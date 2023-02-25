УКР
Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден

байден,джо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик.

Водночас Байден підкреслив, що США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіхів навесні, влітку та на початку осені.

На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", президент відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.

"На даний момент, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16", - додав американський лідер.

авіація (4244) Байден Джо (2897) допомога (8665) літак (3004) США (24070)
+45
ну так !!! поки відкритий агент кацапського фсб єрмак, а також татаров, гагілашвілі в жОПі криворогульного прі3.14здента, а жопоблок у ВР, ще порушення прав проукраїнської опозиції, іша ганьба і безпрідел - літаки Ф16 давати не будуть !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png


https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
25.02.2023 07:49 Відповісти
+39
Вчорашній цирк повністю скопіеваний з путінських телешоу
25.02.2023 07:34 Відповісти
+36
Я навіть не вмикав, побоявся блювонути. Навйвеличайший зрадник вкотре вдавав себе за патріота. Сподіваюсь після війни побачити того покидьки на одній шибениці з Пуйоом та Єриаком
25.02.2023 07:43 Відповісти
зрада зрадная
будет вам и белка, будет и свисток.
всему свое время.
25.02.2023 08:16 Відповісти
Спасибо прокацапскому Салливану. Ну, и также тому бреду, который льётся из Данилова, Буданова, Зеленского, чуть ранее - Резникова и Безуглой. Украина выстояла год войны не благодаря, а вопреки этим ушлёпкам.
25.02.2023 08:18 Відповісти
Вот что нам нужно - так это эскадрилья "Cessna-172" имени Матиаса Руста.
Придёт время - пригодится.
25.02.2023 08:45 Відповісти
Важко нашому клоуну в такому довкілью !
25.02.2023 10:19 Відповісти
Це в тебе, троляко, контракт з фабрикою тролів. Скільки тобі платять за коментар?
25.02.2023 10:20 Відповісти
Читаємо між строк: українських пілотів вже готуємо, літаки готуємо, але зараз перша задача вибивання росіянських складів, техніки та ППО на усій захопленій території. Літаки будуть потрібні при швидкому наступі і для подальшого захисту від мокшанських ракет та літаків.
25.02.2023 08:59 Відповісти
Божья роса.
25.02.2023 10:09 Відповісти
Понятное дело, что пока Патриоты не развернут, никаких самолетов не будет.
25.02.2023 22:54 Відповісти
Їм потрібні не літаки, а танки, тому ми надамо наші Абрамси в кількості 30 шт і через рік. Можливо.
25.02.2023 09:01 Відповісти
Зелені покидьки допістілись....
25.02.2023 09:08 Відповісти
воюйте граблями
25.02.2023 09:11 Відповісти
тільки не ваші досвічені військо тримають Бахмут , ваші показали приклад евакуації з Афганістану ... нам би кинутої вами зброї на рік вистачило кацапів упаковувати .
25.02.2023 09:19 Відповісти
Саме так,легко сидіти на базі десь в Оклахомі і міркувати як там в окопі під Бахмутом.
25.02.2023 09:42 Відповісти
25.02.2023 09:29 Відповісти
Тільки потім звідкись з'явися кулемет Льюіса, з якого перестріляли басмачів. Дадуть чи не дадуть, а Україна таки буде з літаками, як не з американськими, так з британськими, че американськими, які тимчасово стануть британськими
25.02.2023 10:19 Відповісти
Ключові слова у виступі-"на думку наших військових"
Тобто на думку військових США ,але ж вони не беруть безпосередню участь і не стикаються в прямому протистоянні з російськими терористами тому їхня думка важлива але не повинна бути вирішальною що потрібно ЗСУ а що ні.
25.02.2023 09:39 Відповісти
Слова, слова, слова...
Байден мог сказать также, что и ему жена не советовала давать ф-16, и сон приснился с президентом Рейганом и еще что угодно.
Но если сравнить с Зеленским - то дед откровенный ЛОЛ!
Слова только маскируют твои намерения и действия и напускают туману твоим врагам и подданым...
