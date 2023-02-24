Відносини України та Ізраїлю почали покращуватись, - Зеленський

Ізраїль має вибрати сторону в цій війні, а не намагатися бути медіатором.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Довгий час протягом цієї війни я хотів підтримки з боку Ізраїлю – не лише від населення, вона велика, а й від лідерів їхнього політикуму, їхніх різних структур. Для мене це було дуже важливо. Історично важливо. Україна має історично прекрасні відносини з державою Ізраїль", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Ізраїля непроста ситуація у відносинах з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук

"Але я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони вибрали сторону. І звісно, я б дуже хотів, щоб – сторону України", - наголосив Зеленський.

"Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не можу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися", – відповів Зеленський.