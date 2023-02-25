Пока Украине не нужны истребители F-16, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", – отметил политик.

В то же время, Байден подчеркнул, что США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", президент ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем.

"На данный момент, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для предоставления F16", - добавил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес