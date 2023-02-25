Залужний: Україна визволить Маріуполь вже в 2023 році

Тимчасово окупований росіянами Маріуполь буде визволено вже цього року.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, на день святого Миколая він мав захід за участю дітей, де хлопчик запитав його, чи точно Україна повернеться до тимчасово окупованого Маріуполя.

Залужний відповів, що ЗСУ звільнять Маріуполь уже 2023 року.

Також він сказав, що людське життя - це найдешевше, що є у Росії.

"Втрати в 15 000 в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу", - заявив генерал.

