Генассамблея ООН поддержала резолюцию с украинской "формулой мира"

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" проголосовало 141 государство, "против" – 7 (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия), воздержались – 32.

Резолюция, состоящая из одиннадцати пунктов, "подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН" и призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на это.

Читайте также: Кулеба об атмосфере в ООН в преддверии голосования: Россия пытается завалить украинскую резолюцию. Беларусь решила ей подыграть

Генассамблея ООН поддержала резолюцию с украинской формулой мира 01

Документ подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и повторяет требование к Российской Федерации "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратить боевые действия.

Генассамблея призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех принудительно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.

Кроме того, резолюция содержит призыв к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и нападений на гражданские объекты, в том числе на жилые дома, школы и больницы.

Читайте также: Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию о мире в Украине, - Reuters

Документ подчеркивает необходимость обеспечить ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.

Резолюция также призывает членов ООН сотрудничать для преодоления глобальных последствий полномасштабной войны России против Украины и "подчеркивает, что меры по достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине должны учитывать эти факторы".

В то же время Генассамблея ООН отклонила две поправки Беларуси, которые имели целью "размыть" резолюцию. В первой речь шла о осуждении заявлений иностранных лидеров по "Минским соглашениям", а во второй - призыв прекратить военную помощь Украине.

+14
Неправильно.
Це фактично опитування політичної позиції країн.
І результат:
1. Весь цивілізований світ відвернувся від мордору.
2. Союзники у мордора - просто сміх і знущання над його "потужною" міжнародною підтримкою.
3. Серед "утримались":
- Китай і Індія не в рахунок - тут своя велика політика;
- СНД - поки діватись нікуди, надто багато завязок на мордор;
- решта десь 90% - так само завязані в тому числі і обслуговуванням зброї, яку свого часу накупили.
23.02.2023 23:41
23.02.2023 23:41 Ответить
+10
пишуть, щоб дати старт запуску створення трибуналу для рюске воєнних злочинців.
23.02.2023 23:14
23.02.2023 23:14 Ответить
+10
Ти не зрозумів коменту.
Я не писав про якусь роль ООН.
Я написав - "це опитування". І воно показало відношення світу.
23.02.2023 23:53
23.02.2023 23:53 Ответить
Ну то такє.... Стурбованість знову.
23.02.2023 23:07
23.02.2023 23:07 Ответить
І шо?
23.02.2023 23:09
23.02.2023 23:09 Ответить
І нічого у разі не виконання резолюції РФ, для неї не буде жодних наслідків...
23.02.2023 23:10
23.02.2023 23:10 Ответить
В Будапештському меморандумі сказано що в разі нападу на нас з застосуванням ЯЗ, підписанти повинні звернутись в ООН щоб вони оголосили своє занепокоєння.
23.02.2023 23:19
23.02.2023 23:19 Ответить
Завтра Китай разкаже, про що голосували...
23.02.2023 23:51
23.02.2023 23:51 Ответить
І то! На майбутньому трибуналі це буде одним з арґументів обвинувачення.
24.02.2023 09:32
24.02.2023 09:32 Ответить
В чому сенс цієї резолюції? Треба пояснювальну бригаду...
23.02.2023 23:11
23.02.2023 23:11 Ответить
пишуть, щоб дати старт запуску створення трибуналу для рюске воєнних злочинців.
23.02.2023 23:14
23.02.2023 23:14 Ответить
Ні в чому ,пафосні особи представники своїх країн кнопочками погрались і додомку поїдуть.
23.02.2023 23:14
23.02.2023 23:14 Ответить
Неправильно.
Це фактично опитування політичної позиції країн.
І результат:
1. Весь цивілізований світ відвернувся від мордору.
2. Союзники у мордора - просто сміх і знущання над його "потужною" міжнародною підтримкою.
3. Серед "утримались":
- Китай і Індія не в рахунок - тут своя велика політика;
- СНД - поки діватись нікуди, надто багато завязок на мордор;
- решта десь 90% - так само завязані в тому числі і обслуговуванням зброї, яку свого часу накупили.
23.02.2023 23:41
23.02.2023 23:41 Ответить
ЦІЛКОМ ПРАВИЛЬНО

