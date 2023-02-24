Швеция предоставит Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk, а также танки Leopard, - премьер Кристерссон

Швеция в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk.

Об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

При этом министр обороны подчеркнул, что такие поставки являются прежде всего сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку, предоставляя новый пакет помощи.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.

