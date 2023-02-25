РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5088 посетителей онлайн
Новости Война
25 878 121

Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

залужний

Временно оккупированный россиянами Мариуполь будет освобожден уже в этом году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, на день святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта огромная вооруженная масса побудила искать решения, – Залужный о том, как удалось остановить российскую армию

Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.

Также он сказал, что человеческая жизнь – это самое дешевое, что есть в России.

"Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", - заявил генерал.

Также читайте: В Мариуполе подтвердили попадание в состав боекомплектов военных РФ 24 февраля

Мариуполь (5741) освобождение (570) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Віра тільки ЗСУ з Залужним і народу України. Маріуполь це Україна.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:49 Ответить
+49
Пан Валерій не беріть приклад з зєлєних дегенератів типу зєлупи, данілова, абристовича. Добре зроблено це набагато краще як красиво сказано.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:53 Ответить
+35
через участь ********** з 1+1 не подивився той фільм Комарова..
як побачив Наташку-промокашку - одразу вимкнув, бо з юності алергія на гнид та жлобів
показать весь комментарий
25.02.2023 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хай Бог оберігає, хай допомагає , хай силу дає!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 13:46 Ответить
Не варто опускатись до рівня Арестовичей і Буданових. Та ще і в програмах Комарова.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:01 Ответить
Наш майбутній Президент!

Порядна, чесна та смілива людина!

Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
показать весь комментарий
25.02.2023 14:26 Ответить
Дай Бог щоб було так як він сказав.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:58 Ответить
Залужному верю!раз он сказал в 23 году,так и будет!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:01 Ответить
З Днем народження, Генерале! Многая літа!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:32 Ответить
Віримо в ЗСУ Віримо в перемогу
показать весь комментарий
25.02.2023 16:02 Ответить
За АТАМАНОМ іде уся розумна спільнота, а зрадників розвішували на деревах, - СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ, З НАМИ БОГ І АТАМАН ЗАЛУЖНИЙ!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 16:56 Ответить
Раніше "слугу народу" так само не гірше піарили
показать весь комментарий
26.02.2023 18:48 Ответить
це вже зовсім погана прикмета що Залужний почав "вангувати", значить війна на довгі роки, на жаль...
показать весь комментарий
25.02.2023 19:35 Ответить
Китай головне щоб не завадив
показать весь комментарий
25.02.2023 21:25 Ответить
Президент США Джо Байден попередив Китай про неминучі санкції у разі допомоги росії у війні проти Україні.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю https://abcnews.go.com/Politics/biden-tells-abcs-muir-respond-china-sends-weapons/story?id=97447646 ABC News .
показать весь комментарий
25.02.2023 22:39 Ответить
А ТАМ Є БУДОВИ !? УХЯРЬТЕ УЖЕ ПРОСТО ВСЕ ТАМ !!!
показать весь комментарий
26.02.2023 00:25 Ответить
РФ ВЖЕ ВСЕ ТАМ ЗРУЙНУВАЛА !!!
показать весь комментарий
26.02.2023 00:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 