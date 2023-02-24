Відносини України та Ізраїлю почали покращуватись, - Зеленський
Ізраїль має вибрати сторону в цій війні, а не намагатися бути медіатором.
Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Довгий час протягом цієї війни я хотів підтримки з боку Ізраїлю – не лише від населення, вона велика, а й від лідерів їхнього політикуму, їхніх різних структур. Для мене це було дуже важливо. Історично важливо. Україна має історично прекрасні відносини з державою Ізраїль", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що в Ізраїля непроста ситуація у відносинах з Росією.
"Але я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони вибрали сторону. І звісно, я б дуже хотів, щоб – сторону України", - наголосив Зеленський.
"Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не можу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися", – відповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😢
Але передав Україні сто аптечок.
Українці: уау боже! Ізраїль справжні брати! Партнери, союзники! Боже, дякуємо дякуємо Ізраіль! Цьом цьом цьом цьом
Європа і США: ввели санкції, передають Україні гаубиці, бмп, танки, петріоти, мільони снарядів, птури, рсзо, ппо, розвіддані, мільярди доларів, прийняли мільйони біженців.
Українці: уууууу, чому так мало падлюки.
https://www.vesty.co.il/main/article/b1wjopqai
__________________________________________________________________________
И еще одно, не применяйте слова, смысл которых вы не понимаете.
"Крысятничать" - воровать у своих.
Израиль "Железный Купол" придумал сам, спроектировал сам, построил сам, профинансировал сам.
Если вы намекаете, что это все проходило в партнерстве с Украиной, то я такими данными не располагаю. Если у вас таковые данные имеются - поделитесь.
США свои разработки тоже придумали и спроектировали "сам", и что?
За лечение раненых спасибо.
А вообще, данный пост был претензией не к Израилю, а к многим украинцам. По поводу двойных стандартов.
Я вообще считаю, что нам по большому счету никто ничего не должен, ни Израиль, ни НАТО.
Може хоч тепер ну або найближчим часом Ізраїль передасть по справжньому якусь зброю для захисту і це підтвердить Зе чи хоча б хтось з влади, ну або мінімум ми її побачимо на відео з фронту.
Треба не просто слова, а треба дії. А те як хтось щось називає це для бидла і по факту не важливо. Тобто і для нас воно має бути не важливо. Приклад - Ізраїль та його проросійська влада через медіа вкидувала багато пропаганди що типу вони як ті хто керують країною допомагають, но факт немає ніяких доказів цього і є слова Зе що він не розуміє чому нам взагалі не помагає ізраїльська влада, народ так но не офіційна влада, тобто слова ціни не мають, а ціну має тільки дія.
Встреча состоялась по инициативе советника президента Украины по еврейским делам раввина Гилеля Коэна.
Подоляк назвал ошибкой голосование Украины в ООН за антиизраильские резолюции. Он заверил, что вскоре будут "значительные изменения в голосовании в ООН". (Вот тогда и пойдёт оружие в Украину)
Советник Зеленского подтвердил, что украинское руководство хотело бы, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Киев. При этом Подоляк дал понять, что в Киеве в большей степени рассчитывают на Нетаниягу, чем на предыдущих глав правительства Израиля - Нафтали Беннета и Яира Лапида. Он вновь подверг резкой критике https://www.newsru.co.il/israel/5feb2023/bennet_ua_107.html интервью Беннета , в котором тот утверждал, что якобы получал от президента РФ Владимира Путина гарантии безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Подоляк отметил очевидную несуразность утверждений Беннета, который "ни в коем случае не был посредником (между Путиным и Зеленским)".
Та незважаючи на непримиренні розбіжності між опонентами в питаннях економічної політики та арабо-ізраїльського врегулювання, і влада, і опозиція в Ізраїлі досі демонстрували рідкісний консенсус у темі постачання озброєнь Україні, про що неодноразово просив Київ.
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну від постачання Києву зброї в Ізраїлі утримувалися, побоюючись, що це зруйнує встановлений між Ізраїлем та РФ механізм координації дій ВПС Ізраїлю у Сирії.
Попри те що Ізраїль має унікальні розробки у сфері проторикатетної і протиповітряної оборони, а голова військово-політичного бюро мініоборони Ізраїлю брав участь у зустрічі міжнародних союзників України у "форматі Рамштайн" у Німеччині, в ізраїльському уряді тривалий час наполягали, що готові надавати Україні лише невійськову допомогу та сприяти Києву у розробці системи раннього сповіщення про ракетні напади.
.... ця позиція в цілому відображає і суспільні настрої: за опитуваннями, понад 50 відсотків виступали за обережну політику Ізраїлю у питанні війни РФ проти України. Це вплив Росії загалом на нашу політичну систему всі ці роки, не можна його виключати, він був достатньо великим. Це не тільки Нетаньяху, але й низка інших лідерів, які їздили, спілкувалися, зустрічалися…
DW
Та й після 2014 року всі контакти у цій галузі були розірвані.
Тому, ще раз - чи докази, чи помри від надлишку брехні.
Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F18%2F01%2F2023%2F63c77d559a7947016f57a7da%3AEULs7zywqjCyCG1eiHyC7jpCnD8&cuid=7341479 https://www.rbc.ru/politics...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fizrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel%2F%3AgFarOcmWzhMGoFuBDYfrM4Cobcs&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...
5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fdetaly.co.il%2Fizrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato%2F%3AVpsOw5GBTaIlftSqwDbVdUzi5Us&cuid=7341479 https://detaly.co.il/izrail...
6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...