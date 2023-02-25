РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5063 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
16 390 176

Пока Украине не нужны истребители F-16, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", – отметил политик.

В то же время, Байден подчеркнул, что США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", президент ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем.

"На данный момент, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для предоставления F16", - добавил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес

авиация (2903) Байден Джо (2799) помощь (8061) самолет (3672) США (27726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
ну так !!! поки відкритий агент кацапського фсб єрмак, а також татаров, гагілашвілі в жОПі криворогульного прі3.14здента, а жопоблок у ВР, ще порушення прав проукраїнської опозиції, іша ганьба і безпрідел - літаки Ф16 давати не будуть !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png


https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
показать весь комментарий
25.02.2023 07:49 Ответить
+39
Вчорашній цирк повністю скопіеваний з путінських телешоу
показать весь комментарий
25.02.2023 07:34 Ответить
+36
Я навіть не вмикав, побоявся блювонути. Навйвеличайший зрадник вкотре вдавав себе за патріота. Сподіваюсь після війни побачити того покидьки на одній шибениці з Пуйоом та Єриаком
показать весь комментарий
25.02.2023 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зрада зрадная
будет вам и белка, будет и свисток.
всему свое время.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:16 Ответить
Спасибо прокацапскому Салливану. Ну, и также тому бреду, который льётся из Данилова, Буданова, Зеленского, чуть ранее - Резникова и Безуглой. Украина выстояла год войны не благодаря, а вопреки этим ушлёпкам.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:18 Ответить
Вот что нам нужно - так это эскадрилья "Cessna-172" имени Матиаса Руста.
Придёт время - пригодится.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:45 Ответить
Важко нашому клоуну в такому довкілью !
показать весь комментарий
25.02.2023 10:19 Ответить
Це в тебе, троляко, контракт з фабрикою тролів. Скільки тобі платять за коментар?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:20 Ответить
Читаємо між строк: українських пілотів вже готуємо, літаки готуємо, але зараз перша задача вибивання росіянських складів, техніки та ППО на усій захопленій території. Літаки будуть потрібні при швидкому наступі і для подальшого захисту від мокшанських ракет та літаків.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:59 Ответить
Божья роса.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:09 Ответить
Понятное дело, что пока Патриоты не развернут, никаких самолетов не будет.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:54 Ответить
Їм потрібні не літаки, а танки, тому ми надамо наші Абрамси в кількості 30 шт і через рік. Можливо.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:01 Ответить
Зелені покидьки допістілись....
показать весь комментарий
25.02.2023 09:08 Ответить
воюйте граблями
показать весь комментарий
25.02.2023 09:11 Ответить
тільки не ваші досвічені військо тримають Бахмут , ваші показали приклад евакуації з Афганістану ... нам би кинутої вами зброї на рік вистачило кацапів упаковувати .
показать весь комментарий
25.02.2023 09:19 Ответить
Саме так,легко сидіти на базі десь в Оклахомі і міркувати як там в окопі під Бахмутом.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:42 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 09:29 Ответить
Тільки потім звідкись з'явися кулемет Льюіса, з якого перестріляли басмачів. Дадуть чи не дадуть, а Україна таки буде з літаками, як не з американськими, так з британськими, че американськими, які тимчасово стануть британськими
показать весь комментарий
25.02.2023 10:19 Ответить
Ключові слова у виступі-"на думку наших військових"
Тобто на думку військових США ,але ж вони не беруть безпосередню участь і не стикаються в прямому протистоянні з російськими терористами тому їхня думка важлива але не повинна бути вирішальною що потрібно ЗСУ а що ні.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:39 Ответить
Слова, слова, слова...
Байден мог сказать также, что и ему жена не советовала давать ф-16, и сон приснился с президентом Рейганом и еще что угодно.
Но если сравнить с Зеленским - то дед откровенный ЛОЛ!
Слова только маскируют твои намерения и действия и напускают туману твоим врагам и подданым...
