Мои дети в Украине, это важно для президента, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский гордится тем, что его жена и дети остаются в Украине, несмотря на войну: по его мнению, это важно и для действующего, и для бывшего президента.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Самый последний и самый сложный вопрос (о том, как год войны изменил отношения с родными. – Ред.).

Я их люблю, безусловно: моя жена, мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу. Родители – их совсем не вижу.

Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось, чтобы немного ради меня, конечно, – так я так шучу.

В сердце они все есть… Главное – их не подвести. Главное – чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что учатся в украинских вузах.

Это очень важно для президента государства – бывшего или настоящего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь ребята – и очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - заявил Зеленский.