Зеленский о падении режима Путина: "Хищники найдут причину убить убийцу"

Режим Путин рухнет под ударами его нынешних соратников.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, наступит момент, когда хрупкость режима Путина ощутят внутри России.

"Тогда хищники съедят хищника. Им потребуется причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне промолчали на годовщину вторжения, потому что не достигли ни одной из целей, - ISW

Также он заявил, что обращаться к населению РФ нет смысла.

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это колоссальная трагедия", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевские пропагандисты планируют новые завоевания: "Польшу можно поставить на колени за один час". ВИДЕО