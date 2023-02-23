Генассамблея ООН поддержала резолюцию с украинской "формулой мира"
Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За" проголосовало 141 государство, "против" – 7 (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия), воздержались – 32.
Резолюция, состоящая из одиннадцати пунктов, "подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН" и призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на это.
Документ подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и повторяет требование к Российской Федерации "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратить боевые действия.
Генассамблея призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех принудительно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.
Кроме того, резолюция содержит призыв к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и нападений на гражданские объекты, в том числе на жилые дома, школы и больницы.
Документ подчеркивает необходимость обеспечить ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.
Резолюция также призывает членов ООН сотрудничать для преодоления глобальных последствий полномасштабной войны России против Украины и "подчеркивает, что меры по достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине должны учитывать эти факторы".
В то же время Генассамблея ООН отклонила две поправки Беларуси, которые имели целью "размыть" резолюцию. В первой речь шла о осуждении заявлений иностранных лидеров по "Минским соглашениям", а во второй - призыв прекратить военную помощь Украине.
Це фактично опитування політичної позиції країн.
І результат:
1. Весь цивілізований світ відвернувся від мордору.
2. Союзники у мордора - просто сміх і знущання над його "потужною" міжнародною підтримкою.
3. Серед "утримались":
- Китай і Індія не в рахунок - тут своя велика політика;
- СНД - поки діватись нікуди, надто багато завязок на мордор;
- решта десь 90% - так само завязані в тому числі і обслуговуванням зброї, яку свого часу накупили.
1.ООН вже не раз голосувало що це дало?НІЧОГО !
2.мордору насрати на весь цивілізований світ.Навіть совок не був такий кончений
3.Це голосування пуста трата часу.Рашка порушила статус ООН ще рік назад НУЛЬ покарань.Санкції все інше їй насрати.
4.Китай 1 березня об'явив мобілізацію.Китай готується до війни.Осмь і все ООН просрала свій статус і вплив.
Я не писав про якусь роль ООН.
Я написав - "це опитування". І воно показало відношення світу.
Дивно, що Пакістан в кущах - виходить разом з Індією?
в Еритреї, як і в рабсєї він автритарно-терористичний!
На Шрі Ланці велика криза і вони рятуються кацапською нафтою
Казахстан буде і надалі утримуватися. Поки що... Чекає коли кацапи стануть ще більш слабкими
Індія так. Треба працювати. Але знову-таки кацапська нафта+ член Брікс.
Пакистан найбільш імовірний кандидат, який потенційно може підтримувати Україну. Була інформація, що вони передали України 10000 ракет для Градів.
це означає, що не брали участі, чи щось инше?
і чи мають право країни-учасниці ігнорувати голосування?
И посмотрите на голосование в "благодарность голодающих" в ООН эфиопов.
Но более всего удивило голосование за Украину в Южной и Центральной Америке. Особенно это касается союзников кацапов Бразилии, члена БРИКС. Ножвспину.
Так же радует голосование за Сербии, Турции и Венгрии. Ножвспинуопять.
Так же мелочь, но приятно, поддержка значительной части западной Африки.
Из плохого, центральная, восточная и южная Африка проголосовали хуже, чем ожидалось. Конгоидинах
Ну и страны снг как всегда( сдохникартофельныймуссолини)