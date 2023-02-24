Отношения Украины и Израиля начали улучшаться, - Зеленский

Израиль должен избрать сторону в этой войне, а не пытаться быть медиатором.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Долгое время в течение этой войны я хотел поддержки со стороны Израиля – не только от населения, она велика, но и от лидеров их политикума, их разных структур. Для меня это было очень важно. Исторически важно. Украина имеет исторически прекрасные отношения с государством Израиль ", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Израиля непростая ситуация в отношениях с Россией.

"Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И, конечно, я бы очень хотел, чтобы – сторону Украины", - подчеркнул Зеленский.

"Я знаю все ответы на ваш вопрос, но я не могу вам их дать. Я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений Украины и Израиля", – ответил Зеленский.