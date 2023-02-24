Мої діти в Україні, це важливо для президента, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пишається тим, що його дружина та діти залишаються в Україні попри війну: на його думку, це важливо і для чинного, і для колишнього президента.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Найостанніше і найскладніше питання (про те, як рік війни змінив стосунки з рідними. – Ред.).

Я їх люблю, безумовно: моя дружина, мої діти – головні люди для мене. Нечасто бачу. Батьки – їх зовсім не бачу.

Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави. Хотілося, щоби трішки заради мене, авжеж, – то я так жартую.

У серці вони всі є… Головне – їх не підвести. Головне – щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах.

Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені так нескінченно повезло з сім'єю і з державою", - заявив Зеленський.