26.02.2023 10:48 Відповісти
вся оборона ДО СРАКИ! всі ваші санкції в то саме місце!!! поки мосКАЛі виробляють нову зброю і ********** до неї!!! ВІЙНА ВЖЕ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ЙДЕ!!!!
показати весь коментар
Ну так і послухаємо тебе, троляко, припинимо оборону та здамося тобі. Не дочекаєшся. Сходи до твого моргу і подивись на частини тіл твоїх чмобіків - ось все, що тобі потрібно знати про нашу оборону
25.02.2023 10:16 Відповісти
А чому ми нічого не робим свого чому міноборони займається яйцями а не літаками ітд.
26.02.2023 07:17 Відповісти
Правильно бужет написать: "Американцам не нужно, чтобы Украина имела Ф-16!"
Получается, по мнению военных США современная армия, ведущая войну с одной из сильнейших армий мира может не иметь в своем составе самолетов истребителей, самолетов-штурмовиков, да и вообще может воевать без ВВС.
В этом весь демократ Байден, бывший вице-президент Обамы, соратник Клинтон, которая возила Путину в Москву "Красную кнопку". Тв же Меркель с их реал политик, только у США более масштабные планы - если немцы могли и хотели выгодно торговать российским газом и сбывать свою продукцию, то США хотят ослабить конкурента в Европе, который их уже почти вытолкал оттуда.
И как ни грустно, но Украина для Байдена всего лишь способ, или инструмент. А слова - хорошие тексты.
25.02.2023 09:43 Відповісти
Довгий та товстий інструмент Байдена глибоко зайшов до російської дупи і входить все глибше та глибше. Гарна спроба, троляко, стравити нас з американцями, але ми вже не ослаблюємо твою Рашу, а знищуємо і запустили зворотній відлік вашого існування як держави
25.02.2023 10:13 Відповісти
не нужны F 16 ? США обучат летчиков, механиков, обслуживающий персонал аэродрома и ...
Украина полуит F-35 F-35 молния США БРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ (США $ 100 мил 2023)
ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ зробе ЗСУ зброею НАТО ПЕРЕМОГА за УКРИНОЮ
а орда (рф)буде сусiдом поки не розвалиться та то вже не наше то недомiрiв рефii клопiт митька пинi i тд
26.02.2023 08:30 Відповісти
Попрошу еще раз прочитать и понять мною написанное! А вообще я бы хотел, чтобы отдали все авианосцы и строящуюся на секретном заводе в пустыне "Звезду Смерти".
26.02.2023 08:55 Відповісти
26.02.2023 10:00 Відповісти
Байден - не Байда-Вишневецький, хоча схожість, зовнішня, не лише по імені. Байден - глибоко однопартійна людина: подає вигляд, що йде посередині між Ллойдом Остіном та москвофілами. Насправді ж всю дорогу плутається серед останніх, де найбільшим крикуном є янкі з українським прізвищем "Саливон". Наші ж владики не настільки сильно ******* свій народ, щоб впасти в ноги Байдену, Шольцу й Макрону, просячи зброї. І ще гірше - не настільки мудрі, щоб зрозуміти - справжні наші друзі - це Британія, Японія та Північна Європа (разом з Чехією та Словаччиною, які дивляться на світ через Балтику й Польщу).
25.02.2023 09:50 Відповісти
Мда уж....союзники, куле....видимо шоу "война" должно еще продолжаться....
25.02.2023 10:07 Відповісти
Коли Зеля почне торговаться с Путлером, то бажано на цей час мати вже літаки F-16 на руках, бо вони дорого коштують.
25.02.2023 10:16 Відповісти
А Рабіновіч з Канади каже, що потрібні.
25.02.2023 10:18 Відповісти
Євреї допоможуть Зелі хуцпу провести. Потім усі будуть дивуватися як то ся сталося ?
25.02.2023 10:31 Відповісти
Дуже трагічно, що судьбу України вирішують Леонід Ілліч Байден і шлемазл з комплексом Наполеона.
