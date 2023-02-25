Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик.
Водночас Байден підкреслив, що США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіхів навесні, влітку та на початку осені.
На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", президент відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.
"На даний момент, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16", - додав американський лідер.
будет вам и белка, будет и свисток.
всему свое время.
Придёт время - пригодится.
Тобто на думку військових США ,але ж вони не беруть безпосередню участь і не стикаються в прямому протистоянні з російськими терористами тому їхня думка важлива але не повинна бути вирішальною що потрібно ЗСУ а що ні.
Байден мог сказать также, что и ему жена не советовала давать ф-16, и сон приснился с президентом Рейганом и еще что угодно.
Но если сравнить с Зеленским - то дед откровенный ЛОЛ!
Слова только маскируют твои намерения и действия и напускают туману твоим врагам и подданым...
Получается, по мнению военных США современная армия, ведущая войну с одной из сильнейших армий мира может не иметь в своем составе самолетов истребителей, самолетов-штурмовиков, да и вообще может воевать без ВВС.
В этом весь демократ Байден, бывший вице-президент Обамы, соратник Клинтон, которая возила Путину в Москву "Красную кнопку". Тв же Меркель с их реал политик, только у США более масштабные планы - если немцы могли и хотели выгодно торговать российским газом и сбывать свою продукцию, то США хотят ослабить конкурента в Европе, который их уже почти вытолкал оттуда.
И как ни грустно, но Украина для Байдена всего лишь способ, или инструмент. А слова - хорошие тексты.
Украина полуит F-35 F-35 молния США БРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ (США $ 100 мил 2023)
ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ зробе ЗСУ зброею НАТО ПЕРЕМОГА за УКРИНОЮ
а орда (рф)буде сусiдом поки не розвалиться та то вже не наше то недомiрiв рефii клопiт митька пинi i тд
"Вам не потрібні ці дроїди"
без їх зброї та амуніції було б кепсько
И сколько этот сенильный бабабол прислал танков?
Пусть лучше покажет подарок от хуьла полученный им в Женеве.
Кроме того в число "700" входят бронемашины
ДІДУ, ТИ З ГОЛОВОЮ ПОСВАРИВСЯ ?
БО ПЕНТАГОН КАЖЕ ЗВОРОТНЄ.
Станеш президентом України, тоді і будеш казати, що Україні потрібно, а що ні
З такими то корупціонерами...
Може забагато хочеш ?
Я думаю захід не хоче неконтрольованого розпаду рашистів. Забагато невідомих тоді виникне
все наше яо у парашників.
штати ж обіцяли на нас не нападати, під гарантії росії.
біден, передавай Україні Б 2!!!