показать весь комментарий
26.02.2023 10:48 Ответить
вся оборона ДО СРАКИ! всі ваші санкції в то саме місце!!! поки мосКАЛі виробляють нову зброю і ********** до неї!!! ВІЙНА ВЖЕ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ЙДЕ!!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 09:42 Ответить
Ну так і послухаємо тебе, троляко, припинимо оборону та здамося тобі. Не дочекаєшся. Сходи до твого моргу і подивись на частини тіл твоїх чмобіків - ось все, що тобі потрібно знати про нашу оборону
показать весь комментарий
25.02.2023 10:16 Ответить
А чому ми нічого не робим свого чому міноборони займається яйцями а не літаками ітд.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:17 Ответить
Правильно бужет написать: "Американцам не нужно, чтобы Украина имела Ф-16!"
Получается, по мнению военных США современная армия, ведущая войну с одной из сильнейших армий мира может не иметь в своем составе самолетов истребителей, самолетов-штурмовиков, да и вообще может воевать без ВВС.
В этом весь демократ Байден, бывший вице-президент Обамы, соратник Клинтон, которая возила Путину в Москву "Красную кнопку". Тв же Меркель с их реал политик, только у США более масштабные планы - если немцы могли и хотели выгодно торговать российским газом и сбывать свою продукцию, то США хотят ослабить конкурента в Европе, который их уже почти вытолкал оттуда.
И как ни грустно, но Украина для Байдена всего лишь способ, или инструмент. А слова - хорошие тексты.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:43 Ответить
Довгий та товстий інструмент Байдена глибоко зайшов до російської дупи і входить все глибше та глибше. Гарна спроба, троляко, стравити нас з американцями, але ми вже не ослаблюємо твою Рашу, а знищуємо і запустили зворотній відлік вашого існування як держави
показать весь комментарий
25.02.2023 10:13 Ответить
не нужны F 16 ? США обучат летчиков, механиков, обслуживающий персонал аэродрома и ...
Украина полуит F-35 F-35 молния США БРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ (США $ 100 мил 2023)
ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ зробе ЗСУ зброею НАТО ПЕРЕМОГА за УКРИНОЮ
а орда (рф)буде сусiдом поки не розвалиться та то вже не наше то недомiрiв рефii клопiт митька пинi i тд
показать весь комментарий
26.02.2023 08:30 Ответить
Попрошу еще раз прочитать и понять мною написанное! А вообще я бы хотел, чтобы отдали все авианосцы и строящуюся на секретном заводе в пустыне "Звезду Смерти".
показать весь комментарий
26.02.2023 08:55 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2023 10:00 Ответить
Байден - не Байда-Вишневецький, хоча схожість, зовнішня, не лише по імені. Байден - глибоко однопартійна людина: подає вигляд, що йде посередині між Ллойдом Остіном та москвофілами. Насправді ж всю дорогу плутається серед останніх, де найбільшим крикуном є янкі з українським прізвищем "Саливон". Наші ж владики не настільки сильно ******* свій народ, щоб впасти в ноги Байдену, Шольцу й Макрону, просячи зброї. І ще гірше - не настільки мудрі, щоб зрозуміти - справжні наші друзі - це Британія, Японія та Північна Європа (разом з Чехією та Словаччиною, які дивляться на світ через Балтику й Польщу).
показать весь комментарий
25.02.2023 09:50 Ответить
Мда уж....союзники, куле....видимо шоу "война" должно еще продолжаться....
