УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6796 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 030 20

Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk, а також танки Leopard, - прем’єр Крістерссон

зрк,hawk

Швеція в рамках нового пакету військової допомоги надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk.

Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова уряду розповів, що Швеція включить до пакету не лише ППО, а й танки Leopard.

При цьому міністр оборони наголосив, що такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку, надаючи новий пакет допомоги.

"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel

Автор: 

ППО (3473) танк (2110) Швеція (988)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Канада поставила в Украину: 290 ББМ Rochel, 39 БТР Bison, 4 танка Леопард-2, 4 гаубицы М777, стрелковое оружие,гранатометы М72 и Карл Густав,боеприпасы,сменные стволы для гаубиц, 500000 комплектов зимней формы и др. Не надоело х#йню постить?
показати весь коментар
24.02.2023 17:31 Відповісти
+12
Щиро дякуємо, Швеціє.
показати весь коментар
24.02.2023 16:46 Відповісти
+9
показати весь коментар
24.02.2023 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це сильно дякую. Це не Канада.
показати весь коментар
24.02.2023 16:45 Відповісти
а шо з Канадою?
показати весь коментар
24.02.2023 16:55 Відповісти
*************, які не допомогли ні на копійку.
показати весь коментар
24.02.2023 16:58 Відповісти
Ви коли пише ні на копійку, повинні бути впевнені в цьому.
Канада надавала дорогому, і можемо ще незнати,що там за зачиненими дверима.
показати весь коментар
24.02.2023 17:25 Відповісти
Звідки ноги ростуть? Наскільки я пам'ятаю Канада одна з найперших допомагала зброєю, спорядженням, пайками і гуманітаркою, не говорячи про прихисток для біженців ...
показати весь коментар
24.02.2023 17:29 Відповісти
А скільки бійців пройшло підготовку у них ...
показати весь коментар
24.02.2023 17:37 Відповісти
Канада поставила в Украину: 290 ББМ Rochel, 39 БТР Bison, 4 танка Леопард-2, 4 гаубицы М777, стрелковое оружие,гранатометы М72 и Карл Густав,боеприпасы,сменные стволы для гаубиц, 500000 комплектов зимней формы и др. Не надоело х#йню постить?
показати весь коментар
24.02.2023 17:31 Відповісти
Щиро дякуємо, Швеціє.
показати весь коментар
24.02.2023 16:46 Відповісти
Пошла жара.
показати весь коментар
24.02.2023 16:46 Відповісти
Що тут не зрозуміло. Більше, менше в лікарнях.
показати весь коментар
24.02.2023 16:47 Відповісти
Наших патріотів менше.
показати весь коментар
24.02.2023 16:48 Відповісти
Кого?
показати весь коментар
24.02.2023 16:49 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 16:53 Відповісти
Круто, они сами недавно купили ИрисТ
показати весь коментар
24.02.2023 17:09 Відповісти
Те самые Iris-T, о передаче которых Германия просила Швецию
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/germany-sweden-in-talks-over-anti-missile-systems-for-ukraine?leadSource=uverify%20wall
показати весь коментар
24.02.2023 17:11 Відповісти
Країни, у стягах яких присутні одні кольори!

Співпадіння? Не думаю..!
показати весь коментар
24.02.2023 17:38 Відповісти
Потомки тех самых варягов.
показати весь коментар
24.02.2023 18:38 Відповісти
Ну - не всі, але таки за дослідженнями геному в Українців таки є гени спільні зі скандинавами, одночасно зі спільними з індусами... та й Український тризуб є досить популярним в індуізмі!

показати весь коментар
24.02.2023 18:54 Відповісти
 
 