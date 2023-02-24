УКР
Відносини України та Ізраїлю почали покращуватись, - Зеленський

володимир,зеленський

Ізраїль має вибрати сторону в цій війні, а не намагатися бути медіатором.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Довгий час протягом цієї війни я хотів підтримки з боку Ізраїлю – не лише від населення, вона велика, а й від лідерів їхнього політикуму, їхніх різних структур. Для мене це було дуже важливо. Історично важливо. Україна має історично прекрасні відносини з державою Ізраїль", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Ізраїля непроста ситуація у відносинах з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук

"Але я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони вибрали сторону. І звісно, я б дуже хотів, щоб – сторону України", - наголосив Зеленський.

"Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не можу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися", – відповів Зеленський.

Зеленський Володимир (25153) Ізраїль (1818) допомога (8665)
Ізраіль: не приєднався до санкцій, закрисятничав "залізний купол" та іншу зброю.
Але передав Україні сто аптечок.
Українці: уау боже! Ізраїль справжні брати! Партнери, союзники! Боже, дякуємо дякуємо Ізраіль! Цьом цьом цьом цьом

Європа і США: ввели санкції, передають Україні гаубиці, бмп, танки, петріоти, мільони снарядів, птури, рсзо, ппо, розвіддані, мільярди доларів, прийняли мільйони біженців.
Українці: уууууу, чому так мало падлюки.
Придурок зеленый. Это заслуга Израиля что не испортились отношения между нашими странами. Ну кто этого наркомана обкуренного опять выпустил на публику? Даже не испанский, а наркоманский стыд...
"Раненые украинцы о центре реабилитации в Израиле: как в пятизвездочном отеле".
https://www.vesty.co.il/main/article/b1wjopqai
__________________________________________________________________________
И еще одно, не применяйте слова, смысл которых вы не понимаете.
"Крысятничать" - воровать у своих.
Израиль "Железный Купол" придумал сам, спроектировал сам, построил сам, профинансировал сам.
Если вы намекаете, что это все проходило в партнерстве с Украиной, то я такими данными не располагаю. Если у вас таковые данные имеются - поделитесь.
хорошо, зажал, так лучше? Мало того, запретил третьим странам продавать и передавать Украине оружие израильского производства. Железный купол проехали, а чем там еще в плане оружия Израиль Украине помог?
США свои разработки тоже придумали и спроектировали "сам", и что?
За лечение раненых спасибо.
А вообще, данный пост был претензией не к Израилю, а к многим украинцам. По поводу двойных стандартов.
Я вообще считаю, что нам по большому счету никто ничего не должен, ни Израиль, ни НАТО.
Скажи одне-де ви хоча б осудили вторгнення х~йлостану в Україну? А голодомор був, чи тільки євреїв знищували?
Нарешті.

Може хоч тепер ну або найближчим часом Ізраїль передасть по справжньому якусь зброю для захисту і це підтвердить Зе чи хоча б хтось з влади, ну або мінімум ми її побачимо на відео з фронту.
Та нехай хоч війну війною назвуть.
Хто? І щоб що?

Треба не просто слова, а треба дії. А те як хтось щось називає це для бидла і по факту не важливо. Тобто і для нас воно має бути не важливо. Приклад - Ізраїль та його проросійська влада через медіа вкидувала багато пропаганди що типу вони як ті хто керують країною допомагають, но факт немає ніяких доказів цього і є слова Зе що він не розуміє чому нам взагалі не помагає ізраїльська влада, народ так но не офіційна влада, тобто слова ціни не мають, а ціну має тільки дія.
То Ви занадто багато хочете. G2, сер. І цим все сказано. Типу, нічого вони нам не винні. Зате чомусь вважають, гади, що Україна їм винна, як земля колгоспу. Хитрови-ні.
"Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк встретился с группой журналистов израильских и американских религиозных СМИ, сообщает сайт https://www.bhol.co.il/news/1507542 "Бе-хадрей харедим" .

Встреча состоялась по инициативе советника президента Украины по еврейским делам раввина Гилеля Коэна.

