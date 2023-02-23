Испания может передать Украине до десяти танков Leopard, - премьер Санчес

Испания в ближайшее время определится о возможности поставки Украине десяти танков Leopard 2 A4.

Об этом заявил Премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вчера сказала министр обороны, мы пришлем Украине шесть танков Leopard 2A4 и в ближайшие недели посмотрим, можем ли увеличить эту цифру до десяти. Конечно, мы поможем украинским военным научиться использовать эти танки", - сказал Санчес.

Комментируя возможность помощи в защите украинского неба, он отметил, что об этом просил Президент Зеленский, но Испания должна изучить этот вопрос и пообщаться с союзниками на этот счет.

Премьер-министр Испании также подчеркнул, что помощь, которую Испания как член ЕС и НАТО оказывает Украине, направлена на то, чтобы защитить Украину от России.

"Украина никогда не представляла никакой угрозы для России, мы помогаем стране, которая защищает свой народ, на который напали. Должны понимать, что путин нарушают все фундаментальные законы, нарушают территориальную целостность Украины, поэтому эта борьба абсолютно законна, она должна получать нашу общую помощь ", - подчеркнул Санчес.