1.ООН вже не раз голосувало що це дало?НІЧОГО !
2.мордору насрати на весь цивілізований світ.Навіть совок не був такий кончений
3.Це голосування пуста трата часу.Рашка порушила статус ООН ще рік назад НУЛЬ покарань.Санкції все інше їй насрати.
4.Китай 1 березня об'явив мобілізацію.Китай готується до війни.Осмь і все ООН просрала свій статус і вплив.
23.02.2023 23:49
23.02.2023 23:49 Ответить
Ти не зрозумів коменту.
Я не писав про якусь роль ООН.
Я написав - "це опитування". І воно показало відношення світу.
23.02.2023 23:53
23.02.2023 23:53 Ответить
Я розумію.Я до того що нам це опитування нічого не дає.Таке голосування вже було.Ну світ за нас,але це ніяк не впливає на закінчення війни.Нам максимум це якесь моральне задоволення пренисло і все.Війна продовжується.
24.02.2023 00:02
24.02.2023 00:02 Ответить
Ти не один такий - пуйла теж дратують результати цього голосування.
24.02.2023 00:30
24.02.2023 00:30 Ответить
По перше мене це не дратує це тільки викликає сумну посмішку с цього всього а по друге не потрібно навіть близько якось парелель проводити з пуйлом.
24.02.2023 00:34
24.02.2023 00:34 Ответить
Так не дратує, що ти по всій стрічці намагаєшся нівелювати значення цього голосування - пуйло аплодує стоячи твоїй затятості.
24.02.2023 00:41
24.02.2023 00:41 Ответить
В жовтні 2022 ООН провело таке опитування щось змінилося?Ти або наївний або зовсім все погано.І дочого ти знову свого пуйла ліпешь?Піди передьоргни на нього раз так думаєшь про нього.Не мали дурню.
24.02.2023 01:06
24.02.2023 01:06 Ответить
Хіба я питав заклопотаного під×уйловика, що мені робити? ))
24.02.2023 01:15
24.02.2023 01:15 Ответить
Смокчи у пуйла тихіше не відволікайся.
24.02.2023 01:54
24.02.2023 01:54 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, пуйловський підмахувачу. ))
24.02.2023 13:24
24.02.2023 13:24 Ответить
Мене не цікавить взагалі думка язіка яка лиже жопи русні.Твої фантазії збочинця тим більше .
24.02.2023 16:58
24.02.2023 16:58 Ответить
Рупор пуйла виклав одразу всі свої примітивні збочені уподобання. )))
25.02.2023 01:17
25.02.2023 01:17 Ответить
Вы мыслите немножко узкими категориями, видимо большего не дано, расширяйте свой кругозор.
24.02.2023 11:40
24.02.2023 11:40 Ответить
Ну всьо, завтра войне конец
23.02.2023 23:13
23.02.2023 23:13 Ответить
Венгрия и Сербия поддержали. Что случилось?
23.02.2023 23:13
23.02.2023 23:13 Ответить
Вони знають суть "мирного плану" Китая))
23.02.2023 23:46
23.02.2023 23:46 Ответить
Проголосували?Добре,тільки рашці насрати на вашу резолюцію.ООН нуль вливу ! НУЛЬ ! Ця організація себе повністю дискридетувала.
23.02.2023 23:13
23.02.2023 23:13 Ответить
Як раз і буде показово, що рашці насрати у той час, коли навіть Афганістан підтримав
23.02.2023 23:16
23.02.2023 23:16 Ответить
рашка нічого виконувати не буде.Це головне .Це позор всім країнам і всій безпеці миру.Про що і кажу ООН це ніхто і ніщо ,саме так вони стали після всього.
23.02.2023 23:18
23.02.2023 23:18 Ответить
Белорашка это уже де факто юго-западная губерния рашки.Осталось только юридически оформить.
23.02.2023 23:15
23.02.2023 23:15 Ответить
Шукала в переліку казахів і не знайшла. Цікаво,яку вони позицію займають. Вразила кількість країн,які розуміють що у нас відбувається. Ну а Індія і Чайна,як завжди в кущах. Вичікують що буде далі.
23.02.2023 23:17
23.02.2023 23:17 Ответить
3 столби ,треті з кінця, утрималися
23.02.2023 23:19
23.02.2023 23:19 Ответить
Мабуть,тільки тому,що казахи бояться повторення У себе. Загалом по риториці вони більше за Україну.
23.02.2023 23:42
23.02.2023 23:42 Ответить
Утримався, як і майже вся пострадянська Середня Азія.
23.02.2023 23:25
23.02.2023 23:25 Ответить
Та усе СНД в кущах (Лука не рахується).
Дивно, що Пакістан в кущах - виходить разом з Індією?
23.02.2023 23:33
23.02.2023 23:33 Ответить
Я так розумію: проголосували 141 проти 7 і якщо рішення не виконується - засунули їм по самі томати, щоб аж запекло, от тоді б діло було. А так просто потеревеніли й пішли віски з льодом пити.... Тоді навіщо збиратися, голосувати, щоб потім ні хто ні чого не виконував....
23.02.2023 23:19
23.02.2023 23:19 Ответить
Резолюція носить суто рекомендаційний характер. По факту - це мало на що впливає, крім того, що показує хто є хто і чим дихає у цьому світі.
23.02.2023 23:23
23.02.2023 23:23 Ответить
Що таке Ерітрея? Краіна площою в 1/3 Київа! )) ахахаах русня *****!
23.02.2023 23:20
23.02.2023 23:20 Ответить
справа не в площі, а в політичному режимі країни
в Еритреї, як і в рабсєї він автритарно-терористичний!
23.02.2023 23:24
23.02.2023 23:24 Ответить
Як би всі з Київа вийшли до тої Еритреї, то всіх тяпками закоцали... Країна - ніщо на дотаціях у *****.
23.02.2023 23:45
23.02.2023 23:45 Ответить
Ну 117 тис км2 це скоріше як 1/3 Німеччини
24.02.2023 01:15
24.02.2023 01:15 Ответить
В принципі, абсолютно прогнозовано. Але є країни з якими можна і потрібно працювати. Наприклад: ПАР (демократична країна), Індія, Казахстан, Пакистан, Шрі Ланка.
23.02.2023 23:22
23.02.2023 23:22 Ответить
ПАР навряд. Вони тишком нишком х*йлу цілий санкційний корабель зброї відправили. Нажаль нема там більше старого доброго апартеїду.
На Шрі Ланці велика криза і вони рятуються кацапською нафтою

