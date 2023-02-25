РУС
Зеленский о падении режима Путина: "Хищники найдут причину убить убийцу"

зеленський

Режим Путин рухнет под ударами его нынешних соратников.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, наступит момент, когда хрупкость режима Путина ощутят внутри России.

"Тогда хищники съедят хищника. Им потребуется причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне промолчали на годовщину вторжения, потому что не достигли ни одной из целей, - ISW

Также он заявил, что обращаться к населению РФ нет смысла.

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это колоссальная трагедия", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевские пропагандисты планируют новые завоевания: "Польшу можно поставить на колени за один час". ВИДЕО

+25
25.02.2023 13:31 Ответить
+18
"вони згадають слова Зеленського, ще когось"... Самовлюбленная зеленая кукла...
25.02.2023 13:34 Ответить
+15
25.02.2023 13:50 Ответить
Поки вони відчують - загинуть найкраші!!!!!
25.02.2023 13:26 Ответить
Пророк св.ЗЕ
25.02.2023 13:28 Ответить
25.02.2023 13:31 Ответить
По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»...
25.02.2023 13:34 Ответить
Ага, йдуть... Скоро на Єрусалим повернуть, спільно з арабами. Ви тоді куди поїдете?
25.02.2023 13:42 Ответить
Всі хто йшов на Єрусалим війною вже давно біліють своїми кістками в пустелі, і араби та їхні радянські "брати по зброї". Тепер вважають за краще дружити, тому що биті вони якось м'якше стають, дружелюбнішими.
А у вас якась інша пропозиція?
25.02.2023 13:47 Ответить
Сейчас там Иран ракету соорудит и как **...т и будете вы долго думать, нужно было Х...ла поддерживать или нет
25.02.2023 14:17 Ответить
Мечтаешь?
Ну, помечтай, помечтай, маленький.
Нечто схожее с юношеским онанизмом, только мёчты не о больших сиськах, а о "сокрушающем иранском ударе".
Но результат, в принципе, одинаков.
Помечтал и легче стало.
Мечтай...!
25.02.2023 14:20 Ответить
Вы уже в 1973 году помечтали, когда чудом не прос...ли все Я к тому, что этот подх...вник Нетаньяху и КО сделают так, что Раисса даст Ирану нужные технологии чтобы основательно превратить территорию Израиля в безжизненную пустыню. Тогда мечтать будешь ты, чтобы на голову тебе не упало
25.02.2023 14:39 Ответить
Чудес не бывает.
Бывает хорошо обученная армия и толковое руководство.
В 73-м закончилось тем, что прямой наводкой били по Дамаску, а Каир просто пожалели. Шо не так?
Мечтаешь про Бомбу у Ирана???
Мечтатель. Спусти штаны и "мечтай" крепче.
25.02.2023 15:30 Ответить
Чудеса были. Тогда вам тупо свезло. Все высшее военное руководство с позором было уволено через год по результатам этих "успехов" Я просто говорю тебе, д...л, что поддержка Израилем Раисси, как страны-террориста приведет к тому, что вам на голову будут падать их разработки. Не более того.
25.02.2023 16:34 Ответить
Я не зрозумів, ти шо за ***** та підарасів кацапсячиих?
25.02.2023 14:42 Ответить
воно з біробіджана..такий собі кацап тіки обрізаний.
25.02.2023 15:37 Ответить
не трать на них часу зразу в спам того іуду
25.02.2023 15:39 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&sxsrf=AJOqlzV1g2ZaO_3-LYYiXg2ydNut5qaBLw%3A1677349640153&ei=CFP6Y4SECYfsrgTWlZ2IDw&oq=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoJCAAQFhAeEPEEOgsIIRAWEB4Q8QQQHToICCEQFhAeEB06BwghEKABEApKBAhBGABQ8QtY52hglY4BaAFwAXgAgAGlAYgBrw2SAQQzLjEymAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e7f9941c,vid:JitTpcxW2ts https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&sxsrf=AJOqlzV1g2ZaO_3-LYYiXg2ydNut5qaBLw%3A1677349640153&ei=CFP6Y4SECYfsrgTWlZ2IDw&oq=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoJCAAQFhAeEPEEOgsIIRAWEB4Q8QQQHToICCEQFhAeEB06BwghEKABEApKBAhBGABQ8QtY52hglY4BaAFwAXgAgAGlAYgBrw2SAQQzLjEymAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e7f9941c,vid:JitTpcxW2ts

25.02.2023 20:29 Ответить
Щоб всі кацапи здохли, ВСІ
25.02.2023 13:28 Ответить
І перефарбовані, і ті,що давно в інших @бенях продовжує люто ненавидіти Україну
25.02.2023 14:31 Ответить
а пока война на нашей территории, разбивают страну, суки
25.02.2023 13:34 Ответить
"вони згадають слова Зеленського, ще когось"... Самовлюбленная зеленая кукла...
25.02.2023 13:34 Ответить
Дуче!!
25.02.2023 19:09 Ответить
Які хижаки? Там лише раби та посіпаки, які можуть тільки гризтися між собою за прихильність господаря. А взагалі, пора вже Вові зав'язувати зі спітчами, забагато його останнім часом.
25.02.2023 13:35 Ответить
Будуть мочити в сортирі ? .
25.02.2023 13:36 Ответить
Упс… это будет не так просто. А во-вторых, что это изменит? Чтобы не стало хуже.
25.02.2023 13:37 Ответить
а еще Путин умрет сам от рака, не надо его трогать .оно все само сделается.
25.02.2023 13:38 Ответить
Цікаво, а хто це в нас в Україні будує диктатуру по лекалам *****? І заборона опозиційних ЗМІ, і переслідування опозиції та командування ЗСУ, боротьба з активістами?

