2 768 14

Испания может передать Украине до десяти танков Leopard, - премьер Санчес

leopard

Испания в ближайшее время определится о возможности поставки Украине десяти танков Leopard 2 A4.

Об этом заявил Премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вчера сказала министр обороны, мы пришлем Украине шесть танков Leopard 2A4 и в ближайшие недели посмотрим, можем ли увеличить эту цифру до десяти. Конечно, мы поможем украинским военным научиться использовать эти танки", - сказал Санчес.

Комментируя возможность помощи в защите украинского неба, он отметил, что об этом просил Президент Зеленский, но Испания должна изучить этот вопрос и пообщаться с союзниками на этот счет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апреле в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков, - посол Германии Фельдгузен

Премьер-министр Испании также подчеркнул, что помощь, которую Испания как член ЕС и НАТО оказывает Украине, направлена на то, чтобы защитить Украину от России.

"Украина никогда не представляла никакой угрозы для России, мы помогаем стране, которая защищает свой народ, на который напали. Должны понимать, что путин нарушают все фундаментальные законы, нарушают территориальную целостность Украины, поэтому эта борьба абсолютно законна, она должна получать нашу общую помощь ", - подчеркнул Санчес.

+9
Хтось написав сьогодні- з миру по танку Україні для Перемоги.
23.02.2023 17:32 Ответить
+4
Они точно передадут 6 танков, но могу увеличить это количество до 10.
23.02.2023 17:54 Ответить
+2
Щиро дякумо, друзі.
23.02.2023 18:03 Ответить
Голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив цього четверга в Києві, що партія танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, збільшиться до 10 одиниць.

Про це, як пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/23/7156782/ Європейська правда ", повідомляє https://elpais.com/internacional/2023-02-23/guerra-ucrania-rusia-ultimas-noticias-en-directo.html El Pais.

Санчес підтвердив слова міністра оборони Маргарити Роблес, що Іспанія https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/22/7156686/ передасть Україні шість танків, але додав, що в майбутньому ця цифра зросте до десяти.
23.02.2023 17:56 Ответить
Українські сили вдарили по російському судну в окупованому Маріуполі https://dumskaya.net/news/ukrainskie-sily-oborony-unichtozhili-v-mariupole-173323/ua/
23.02.2023 17:52 Ответить
Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ - ОК "Південь" про вибухи в місті

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним".
23.02.2023 18:14 Ответить
Испания в ближайшее время определится о возможности поставки Украине десяти танков Leopard 2 A4. это даже не обещание,может и вообще ничего не будет! Уже ГОД прошел а ЕС все определяется....
23.02.2023 18:07 Ответить
ты ниче не знаешь, давай так - путин может пригрозил новичками - твое движение?
ну вот, в сортире ты гораздо более лучше см. тришься.
так шо не п.
23.02.2023 18:49 Ответить
Сразу по ответу видно аристократа в седьмом поколении
23.02.2023 18:55 Ответить
В России родственникам погибших на войне подарили пену для бритья и шампунь.
Администрация одного из районов Ленинградской области поздравила родственников военных, погибших на войне в Украине, с 23 февраля. Им подарили наборы с пеной для бритья и шампунем. На это обратил внимание сайт The Insider.
Публикация сопровождается фотографиями, на которых представительница администрации в норковой шубе и оранжевом жилете с надписью «Мы вместе» вручает близким погибших подарочные наборы.
"Награждается мылом, одеколоном и билетом в кино." )
23.02.2023 18:07 Ответить
А недавно во Владивостоке вдовам погибших оккупантов подарили колбасу.
В центре внимания СМИ оказался ещё недавний скандал, вспыхнувший из-за того, что вдовам оккупантов подарили шубы, а затем забрали их назад.
23.02.2023 18:12 Ответить
Очень щедро! А ведь могли и на йух послать со знаменитой формулировкой: "Мы их туда не посылали!" Так что пусть встанут на колени поблагодарят администрацию и Ху..ло заодно! А то совсем зажрались! "Ладу" им белую подавай.
24.02.2023 01:04 Ответить
Внимательнее смотрите), что бы не вышло как с финскими ( три танка при осмотре оказались ИРМ).
23.02.2023 20:49 Ответить
 
 