Казахстан буде і надалі утримуватися. Поки що... Чекає коли кацапи стануть ще більш слабкими
Індія так. Треба працювати. Але знову-таки кацапська нафта+ член Брікс.
Пакистан найбільш імовірний кандидат, який потенційно може підтримувати Україну. Була інформація, що вони передали України 10000 ракет для Градів.
24.02.2023 01:12
24.02.2023 01:12 Ответить
а хтось мені пояснить, чому навпроти тринадцяти країн не вказано, як вони голосували?
це означає, що не брали участі, чи щось инше?
і чи мають право країни-учасниці ігнорувати голосування?
23.02.2023 23:22
23.02.2023 23:22 Ответить
Також цікаво. Хоча з усіх країн, що не прийняли участь у голосуванні, мене цікавить лише думка Азербайджану.
23.02.2023 23:25
23.02.2023 23:25 Ответить
мене, як і Вас, наштовхнула на ці питання позиція Азербайджану
23.02.2023 23:32
23.02.2023 23:32 Ответить
они курить пошли по время голосования
24.02.2023 00:08
24.02.2023 00:08 Ответить
Не брали участі в голосуванні. Це або їх представники не явились, або були присутні в залі але не зареєструвались, або під час голосування витягли свої картки з системи.
24.02.2023 00:46
24.02.2023 00:46 Ответить
Мне эти голосования напоминают футбольный матч. Все его ждут, считают очки, радуются победе, и через два часа забывают, возвращаясь к реальной жизни.
23.02.2023 23:23
23.02.2023 23:23 Ответить
Казахстан утримался
23.02.2023 23:24
23.02.2023 23:24 Ответить
и индия...
23.02.2023 23:31
23.02.2023 23:31 Ответить
Индия понятно -тупо инопланетяне
23.02.2023 23:34
23.02.2023 23:34 Ответить
Ні, просто *************.
24.02.2023 00:31
24.02.2023 00:31 Ответить
як і Китай, який теж за "мирний план"...Всё не так. Однозначно.
23.02.2023 23:49
23.02.2023 23:49 Ответить
Голосування продемонструвало розстановку сил у світі. Хто за нас, хто проти і кому насрати.
23.02.2023 23:32
23.02.2023 23:32 Ответить
Те кому насрать как раз таки проголосовали против нас. За исключением бульбашей и рахи соответственно. Там своя атмосфера. А вот кто воздержался, в основном те кто и от рахи как-то зависит, но и ссориться с цивилизованным миром не намерен.
23.02.2023 23:35
23.02.2023 23:35 Ответить
"Зерно из Украины в рамках гуманитарной программы доставило 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Эфиопии."
И посмотрите на голосование в "благодарность голодающих" в ООН эфиопов.
23.02.2023 23:36
23.02.2023 23:36 Ответить
Вони чули суть "мирного плану" Китая)) Всё не так. Однозначно.
23.02.2023 23:47
23.02.2023 23:47 Ответить
Вони злякались щоб параша може заблокувати в Чорному морі кораблі з зерном для Ефіопії.
24.02.2023 00:52
24.02.2023 00:52 Ответить
Вспомнил что еще напоминает. Евровидение. Даже голосуют по похожему принципу.
23.02.2023 23:37
23.02.2023 23:37 Ответить
А де Молдова і Казахстан?
24.02.2023 00:19
24.02.2023 00:19 Ответить
Молдова проголосувала "за" - 5-а колонка, десята знизу Rep of Mol..., а Казахстан утримався - 3-я колонка, третій знизу.
24.02.2023 00:59
24.02.2023 00:59 Ответить
Імпотентна організація продукує черговий туалетний папір
24.02.2023 00:30
24.02.2023 00:30 Ответить
Ну с проголосовавшими против всё ясно. Но некоторые воздержавшиеся африканцы это уже клинический случай: вас Украина от голода спасает, а вам всё бучанские мясники милей.
24.02.2023 00:31
24.02.2023 00:31 Ответить
Интересные результаты. Израиль впервые проголосовал за украинскую резолюцию. Так же как и подавляющее большинство арабских стран.
Но более всего удивило голосование за Украину в Южной и Центральной Америке. Особенно это касается союзников кацапов Бразилии, члена БРИКС. Ножвспину.
Так же радует голосование за Сербии, Турции и Венгрии. Ножвспинуопять.
Так же мелочь, но приятно, поддержка значительной части западной Африки.
Из плохого, центральная, восточная и южная Африка проголосовали хуже, чем ожидалось. Конгоидинах

