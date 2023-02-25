УКР
Залужний: Україна визволить Маріуполь вже в 2023 році

Тимчасово окупований росіянами Маріуполь буде визволено вже цього року.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, на день святого Миколая він мав захід за участю дітей, де хлопчик запитав його, чи точно Україна повернеться до тимчасово окупованого Маріуполя.

Читайте: Ця величезна озброєна маса спонукала шукати рішення, - Залужний про те, як вдалося зупинити російську армію

Залужний відповів, що ЗСУ звільнять Маріуполь уже 2023 року.

Також він сказав, що людське життя - це найдешевше, що є у Росії.

"Втрати в 15 000 в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу", - заявив генерал.

Також читайте: У Маріуполі підтвердили влучання в склад боєкомплектів військових РФ 24 лютого

Маріуполь (3261) визволення (569) Залужний Валерій (733)
Топ коментарі
+60
Віра тільки ЗСУ з Залужним і народу України. Маріуполь це Україна.
25.02.2023 10:49 Відповісти
+49
Пан Валерій не беріть приклад з зєлєних дегенератів типу зєлупи, данілова, абристовича. Добре зроблено це набагато краще як красиво сказано.
25.02.2023 10:53 Відповісти
+35
через участь ********** з 1+1 не подивився той фільм Комарова..
як побачив Наташку-промокашку - одразу вимкнув, бо з юності алергія на гнид та жлобів
25.02.2023 10:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Хай Бог оберігає, хай допомагає , хай силу дає!!!!!
25.02.2023 13:46 Відповісти
Не варто опускатись до рівня Арестовичей і Буданових. Та ще і в програмах Комарова.
25.02.2023 14:01 Відповісти
Наш майбутній Президент!

Порядна, чесна та смілива людина!

Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
25.02.2023 14:26 Відповісти
Дай Бог щоб було так як він сказав.
25.02.2023 14:58 Відповісти
Залужному верю!раз он сказал в 23 году,так и будет!
25.02.2023 15:01 Відповісти
З Днем народження, Генерале! Многая літа!
25.02.2023 15:32 Відповісти
Віримо в ЗСУ Віримо в перемогу
25.02.2023 16:02 Відповісти
За АТАМАНОМ іде уся розумна спільнота, а зрадників розвішували на деревах, - СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ, З НАМИ БОГ І АТАМАН ЗАЛУЖНИЙ!!!
25.02.2023 16:56 Відповісти
Раніше "слугу народу" так само не гірше піарили
26.02.2023 18:48 Відповісти
це вже зовсім погана прикмета що Залужний почав "вангувати", значить війна на довгі роки, на жаль...
25.02.2023 19:35 Відповісти
Китай головне щоб не завадив
25.02.2023 21:25 Відповісти
Президент США Джо Байден попередив Китай про неминучі санкції у разі допомоги росії у війні проти Україні.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю https://abcnews.go.com/Politics/biden-tells-abcs-muir-respond-china-sends-weapons/story?id=97447646 ABC News .
25.02.2023 22:39 Відповісти
А ТАМ Є БУДОВИ !? УХЯРЬТЕ УЖЕ ПРОСТО ВСЕ ТАМ !!!
26.02.2023 00:25 Відповісти
РФ ВЖЕ ВСЕ ТАМ ЗРУЙНУВАЛА !!!
26.02.2023 00:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 