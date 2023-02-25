Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Временно оккупированный россиянами Мариуполь будет освобожден уже в этом году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, на день святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта огромная вооруженная масса побудила искать решения, – Залужный о том, как удалось остановить российскую армию

Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.

Также он сказал, что человеческая жизнь – это самое дешевое, что есть в России.

"Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", - заявил генерал.

Также читайте: В Мариуполе подтвердили попадание в состав боекомплектов военных РФ 24 февраля