Ну и страны снг как всегда( сдохникартофельныймуссолини)
24.02.2023 00:44
24.02.2023 00:44 Ответить
А, ещё прикол. Тайланд, Мальдивы, Сейшелы поддержали Украину. Придется богатым потZтриотам отдыхать на пляжах кндр и принимать солнечные ванны в песках мали
24.02.2023 01:01
24.02.2023 01:01 Ответить
Байден відвідавши Київ, показав їм на чийому боці треба бути і як правильно голосувати.
24.02.2023 01:03
24.02.2023 01:03 Ответить
Во времена Интернета врать невозможно, ты перепутал, Украина, в 2022 г голосовала против Израиля, вместе с Россией, Ираном...
24.02.2023 02:41
24.02.2023 02:41 Ответить
Похоже это ты перепутал. Я только написал , что Израиль поддержал резолюцию по Украине. Про то , как голосовала в ООН Украина по израильским резолюциям, в тексте нет ни слова
24.02.2023 07:07
24.02.2023 07:07 Ответить
Indiya, Kitai - ***** vylitai
24.02.2023 00:56
24.02.2023 00:56 Ответить
це голосування яскраво показало друзив ***** бункерного --- хрячок ким , шизонутий картопляний фюрер , живодер асад , продажне никарагуа , мали, еритрею ***** купив , на больше грошей не вистачило , якби ще 141 держава пидтримали трибунал для ***** , шойги,герасимова ,медведева , лаврова , матвиенко та им подибних тварюк --- було б просто чудово --- слава нашим дипломатам --- добре працювали
24.02.2023 06:00
24.02.2023 06:00 Ответить
Запам'ятовуйте всі ті країни, які проти або утрималися. То потенційні вороги України.
24.02.2023 08:18
24.02.2023 08:18 Ответить
Треба Еритреї ще зерна відправити. Хороші люди...
24.02.2023 09:08
24.02.2023 09:08 Ответить
обратил что Афганистан и Египет, Индонезия всегда за Украину, Пакистан завязан на индий поэтому желтый, ЮАР это бизнес
24.02.2023 10:06
24.02.2023 10:06 Ответить
Самозванець Лукашенко - штопаний г.....н . Ще хотів свої дві підлі поправки внести !
24.02.2023 13:59
24.02.2023 13:59 Ответить
 
 