союзного государства недостаточно для формирования ударных группировок и проведения наступления с беларуской территории на территорию Украины", – сказал Громов.

Читайте: Спецслужбы РФ создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить вагнеровцев, - Генштаб

При этом он отметил, что группировка РФ на территории Беларуси состоит из вновь сформированных подразделений или понесших значительные потери и доукомплектованных.

"Между тем значительная часть сил и средств, находившихся на территории Беларуси в качестве союзных сил, уже перемещена для участия в боевых действиях на территории Украины, а на замену поступают новые подразделения", – сказал Громов.

Также читайте: С начала февраля враг почти 220 раз обстрелял приграничья Сумщины и Черниговщины, - Генштаб

Он отметил, что введение в Беларуси смертной казни за государственную измену может означать давление со стороны властей на силовой блок в случае принятия диктатором Александром Лукашенко решения о непосредственном участии в войне против Украины.

+3
На території Білорусі недостатньо військ для наступу на Україну. Точнісінько це ми чули рівно рік тому. Для повної картинки не вистачає лише Зеленського на велосипеді і в ластах.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:13 Ответить
+2
у ***** проблем з м'ясом немає. єдина причина, по якій фюрер ******** ще не вдерся в Україну - надія пропетляти и знову товаришувати з цивілізованим світом після громоголосого "прастітє мєняааааа, єто всє ***** вінават!"
показать весь комментарий
23.02.2023 14:54 Ответить
+2
Да, войск может и не достаточно, зато там дебилов хоть пруд пруди.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:30 Ответить
у ***** проблем з м'ясом немає. єдина причина, по якій фюрер ******** ще не вдерся в Україну - надія пропетляти и знову товаришувати з цивілізованим світом після громоголосого "прастітє мєняааааа, єто всє ***** вінават!"
показать весь комментарий
23.02.2023 14:54 Ответить
Є і ще й якак проблема. М'ясо є, але воно доводить на полі бою, що не хоче бути м'ясом, бунтує, відмовляючись іти в атаку та тікає з полю бою. Справжнє м'ясо - це безправні зеки-смертники, яких лише стратами та тортурами можна хоч якось наступати, але навіть вони закінючуютья, а сотні тисяч мобіків довели, що не хочуть вмирати за Ху#ла та олікархів
показать весь комментарий
23.02.2023 15:31 Ответить
Тим не менш, цієї наволочі нам тут абсолютно не треба, адже і без них проблем вистачає. Постійно доводиться скидатися на машини, безпілотники, білизну та медикаменти і т.п. (я вже не кажу про ********** та нестачу людей), відтак, скільки б бульбашів не було - створити чимало додаткові проблеми вони цілком спроможні.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:54 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 14:55 Ответить
А для чого ім цеи геморои -- тепла хата жінка діти - шо ше треба шоб зустріти старість .
показать весь комментарий
23.02.2023 14:58 Ответить
А кацапам нащо? Ну от чого їм дійсно не вистачало та ще й такого чого у них нема?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:05 Ответить
рашка імперці -- вибиваєм з них цеи дух .
показать весь комментарий
23.02.2023 16:09 Ответить
Нічого з них вже не вибити, але можна ізолювати хворих в їх **********.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:56 Ответить
В ********** достатньо військ, щоб відволікати досить значну частину ЗСУ.
Що власне ********* цілком успішно роблять.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:01 Ответить
Вже недостатньо навіть і на це - так наші прорідили рашистів і вже не ведуться на це. А якщо і є, то білоруські партизани, західна розвідка, супутникове спостереження всіх виявить і механізовані західною технікою війська швидко зустрінуть ворога у будь-якій точці України
показать весь комментарий
23.02.2023 15:34 Ответить
Але це їм не заважає пуляти ракетами
показать весь комментарий
23.02.2023 15:05 Ответить
На території Білорусі недостатньо військ для наступу на Україну. Точнісінько це ми чули рівно рік тому. Для повної картинки не вистачає лише Зеленського на велосипеді і в ластах.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:13 Ответить
Це ще одна наша перевага за цей рік, бо у цей раз від Зе вже мало чого залежить, головне, щоб він не заважав робити військовим свою роботу
показать весь комментарий
23.02.2023 15:45 Ответить
Українським військам я вірю, але на всяк випадок потрібно перевірити чи ніхто в ночі не розмінував Українсько - Білоруський кордон.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:58 Ответить
Мінні поля - це не така вже військова таємниця і вони навіть повинні бути відмічені табличками "міни", щоб на них не підірвався цивільний. Тож, можливо, треба залучати громадськість, журналівстів, патріотичні організації, до контролю за цими полями, щоб не було навіть соблазну їх розмінувати
показать весь комментарий
23.02.2023 16:04 Ответить
Да, войск может и не достаточно, зато там дебилов хоть пруд пруди.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:30 Ответить
це ми чули рік тому
показать весь комментарий
23.02.2023 15:54 Ответить
Так і білорашці може хочуть не всю Європу захватити а виконати якесь задане бойове завдання.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:12 Ответить
 
 