25.02.2023 12:32 Відповісти
Головне, що долю України не вирішують руда білка на ім'я Дональд ******** Трамп та його секта мага.
25.02.2023 13:00 Відповісти
Дід подивився як ціле військо вгодованих кабанів по всій країні вшістьох одного тягають,та й вирішив-з таким наступальними резервом,з такими орлами нащо їм ті F-16?
25.02.2023 10:18 Відповісти
Військо вгодованих кабанів - ти це про кого? Зовсым 0#уїв? Рашисти своїх лишають здихати серед поля - це лайно його командуванню не потрібно
25.02.2023 10:33 Відповісти
не рівняйся на кацапів.
26.02.2023 07:20 Відповісти
До чого тут кацапи? Як можна називати вгодованими кабанами людей, які мужньо тянуть з полю бою пораненого, якщо це малося на увазі. А кацапи навпаки залишають вмирати, про що я пишу, якщо я правильно зрозумів натяк
26.02.2023 07:33 Відповісти
Ключове слово тут "наразі". Так же казали і про танки, а зараз вже дехто надасть навіть більше танків, ніж обіцяли. Тож треба тиснути як у випадку з танками і будуть як F-16, так і F-35
25.02.2023 10:23 Відповісти
Если бы гибло их население и солдаты, тогда бы пели со всем по другому.
25.02.2023 10:24 Відповісти
Квітень.
25.02.2023 10:48 Відповісти
Наразі не потрібно. Може на наступний тиждень. Або через два. Тому навчання пілотів йде повним ходом.
25.02.2023 11:30 Відповісти
В США не идет
25.02.2023 16:36 Відповісти
Можна замінити ракетами які б накривали росію
25.02.2023 12:05 Відповісти
Я дуже поважаю дядечка Джо ,але і запас в сраку не цілує
25.02.2023 12:41 Відповісти
Не потрібні літаки, давай діду дальнобійні ракети. Але що нам зараз потрібно, це відомо командуванню ЗСУ, а не Байдену.
25.02.2023 13:33 Відповісти
виключно, як жарт:
"Вам не потрібні ці дроїди"
без їх зброї та амуніції було б кепсько
25.02.2023 13:56 Відповісти
Байден грається з вогнем. Проти мільйонних кацапських орд, озброєних Китаєм, в Україні просто не вистачить солдат.
oneman-onemap.com/en/2019/12/04/aircraft-graveyards-and-museums-in-arizona/
25.02.2023 14:40 Відповісти
"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик."
И сколько этот сенильный бабабол прислал танков?
Пусть лучше покажет подарок от хуьла полученный им в Женеве.
25.02.2023 16:35 Відповісти
700 и ни одного американского.
Кроме того в число "700" входят бронемашины
25.02.2023 17:11 Відповісти
Байда послухав реакцію "зе лідора і міністра "зе лідора" "кульбіта" .тьфу ти плять ,кулєби, на китайсько-рашистський план і F- 16 поки що стали без потреби і найблищим часом про них буде тишина від "зе чоловічків"
25.02.2023 16:57 Відповісти
"******* цирк з конями". ну, Ви знаєте, що робити...
спам
25.02.2023 17:23 Відповісти
Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден Джерело:
ДІДУ, ТИ З ГОЛОВОЮ ПОСВАРИВСЯ ?
БО ПЕНТАГОН КАЖЕ ЗВОРОТНЄ.
Станеш президентом України, тоді і будеш казати, що Україні потрібно, а що ні
25.02.2023 18:52 Відповісти
А він дивиться як обирають голову НАБУ і каже - нащо вам ті винищувачі ?
З такими то корупціонерами...
25.02.2023 20:50 Відповісти
Звичайно: новопризначений глава НАБУ буде особисто пілотувати надані нам F-16, і у разі їх збиття ППО рашистів, направлятиме палаючі літаки на підконтрольну Україні територію. І силою свого духу, і висотою займаної посади, запобігатиме потраплянню високих аиериканських технологій в руки рашисиів.
