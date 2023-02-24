УКР
Мої діти в Україні, це важливо для президента, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пишається тим, що його дружина та діти залишаються в Україні попри війну: на його думку, це важливо і для чинного, і для колишнього президента.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Найостанніше і найскладніше питання (про те, як рік війни змінив стосунки з рідними. – Ред.).

Я їх люблю, безумовно: моя дружина, мої діти – головні люди для мене. Нечасто бачу. Батьки – їх зовсім не бачу.

Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави. Хотілося, щоби трішки заради мене, авжеж, – то я так жартую.

У серці вони всі є… Головне – їх не підвести. Головне – щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах.

Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені так нескінченно повезло з сім'єю і з державою", - заявив Зеленський.

Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.

😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.

🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.

🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.

🤷🏻‍♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?

😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет. И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.

‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения?

😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.

🙋🏻‍♂️С годовщиной.
... я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Джерело:

А тисячі дітей мешканців Бучі, Ірпіня, Чернігіва, Херсонщини вже вбиті, закатовані, депортовані, а Боневтік далі захоплюється вже "героїчною" своєю сім'єю.
...мамаріма та папасаша на ізраїльскому сонечку не перегрілися, а, вальдемар?
Ще норм. Аби не гірше...
Остапа реально понесло...
Щось його задох@я сьогодні. Схаменіться!!!
Коли поперло....
Де ж від нього вже сховатись..прорвало греблю

Може то передоз??
А його ще і світ слухає! Оце клоунада. Недаремно у відносинах з Байденом знову про його основну професію згадали
Та то капець соромно..
не ленин и дети канешно ))
Воно ще хрипить? Ідіот!

А на ICTV-2 "Кіборги".
А дійсно де його сім'я? Іспанія чи Англія чи Крим...
Не Київ
Все на букву І: Ізраіль, Італія.
Діти в Ізраелі,з дідом і бабусею,а Лєнка з Вовою Байдена зустрічали.
А який нумер у лєнки був, бо там по етикету в шеренгу строїлись .
І воно не надало їм шансу виїхати, або паніки не було
*******. З 2019 року регулярно.
печеро-холмяцкі козляри - нєдавольства вайнвй НАВЯЗАЛИ ТАКІ чмоШНИКИ як ви!!!!
Українці були і залишаються НЕЗАДОВОЛЕНИМИ до ТОЛЕРУВАННЯ кацюпською ковіркою в УКРАЇНІ та кількістю ментальної кацапні у владі, та ще до занадто неадеватного толерування до окупанта на фронті у 2018-2019 роках.
АЛЕ ти, зеЛЕНЕ чмо, переплюнуло це 100 разів!
ти і є - манкурд та зрадник УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ.
Генератор випадкових слів?

Як у Зе?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
колишнього приплетает шкура
а мої діти під БАХМУТОМ....я їх зовсім не бачу...чекаю кожного вечора на звязок...
Скажіть,люди добрі,що робить з людини влада,недавно Україна була ПОВІЯ,а тепер пишається.Тільки питання,Україною чи повією пишається.
Чому для Президента має бути важливо ,що діти Зеленського в Україні?
Коли з"їли Гео Лероса!
Зелю з орденами виглядають.
Це не козли, уе свиннi.
Це не факт ! Бреше як завжди !
він поїхав в Карпати а фотки прислали з Оману...
ї де, *****, цей прамплін в Карпатах?????
Безглузде вторгнення Пукіна, зробило із політика-невдахи, ледь не батька нації
Дети Данилова тоже в Украине.
Мы их ежедневно видим.
Майями это Украина?
Врет собака!
"Вот вы говорите царь,царь ... а думаете нам царям легко ? "
А Ленка про всіх дітей знає?
А де були 24 лютого 2022 року твої діти? Де Скумбрія, де МамаРімма? Може у Бучі, це було "цілком безпечно"?
Діти поруч, але він їх не часто бачить. Це як?
бо в ъзгаыль літає не часто
Можливо,з Єрмаком співмешкає 🤭
Зараз це модно,прогресивно.
Не ображайте гомосексуалістів, вони люди з невеличкими відхиленнями навіщо порівнювати їх з цими імбецильними пі.дарюгами!?!?
на охорону твоїх дітей, на дітей твого оточення йдуть мільярди платників податків або гроші мвф, що один і той самий куй
і гелікоптер ДСНС чергує разом з каретою швидкої
так що некуй рівняти своїх дітей з нашими...
зе"КАН це ти про повернення твоїх чмад, ЧЕРЕЗ РІК ВІЙНИ і після візиту Презедента Байдена та під протестоване НИМ прикриття Patriot????????????
Він що думає, що нікто не знає де були його скумбрія і піскарі в особливо небезпечні дні?
Для президента так, а для псевдопрезидента клоуна думаю все одно, якщо його діти мають розвиток хоча середньостатистичної української дитини то вони самі його до кінця його імбецильного життя проклинатимуть
Хрепливий віслюк вже надів на себе корону....
