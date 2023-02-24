РУС
Мои дети в Украине, это важно для президента, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский гордится тем, что его жена и дети остаются в Украине, несмотря на войну: по его мнению, это важно и для действующего, и для бывшего президента.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Самый последний и самый сложный вопрос (о том, как год войны изменил отношения с родными. – Ред.).

Я их люблю, безусловно: моя жена, мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу. Родители – их совсем не вижу.

Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось, чтобы немного ради меня, конечно, – так я так шучу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский

В сердце они все есть… Главное – их не подвести. Главное – чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что учатся в украинских вузах.

Это очень важно для президента государства – бывшего или настоящего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь ребята – и очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - заявил Зеленский.

+35
Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.

😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.

🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.

🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.

🤷🏻‍♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?

😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет. И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.

‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения?

😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.

🙋🏻‍♂️С годовщиной.
24.02.2023 21:11 Ответить
+34
... я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Джерело:

А тисячі дітей мешканців Бучі, Ірпіня, Чернігіва, Херсонщини вже вбиті, закатовані, депортовані, а Боневтік далі захоплюється вже "героїчною" своєю сім'єю.
24.02.2023 21:06 Ответить
+34
...мамаріма та папасаша на ізраїльскому сонечку не перегрілися, а, вальдемар?
24.02.2023 21:07 Ответить
24.02.2023 20:58 Ответить
Ще норм. Аби не гірше...
24.02.2023 21:05 Ответить
Остапа реально понесло...
24.02.2023 21:00 Ответить
Щось його задох@я сьогодні. Схаменіться!!!
24.02.2023 21:01 Ответить
Коли поперло....
24.02.2023 22:08 Ответить
Де ж від нього вже сховатись..прорвало греблю

Може то передоз??
24.02.2023 21:04 Ответить
А його ще і світ слухає! Оце клоунада. Недаремно у відносинах з Байденом знову про його основну професію згадали
24.02.2023 21:08 Ответить
Та то капець соромно..
24.02.2023 21:11 Ответить
не ленин и дети канешно ))
24.02.2023 21:04 Ответить
Воно ще хрипить? Ідіот!

А на ICTV-2 "Кіборги".
24.02.2023 21:05 Ответить
А дійсно де його сім'я? Іспанія чи Англія чи Крим...
24.02.2023 21:05 Ответить
Не Київ
24.02.2023 21:13 Ответить
Все на букву І: Ізраіль, Італія.
24.02.2023 21:17 Ответить
Діти в Ізраелі,з дідом і бабусею,а Лєнка з Вовою Байдена зустрічали.
24.02.2023 21:35 Ответить
А який нумер у лєнки був, бо там по етикету в шеренгу строїлись .
24.02.2023 23:35 Ответить
24.02.2023 21:06 Ответить
І воно не надало їм шансу виїхати, або паніки не було
24.02.2023 21:20 Ответить
*******. З 2019 року регулярно.
24.02.2023 21:07 Ответить
...мамаріма та папасаша на ізраїльскому сонечку не перегрілися, а, вальдемар?
24.02.2023 21:07 Ответить
24.02.2023 21:11 Ответить
печеро-холмяцкі козляри - нєдавольства вайнвй НАВЯЗАЛИ ТАКІ чмоШНИКИ як ви!!!!
Українці були і залишаються НЕЗАДОВОЛЕНИМИ до ТОЛЕРУВАННЯ кацюпською ковіркою в УКРАЇНІ та кількістю ментальної кацапні у владі, та ще до занадто неадеватного толерування до окупанта на фронті у 2018-2019 роках.
АЛЕ ти, зеЛЕНЕ чмо, переплюнуло це 100 разів!
ти і є - манкурд та зрадник УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ.
24.02.2023 22:52 Ответить
Генератор випадкових слів?

Як у Зе?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
25.02.2023 04:30 Ответить
колишнього приплетает шкура
24.02.2023 21:14 Ответить
а мої діти під БАХМУТОМ....я їх зовсім не бачу...чекаю кожного вечора на звязок...
24.02.2023 21:14 Ответить
Скажіть,люди добрі,що робить з людини влада,недавно Україна була ПОВІЯ,а тепер пишається.Тільки питання,Україною чи повією пишається.
24.02.2023 21:18 Ответить
Чому для Президента має бути важливо ,що діти Зеленського в Україні?
24.02.2023 21:19 Ответить
Коли з"їли Гео Лероса!
24.02.2023 21:20 Ответить
Зелю з орденами виглядають.
24.02.2023 21:30 Ответить
Це не козли, уе свиннi.
24.02.2023 21:56 Ответить
Це не факт ! Бреше як завжди !
24.02.2023 21:26 Ответить
він поїхав в Карпати а фотки прислали з Оману...
ї де, *****, цей прамплін в Карпатах?????
24.02.2023 22:03 Ответить
Безглузде вторгнення Пукіна, зробило із політика-невдахи, ледь не батька нації
24.02.2023 21:27 Ответить
Дети Данилова тоже в Украине.
Мы их ежедневно видим.
24.02.2023 21:29 Ответить
Майями это Украина?
24.02.2023 21:58 Ответить
Врет собака!
24.02.2023 21:32 Ответить
"Вот вы говорите царь,царь ... а думаете нам царям легко ? "
24.02.2023 21:36 Ответить
А Ленка про всіх дітей знає?
24.02.2023 21:41 Ответить
А де були 24 лютого 2022 року твої діти? Де Скумбрія, де МамаРімма? Може у Бучі, це було "цілком безпечно"?
24.02.2023 21:50 Ответить
Діти поруч, але він їх не часто бачить. Це як?
24.02.2023 21:52 Ответить
бо в ъзгаыль літає не часто
24.02.2023 21:59 Ответить
Можливо,з Єрмаком співмешкає 🤭
Зараз це модно,прогресивно.
24.02.2023 22:01 Ответить
Не ображайте гомосексуалістів, вони люди з невеличкими відхиленнями навіщо порівнювати їх з цими імбецильними пі.дарюгами!?!?
25.02.2023 01:17 Ответить
на охорону твоїх дітей, на дітей твого оточення йдуть мільярди платників податків або гроші мвф, що один і той самий куй
і гелікоптер ДСНС чергує разом з каретою швидкої
так що некуй рівняти своїх дітей з нашими...
24.02.2023 21:59 Ответить
зе"КАН це ти про повернення твоїх чмад, ЧЕРЕЗ РІК ВІЙНИ і після візиту Презедента Байдена та під протестоване НИМ прикриття Patriot????????????
24.02.2023 22:40 Ответить
Він що думає, що нікто не знає де були його скумбрія і піскарі в особливо небезпечні дні?
24.02.2023 22:42 Ответить
Для президента так, а для псевдопрезидента клоуна думаю все одно, якщо його діти мають розвиток хоча середньостатистичної української дитини то вони самі його до кінця його імбецильного життя проклинатимуть
25.02.2023 01:15 Ответить
Хрепливий віслюк вже надів на себе корону....
25.02.2023 08:44 Ответить
 
 