Подоляк назвал ошибкой голосование Украины в ООН за антиизраильские резолюции. Он заверил, что вскоре будут "значительные изменения в голосовании в ООН". (Вот тогда и пойдёт оружие в Украину)

Советник Зеленского подтвердил, что украинское руководство хотело бы, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Киев. При этом Подоляк дал понять, что в Киеве в большей степени рассчитывают на Нетаниягу, чем на предыдущих глав правительства Израиля - Нафтали Беннета и Яира Лапида. Он вновь подверг резкой критике https://www.newsru.co.il/israel/5feb2023/bennet_ua_107.html интервью Беннета , в котором тот утверждал, что якобы получал от президента РФ Владимира Путина гарантии безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Подоляк отметил очевидную несуразность утверждений Беннета, который "ни в коем случае не был посредником (между Путиным и Зеленским)".
G2
Володимир медіатор, це допоміжний пристрій для музиканта, який тримає в руці двома пальцями, може бути з пластика і з шкіри. Ти напевно лох
показати весь коментар
Ще наприкінці минулого року в рейтингах Economist Intelligence Unit (EIU) Тель-Авів було названо найдорожчим містом планети. Ще в травні опитування показало, що кожен третій ізраїльський бізнес так чи інакше постраждав від наслідків війни Росії проти України, кожен десятий - значною мірою, йдеться у звіті Центрального статистичного бюро Ізраїлю.

Та незважаючи на непримиренні розбіжності між опонентами в питаннях економічної політики та арабо-ізраїльського врегулювання, і влада, і опозиція в Ізраїлі досі демонстрували рідкісний консенсус у темі постачання озброєнь Україні, про що неодноразово просив Київ.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну від постачання Києву зброї в Ізраїлі утримувалися, побоюючись, що це зруйнує встановлений між Ізраїлем та РФ механізм координації дій ВПС Ізраїлю у Сирії.

Попри те що Ізраїль має унікальні розробки у сфері проторикатетної і протиповітряної оборони, а голова військово-політичного бюро мініоборони Ізраїлю брав участь у зустрічі міжнародних союзників України у "форматі Рамштайн" у Німеччині, в ізраїльському уряді тривалий час наполягали, що готові надавати Україні лише невійськову допомогу та сприяти Києву у розробці системи раннього сповіщення про ракетні напади.

.... ця позиція в цілому відображає і суспільні настрої: за опитуваннями, понад 50 відсотків виступали за обережну політику Ізраїлю у питанні війни РФ проти України. Це вплив Росії загалом на нашу політичну систему всі ці роки, не можна його виключати, він був достатньо великим. Це не тільки Нетаньяху, але й низка інших лідерів, які їздили, спілкувалися, зустрічалися…

DW
Розраховувати на Ізраїль не варто. Це найегоїстичніша держава на планеті створена виключно для євреїв як планетарний притулок для аферистів та решти непорядних людей однієї хитрої національності, яких час часу дубасять за їх неконтрольовану жадібність, брехливість (хуцпу) та прояви расизму (національної зверхності) всі без винятку народи світу. Ну відправив Зє до Ізраїлю своїх батьків. То й що? Обживають там "хатинку" для нього "на всяк випадок". Але ... в Україні зараз лишилось не більше 20 тисяч євреїв, а в ********** понад 240 тисяч. То кого буде підтримувати Ізраїль? Звідки Ізраїль отримує левову частку валюти та репатріантів з грошима? То ж якщо французи кажуть "шукайте жінку", то стосовно Натаньяху "шукайте гроші" - звідки, за що, кому, від кого і саме головне на що. Та й чим може допомогти Ізраїль враховуючи що там всього 10 млн. населення, немає власних ресурсів і мікроскопічна територія в стані війни вже 74 роки? "Залізний купол"? Не смішіть...
Політики та історики просто повинні порвати Ваш пост на цитати. Стисло і влучно описали 2000 років історії хитрої нації. Дякую. Зроблю собі копію.
Родня....епт....
показати весь коментар
Не забуваємо, що ізраїльскі дрони, які вони поставили росії, вбивають українських воїнів.
показати весь коментар
Поставили не дрони, а технологію застарілого дрона "Серчер", але вони з цією технологією не впоралися і дрон "Форпост" у цій війні не застосовується.
Та й після 2014 року всі контакти у цій галузі були розірвані.
Тому, ще раз - чи докази, чи помри від надлишку брехні.
це до тієї пори, поки слуги не ********* щось або не підтримають рф черговий раз
Для кремлевских ботов работающих по методичке. Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:

Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F18%2F01%2F2023%2F63c77d559a7947016f57a7da%3AEULs7zywqjCyCG1eiHyC7jpCnD8&cuid=7341479 https://www.rbc.ru/politics...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fizrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel%2F%3AgFarOcmWzhMGoFuBDYfrM4Cobcs&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...

5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fdetaly.co.il%2Fizrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato%2F%3AVpsOw5GBTaIlftSqwDbVdUzi5Us&cuid=7341479 https://detaly.co.il/izrail...
6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...
