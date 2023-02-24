Мої діти в Україні, це важливо для президента, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пишається тим, що його дружина та діти залишаються в Україні попри війну: на його думку, це важливо і для чинного, і для колишнього президента.
Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Найостанніше і найскладніше питання (про те, як рік війни змінив стосунки з рідними. – Ред.).
Я їх люблю, безумовно: моя дружина, мої діти – головні люди для мене. Нечасто бачу. Батьки – їх зовсім не бачу.
Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави. Хотілося, щоби трішки заради мене, авжеж, – то я так жартую.
У серці вони всі є… Головне – їх не підвести. Головне – щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вишах.
Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені так нескінченно повезло з сім'єю і з державою", - заявив Зеленський.
Може то передоз??
А на ICTV-2 "Кіборги".
А тисячі дітей мешканців Бучі, Ірпіня, Чернігіва, Херсонщини вже вбиті, закатовані, депортовані, а Боневтік далі захоплюється вже "героїчною" своєю сім'єю.
🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.
😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.
🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.
🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.
🤷🏻♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?
😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет. И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.
‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения?
😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.
🙋🏻♂️С годовщиной.
Українці були і залишаються НЕЗАДОВОЛЕНИМИ до ТОЛЕРУВАННЯ кацюпською ковіркою в УКРАЇНІ та кількістю ментальної кацапні у владі, та ще до занадто неадеватного толерування до окупанта на фронті у 2018-2019 роках.
АЛЕ ти, зеЛЕНЕ чмо, переплюнуло це 100 разів!
ти і є - манкурд та зрадник УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ.
Як у Зе?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
ї де, *****, цей прамплін в Карпатах?????
Мы их ежедневно видим.
Зараз це модно,прогресивно.
і гелікоптер ДСНС чергує разом з каретою швидкої
так що некуй рівняти своїх дітей з нашими...