Мои дети в Украине, это важно для президента, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский гордится тем, что его жена и дети остаются в Украине, несмотря на войну: по его мнению, это важно и для действующего, и для бывшего президента.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Самый последний и самый сложный вопрос (о том, как год войны изменил отношения с родными. – Ред.).
Я их люблю, безусловно: моя жена, мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу. Родители – их совсем не вижу.
Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось, чтобы немного ради меня, конечно, – так я так шучу.
В сердце они все есть… Главное – их не подвести. Главное – чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что учатся в украинских вузах.
Это очень важно для президента государства – бывшего или настоящего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь ребята – и очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - заявил Зеленский.
Може то передоз??
А на ICTV-2 "Кіборги".
А тисячі дітей мешканців Бучі, Ірпіня, Чернігіва, Херсонщини вже вбиті, закатовані, депортовані, а Боневтік далі захоплюється вже "героїчною" своєю сім'єю.
🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.
😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.
🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.
🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.
🤷🏻♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?
😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет. И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.
‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения?
😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.
🙋🏻♂️С годовщиной.
Українці були і залишаються НЕЗАДОВОЛЕНИМИ до ТОЛЕРУВАННЯ кацюпською ковіркою в УКРАЇНІ та кількістю ментальної кацапні у владі, та ще до занадто неадеватного толерування до окупанта на фронті у 2018-2019 роках.
АЛЕ ти, зеЛЕНЕ чмо, переплюнуло це 100 разів!
ти і є - манкурд та зрадник УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ.
Як у Зе?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
ї де, *****, цей прамплін в Карпатах?????
Мы их ежедневно видим.
Зараз це модно,прогресивно.
і гелікоптер ДСНС чергує разом з каретою швидкої
так що некуй рівняти своїх дітей з нашими...