25.02.2023 21:40 Відповісти
Хочеш літаки зі штатів, а поставити нормальну і порядну людину в НАБУ не можеш.
Може забагато хочеш ?
25.02.2023 21:51 Відповісти
Абсолютно згоден: глава НАБУ слідкуватиме, щоб українські пілоти-корупціонери не розкрутили під час виконання бойових вильотів літачки на запчастини, і не продали втридорога китайозам чи москалям. Чи не вигадали свої схеми зі свинарчуками. Вірно, кицю?
25.02.2023 22:00 Відповісти
Не вяжеться трохи - події на пєрєдку де потрібна підтримка авіації (при знищенні ППО зрозуміло) і події з НАБУ. Байден навіть знає що дЄрмак то агентура кремля 100%, знає що дЄрмак проти нього діло допомогав зшивати з адвокатами Трампа, все це знає, тут діло у іншому, у геополітиці, наприклад для Штатів кошмарний сон це війна на Кавказі (а так буде), бо з прогришем кацапів Кавказ підніме голову і почне виганяти кацапів і їх посіпак, а це буде гойдати індекси на газ і нафту може на роки. Поки Захід не хоче швидкої перемоги України і рік тому теж не хотів. Тому Петагон каже одне, а Госдеп з Байденом каже інше.
26.02.2023 01:53 Відповісти
Це ваша теорія. А теорій є багато.
Я думаю захід не хоче неконтрольованого розпаду рашистів. Забагато невідомих тоді виникне
26.02.2023 07:57 Відповісти
Заході є цілі аналітичні інститути і корпорації які прораховують все що коїться в світі зазделегідь
показати весь коментар
Уйобок. Тоді віддавай частину свого американського ядерного арсеналу, який твої попередники обманом забрали в України, а натомість дали будапештську облуду - якою путлєр вже сотні разів підтерся
25.02.2023 21:29 Відповісти
довбику, ти піднімаєш істерику, але не за адресою.
все наше яо у парашників.
штати ж обіцяли на нас не нападати, під гарантії росії.
25.02.2023 21:50 Відповісти
То так - під тиском кдб і його агентів Кравчук і Кучма (його премєр) вирішило по тихому віддати ядерну зброю кацапам, були переведені великі грошові суми у західни банки на родичів одного і іншого. Американці коли побачили що зброя сама віддається (дяка кдб), політично піднажали на Кравчука, щоб той не відкрутився і діло пішло. По цей час ніхто не знає як ядерна зброя і коли (!) покинула територію України, це все мабуть і досі засекречено, але Кучму вже зараз можна бити за це арматурними прутами на Хрещатику за цей злочин іза то що ракети які він віддав росії за газ зараз падають на всю Україну. Кравчук і Кучма це гніди в історії України поряд з Януковочем і зеленським.
26.02.2023 01:59 Відповісти
Кучме, Кравчуку, и их друзьям СуркисАм-МедведчукАм, хватало дерибана советской госсобственности. Единственное чего они хотели от Запада и росии это чтоб они не лезли в Украину и дали им спокойно тут хозяйничать. Поэтому и выполняли все ихние забаганки по ЯО, по Чернобыльской АЭС и т.д.
26.02.2023 10:30 Відповісти
хай буде
25.02.2023 21:53 Відповісти
НАМ НУЖНО СОВРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ И ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ !!!
26.02.2023 00:32 Відповісти
Цікаве питання: а якого біса Байден має з трибуни всьому світові говорити про те, що от прям зараз Америка все кине і почне кловану літаки пакувати? Такі речі робляться тихо і без галасу, а подібні виступи - то виключно для клованскього лохторату, який вже виє аж всирається, як Америка мєдлєнна і несміливо нам надає зброю.
26.02.2023 01:17 Відповісти
Краще ядерна зброя, згоден)))
26.02.2023 06:47 Відповісти
так, Україні краще підійде Б 2.
біден, передавай Україні Б 2!!!
26.02.2023 07:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 