показать весь комментарий
25.02.2023 10:07 Ответить
Коли Зеля почне торговаться с Путлером, то бажано на цей час мати вже літаки F-16 на руках, бо вони дорого коштують.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:16 Ответить
А Рабіновіч з Канади каже, що потрібні.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:18 Ответить
Євреї допоможуть Зелі хуцпу провести. Потім усі будуть дивуватися як то ся сталося ?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:31 Ответить
Дуже трагічно, що судьбу України вирішують Леонід Ілліч Байден і шлемазл з комплексом Наполеона.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:32 Ответить
Головне, що долю України не вирішують руда білка на ім'я Дональд ******** Трамп та його секта мага.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:00 Ответить
Дід подивився як ціле військо вгодованих кабанів по всій країні вшістьох одного тягають,та й вирішив-з таким наступальними резервом,з такими орлами нащо їм ті F-16?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:18 Ответить
Військо вгодованих кабанів - ти це про кого? Зовсым 0#уїв? Рашисти своїх лишають здихати серед поля - це лайно його командуванню не потрібно
показать весь комментарий
25.02.2023 10:33 Ответить
не рівняйся на кацапів.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:20 Ответить
До чого тут кацапи? Як можна називати вгодованими кабанами людей, які мужньо тянуть з полю бою пораненого, якщо це малося на увазі. А кацапи навпаки залишають вмирати, про що я пишу, якщо я правильно зрозумів натяк
показать весь комментарий
26.02.2023 07:33 Ответить
Ключове слово тут "наразі". Так же казали і про танки, а зараз вже дехто надасть навіть більше танків, ніж обіцяли. Тож треба тиснути як у випадку з танками і будуть як F-16, так і F-35
показать весь комментарий
25.02.2023 10:23 Ответить
Если бы гибло их население и солдаты, тогда бы пели со всем по другому.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:24 Ответить
Квітень.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:48 Ответить
Наразі не потрібно. Може на наступний тиждень. Або через два. Тому навчання пілотів йде повним ходом.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:30 Ответить
В США не идет
показать весь комментарий
25.02.2023 16:36 Ответить
Можна замінити ракетами які б накривали росію
показать весь комментарий
25.02.2023 12:05 Ответить
Я дуже поважаю дядечка Джо ,але і запас в сраку не цілує
показать весь комментарий
25.02.2023 12:41 Ответить
Не потрібні літаки, давай діду дальнобійні ракети. Але що нам зараз потрібно, це відомо командуванню ЗСУ, а не Байдену.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:33 Ответить
виключно, як жарт:
"Вам не потрібні ці дроїди"
без їх зброї та амуніції було б кепсько
показать весь комментарий
25.02.2023 13:56 Ответить
Байден грається з вогнем. Проти мільйонних кацапських орд, озброєних Китаєм, в Україні просто не вистачить солдат.
oneman-onemap.com/en/2019/12/04/aircraft-graveyards-and-museums-in-arizona/
показать весь комментарий
25.02.2023 14:40 Ответить
"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик."
И сколько этот сенильный бабабол прислал танков?
Пусть лучше покажет подарок от хуьла полученный им в Женеве.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:35 Ответить
700 и ни одного американского.
Кроме того в число "700" входят бронемашины
показать весь комментарий
25.02.2023 17:11 Ответить
Байда послухав реакцію "зе лідора і міністра "зе лідора" "кульбіта" .тьфу ти плять ,кулєби, на китайсько-рашистський план і F- 16 поки що стали без потреби і найблищим часом про них буде тишина від "зе чоловічків"
показать весь комментарий
25.02.2023 16:57 Ответить
"******* цирк з конями". ну, Ви знаєте, що робити...
спам
показать весь комментарий
25.02.2023 17:23 Ответить
Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден Джерело:
ДІДУ, ТИ З ГОЛОВОЮ ПОСВАРИВСЯ ?
БО ПЕНТАГОН КАЖЕ ЗВОРОТНЄ.
Станеш президентом України, тоді і будеш казати, що Україні потрібно, а що ні
показать весь комментарий
25.02.2023 18:52 Ответить
А він дивиться як обирають голову НАБУ і каже - нащо вам ті винищувачі ?
З такими то корупціонерами...
показать весь комментарий
25.02.2023 20:50 Ответить
Звичайно: новопризначений глава НАБУ буде особисто пілотувати надані нам F-16, і у разі їх збиття ППО рашистів, направлятиме палаючі літаки на підконтрольну Україні територію. І силою свого духу, і висотою займаної посади, запобігатиме потраплянню високих аиериканських технологій в руки рашисиів.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:40 Ответить
Хочеш літаки зі штатів, а поставити нормальну і порядну людину в НАБУ не можеш.
Може забагато хочеш ?
