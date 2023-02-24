Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk, а також танки Leopard, - прем’єр Крістерссон

Швеція в рамках нового пакету військової допомоги надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk.

Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова уряду розповів, що Швеція включить до пакету не лише ППО, а й танки Leopard.

При цьому міністр оборони наголосив, що такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку, надаючи новий пакет допомоги.

"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel