Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик.

Водночас Байден підкреслив, що США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіхів навесні, влітку та на початку осені.

На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", президент відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.

"На даний момент, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16", - додав американський лідер.