показать весь комментарий
25.02.2023 21:51 Ответить
Абсолютно згоден: глава НАБУ слідкуватиме, щоб українські пілоти-корупціонери не розкрутили під час виконання бойових вильотів літачки на запчастини, і не продали втридорога китайозам чи москалям. Чи не вигадали свої схеми зі свинарчуками. Вірно, кицю?
показать весь комментарий
25.02.2023 22:00 Ответить
Не вяжеться трохи - події на пєрєдку де потрібна підтримка авіації (при знищенні ППО зрозуміло) і події з НАБУ. Байден навіть знає що дЄрмак то агентура кремля 100%, знає що дЄрмак проти нього діло допомогав зшивати з адвокатами Трампа, все це знає, тут діло у іншому, у геополітиці, наприклад для Штатів кошмарний сон це війна на Кавказі (а так буде), бо з прогришем кацапів Кавказ підніме голову і почне виганяти кацапів і їх посіпак, а це буде гойдати індекси на газ і нафту може на роки. Поки Захід не хоче швидкої перемоги України і рік тому теж не хотів. Тому Петагон каже одне, а Госдеп з Байденом каже інше.
показать весь комментарий
26.02.2023 01:53 Ответить
Це ваша теорія. А теорій є багато.
Я думаю захід не хоче неконтрольованого розпаду рашистів. Забагато невідомих тоді виникне
показать весь комментарий
26.02.2023 07:57 Ответить
Заході є цілі аналітичні інститути і корпорації які прораховують все що коїться в світі зазделегідь
показать весь комментарий
06.03.2023 18:05 Ответить
Уйобок. Тоді віддавай частину свого американського ядерного арсеналу, який твої попередники обманом забрали в України, а натомість дали будапештську облуду - якою путлєр вже сотні разів підтерся
показать весь комментарий
25.02.2023 21:29 Ответить
довбику, ти піднімаєш істерику, але не за адресою.
все наше яо у парашників.
штати ж обіцяли на нас не нападати, під гарантії росії.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:50 Ответить
То так - під тиском кдб і його агентів Кравчук і Кучма (його премєр) вирішило по тихому віддати ядерну зброю кацапам, були переведені великі грошові суми у західни банки на родичів одного і іншого. Американці коли побачили що зброя сама віддається (дяка кдб), політично піднажали на Кравчука, щоб той не відкрутився і діло пішло. По цей час ніхто не знає як ядерна зброя і коли (!) покинула територію України, це все мабуть і досі засекречено, але Кучму вже зараз можна бити за це арматурними прутами на Хрещатику за цей злочин іза то що ракети які він віддав росії за газ зараз падають на всю Україну. Кравчук і Кучма це гніди в історії України поряд з Януковочем і зеленським.
показать весь комментарий
26.02.2023 01:59 Ответить
Кучме, Кравчуку, и их друзьям СуркисАм-МедведчукАм, хватало дерибана советской госсобственности. Единственное чего они хотели от Запада и росии это чтоб они не лезли в Украину и дали им спокойно тут хозяйничать. Поэтому и выполняли все ихние забаганки по ЯО, по Чернобыльской АЭС и т.д.
показать весь комментарий
26.02.2023 10:30 Ответить
хай буде
показать весь комментарий
25.02.2023 21:53 Ответить
НАМ НУЖНО СОВРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ И ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ !!!
показать весь комментарий
26.02.2023 00:32 Ответить
Цікаве питання: а якого біса Байден має з трибуни всьому світові говорити про те, що от прям зараз Америка все кине і почне кловану літаки пакувати? Такі речі робляться тихо і без галасу, а подібні виступи - то виключно для клованскього лохторату, який вже виє аж всирається, як Америка мєдлєнна і несміливо нам надає зброю.
показать весь комментарий
26.02.2023 01:17 Ответить
Краще ядерна зброя, згоден)))
показать весь комментарий
26.02.2023 06:47 Ответить
так, Україні краще підійде Б 2.
біден, передавай Україні Б 2!!!
показать весь комментарий
26.02.2023 07:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 