5 030 20

Швеция предоставит Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk, а также танки Leopard, - премьер Кристерссон

Швеция в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk.

Об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

При этом министр обороны подчеркнул, что такие поставки являются прежде всего сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку, предоставляя новый пакет помощи.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.

Читайте: 10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel

Канада поставила в Украину: 290 ББМ Rochel, 39 БТР Bison, 4 танка Леопард-2, 4 гаубицы М777, стрелковое оружие,гранатометы М72 и Карл Густав,боеприпасы,сменные стволы для гаубиц, 500000 комплектов зимней формы и др. Не надоело х#йню постить?
24.02.2023 17:31 Ответить
+12
Щиро дякуємо, Швеціє.
24.02.2023 16:46 Ответить
+9
24.02.2023 16:53 Ответить
Це сильно дякую. Це не Канада.
24.02.2023 16:45 Ответить
а шо з Канадою?
24.02.2023 16:55 Ответить
*************, які не допомогли ні на копійку.
24.02.2023 16:58 Ответить
Ви коли пише ні на копійку, повинні бути впевнені в цьому.
Канада надавала дорогому, і можемо ще незнати,що там за зачиненими дверима.
24.02.2023 17:25 Ответить
Звідки ноги ростуть? Наскільки я пам'ятаю Канада одна з найперших допомагала зброєю, спорядженням, пайками і гуманітаркою, не говорячи про прихисток для біженців ...
24.02.2023 17:29 Ответить
А скільки бійців пройшло підготовку у них ...
24.02.2023 17:37 Ответить
Пошла жара.
24.02.2023 16:46 Ответить
Що тут не зрозуміло. Більше, менше в лікарнях.
24.02.2023 16:47 Ответить
Наших патріотів менше.
24.02.2023 16:48 Ответить
Кого?
24.02.2023 16:49 Ответить
24.02.2023 16:53 Ответить
Круто, они сами недавно купили ИрисТ
24.02.2023 17:09 Ответить
Те самые Iris-T, о передаче которых Германия просила Швецию
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/germany-sweden-in-talks-over-anti-missile-systems-for-ukraine?leadSource=uverify%20wall
24.02.2023 17:11 Ответить
Країни, у стягах яких присутні одні кольори!

Співпадіння? Не думаю..!
24.02.2023 17:38 Ответить
Потомки тех самых варягов.
24.02.2023 18:38 Ответить
Ну - не всі, але таки за дослідженнями геному в Українців таки є гени спільні зі скандинавами, одночасно зі спільними з індусами... та й Український тризуб є досить популярним в індуізмі!

24.02.2023 18:54 Ответить
 
 