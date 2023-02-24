5 030 20
Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk, а також танки Leopard, - прем’єр Крістерссон
Швеція в рамках нового пакету військової допомоги надасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk.
Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Голова уряду розповів, що Швеція включить до пакету не лише ППО, а й танки Leopard.
При цьому міністр оборони наголосив, що такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку, надаючи новий пакет допомоги.
"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.
Канада надавала дорогому, і можемо ще незнати,що там за зачиненими дверима.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/germany-sweden-in-talks-over-anti-missile-systems-for-ukraine?leadSource=uverify%20wall
Співпадіння? Не думаю..!