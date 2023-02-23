Генассамблея ООН поддержала резолюцию с украинской "формулой мира"

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" проголосовало 141 государство, "против" – 7 (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия), воздержались – 32.

Резолюция, состоящая из одиннадцати пунктов, "подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН" и призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на это.

Документ подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и повторяет требование к Российской Федерации "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратить боевые действия.

Генассамблея призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех принудительно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.

Кроме того, резолюция содержит призыв к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и нападений на гражданские объекты, в том числе на жилые дома, школы и больницы.

Документ подчеркивает необходимость обеспечить ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.

Резолюция также призывает членов ООН сотрудничать для преодоления глобальных последствий полномасштабной войны России против Украины и "подчеркивает, что меры по достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине должны учитывать эти факторы".

В то же время Генассамблея ООН отклонила две поправки Беларуси, которые имели целью "размыть" резолюцию. В первой речь шла о осуждении заявлений иностранных лидеров по "Минским соглашениям", а во второй - призыв прекратить военную помощь Украине.