Але передайте йому, може він не в курсі, але ще Кучма писав, що "Україна - не Росія".
25.02.2023 13:39 Ответить
Зеля, їбаш по їх заводах, складах, виробництвах щоб швидше поз'їдали один одного
25.02.2023 13:40 Ответить
Ага, бери асфальт і їбаш, за три роки стільки мегатонн асфальту випущено, що можна всі заводи їхні заасфальтірувать
25.02.2023 13:41 Ответить
Он в Крым администрацию уже набирает.А чем они там руководить будут после обстрелов,пустыней с землянки?
Ты дай солдатам там по участку земли,вот тебе и добровольцы появятся.
25.02.2023 13:56 Ответить
Мене цікавить лише одне: Ті хто буде "придушувать хижака" викладуть оманські домовленості? Щоб показать які вони "не пахожие" на Путіна Не для нас навіть викладатимуть - для американців! Чи прибережуть "компру" щоб і далі "Блазня" шантажувать?
25.02.2023 13:40 Ответить
Нічого мі не дізнаємося! Секрет полішинелю.
25.02.2023 13:57 Ответить
Якась бредятина. Звичайно, сенс прослідковується : **** убють свої ж.. Але цей зміст огорнуто в таку жахливу вербальну форму що аж блювати хочеться. невже не можна найняти якихось вчителів з красномовства, з риторики.. ***.. Це просто жах, яке воно косноязичне. Цілком нормальні думки але настільки по дебільному подаються, що аж вивертає...
25.02.2023 13:42 Ответить
Твои слова, да Богу в уши
25.02.2023 13:43 Ответить
25.02.2023 13:48 Ответить
все ХОЧУ СПИТАТИ ПОЛІТИКІВ--якби перемога була за призидента порошенка-ВІН ДАВ БИ НА СУД в ГААГУ--медведчука сівковича азарова гундяєва і чому ОПЗЖ вела свою пропоганду до цього часу,включаючи телеканали,яких порошенко небачив!!!
25.02.2023 13:49 Ответить
25.02.2023 13:50 Ответить
да, я вчера тоже ********, когда гундосик такое сказал ... падло
25.02.2023 17:22 Ответить
Опять,режим падёт, Крым нам с заводами сами отдадут,напугаем их видосиками с Лео 2 и ф-16.
25.02.2023 13:52 Ответить
Рак трійника пітуна задушить табакєркой.
25.02.2023 16:32 Ответить
"Хижаки" з'їли те, що вони збідніли на мільярди, що їм обмежили ринки та пересування, що вони лишились без доступу до західних технологій... А недопалок і досі живий. Тому сподіватись на "палацовий переворот" - марна справа. Скоріш за все, так звані "хижаки" вичикують його смерті та готуються до неї, створюючі власні ПВК.
Ну і, як за звичай це буває на московії, в процесі цієї боротьби за владу на трон сяде найогидніше і найбезпринципніше з них.
25.02.2023 13:53 Ответить
Перерозподіл земель влаштують..як ото після смерті леніна сралися, банди перерозподіл земель й сфер впливу зробили..історія циклічна
25.02.2023 14:23 Ответить
Не просто марна справа, а дурь несусвітна
25.02.2023 14:33 Ответить
Наш нострадамус розумний,аж страшно
25.02.2023 13:53 Ответить
25.02.2023 13:56 Ответить
Це закон природи - слабого, нездатного вожака вбивають... з,їдають, потом висерають для добрив в диких преріях.
25.02.2023 13:56 Ответить
"На жаль, вони не чують, це стіна."
Бо їм на голови нічого не прилітає. Як кажуть кацапи на камеру "вайна нє на нашей теріторіі". А наше прикордоння постійно під обстрілами, вже і в новинах це замовчується. Сумщина, Чернігівщина, тощо. І хто ж не дає такого наказу?
25.02.2023 13:57 Ответить
25.02.2023 13:58 Ответить
Той хто копіпастить методи керування країною Pooteenа, впаде зі своїм клоунським режимом слідом за ним.
25.02.2023 14:00 Ответить
***** будет отправлен в племя людоедов они знают что с ним делать...
25.02.2023 14:01 Ответить
Там фсб уже Навальному и текст выдала-он готов подарить Крым.
Вовчик с мозгами 5-летнего рот и раззявил
25.02.2023 14:03 Ответить
Ну Ху.лу ж надо красиво спрыгнуть шоб ничего не платить,вот он там Навального и выращивает,спонтом оппозиционер,запасной вариант на случай полной жопы.
25.02.2023 15:08 Ответить
Таки нюхнуло перед виступом... Куди тільки дЄрмак дивиться?
25.02.2023 14:08 Ответить
Дермак теж в темі нюхач ще той
25.02.2023 15:27 Ответить
ну и что?!дурак ты зеля!там таких путиных почти вся говнорашка!нуэен безоговорочный развал рашки чтобы она больше ни на кого из соседей не нападала!
25.02.2023 15:14 Ответить
Зенський, який ніколи нічого складніше за сценарій Сватів не читав,
ті мінські угоди в очі не бачив.

"Андрюха,( каже він дермаку) ну тут дохрена букв,
сделай мне короткую вижімку на пару предложений, ну вкратце че там такое".
І андрюша ермак ему "вкратце" пояснив за мінські угоди.
25.02.2023 15:26 Ответить
и на россии появится новый Бабушкин половой орган
пока мордор будет существовать в нынещних границах , до тех пор и будут по миру террористы шастать.
25.02.2023 15:39 Ответить
 
 