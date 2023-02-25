Пока Украине не нужны истребители F-16, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", – отметил политик.
В то же время, Байден подчеркнул, что США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени.
На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", президент ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем.
"На данный момент, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для предоставления F16", - добавил американский лидер.
будет вам и белка, будет и свисток.
всему свое время.
Придёт время - пригодится.
Тобто на думку військових США ,але ж вони не беруть безпосередню участь і не стикаються в прямому протистоянні з російськими терористами тому їхня думка важлива але не повинна бути вирішальною що потрібно ЗСУ а що ні.
Байден мог сказать также, что и ему жена не советовала давать ф-16, и сон приснился с президентом Рейганом и еще что угодно.
Но если сравнить с Зеленским - то дед откровенный ЛОЛ!
Слова только маскируют твои намерения и действия и напускают туману твоим врагам и подданым...
Получается, по мнению военных США современная армия, ведущая войну с одной из сильнейших армий мира может не иметь в своем составе самолетов истребителей, самолетов-штурмовиков, да и вообще может воевать без ВВС.
В этом весь демократ Байден, бывший вице-президент Обамы, соратник Клинтон, которая возила Путину в Москву "Красную кнопку". Тв же Меркель с их реал политик, только у США более масштабные планы - если немцы могли и хотели выгодно торговать российским газом и сбывать свою продукцию, то США хотят ослабить конкурента в Европе, который их уже почти вытолкал оттуда.
И как ни грустно, но Украина для Байдена всего лишь способ, или инструмент. А слова - хорошие тексты.
Украина полуит F-35 F-35 молния США БРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ (США $ 100 мил 2023)
ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ зробе ЗСУ зброею НАТО ПЕРЕМОГА за УКРИНОЮ
а орда (рф)буде сусiдом поки не розвалиться та то вже не наше то недомiрiв рефii клопiт митька пинi i тд
"Вам не потрібні ці дроїди"
без їх зброї та амуніції було б кепсько
И сколько этот сенильный бабабол прислал танков?
Пусть лучше покажет подарок от хуьла полученный им в Женеве.
Кроме того в число "700" входят бронемашины
ДІДУ, ТИ З ГОЛОВОЮ ПОСВАРИВСЯ ?
БО ПЕНТАГОН КАЖЕ ЗВОРОТНЄ.
Станеш президентом України, тоді і будеш казати, що Україні потрібно, а що ні
З такими то корупціонерами...
Може забагато хочеш ?
Я думаю захід не хоче неконтрольованого розпаду рашистів. Забагато невідомих тоді виникне
все наше яо у парашників.
штати ж обіцяли на нас не нападати, під гарантії росії.
біден, передавай Україні Б 2!!!