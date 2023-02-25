Зеленский о падении режима Путина: "Хищники найдут причину убить убийцу"
Режим Путин рухнет под ударами его нынешних соратников.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Зеленского, наступит момент, когда хрупкость режима Путина ощутят внутри России.
"Тогда хищники съедят хищника. Им потребуется причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", - сказал глава государства.
Также он заявил, что обращаться к населению РФ нет смысла.
"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это колоссальная трагедия", - подчеркнул Зеленский.
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»...
А у вас якась інша пропозиція?
Ну, помечтай, помечтай, маленький.
Нечто схожее с юношеским онанизмом, только мёчты не о больших сиськах, а о "сокрушающем иранском ударе".
Но результат, в принципе, одинаков.
Помечтал и легче стало.
Мечтай...!
Бывает хорошо обученная армия и толковое руководство.
В 73-м закончилось тем, что прямой наводкой били по Дамаску, а Каир просто пожалели. Шо не так?
Мечтаешь про Бомбу у Ирана???
Мечтатель. Спусти штаны и "мечтай" крепче.
Але передайте йому, може він не в курсі, але ще Кучма писав, що "Україна - не Росія".
Ты дай солдатам там по участку земли,вот тебе и добровольцы появятся.
Ну і, як за звичай це буває на московії, в процесі цієї боротьби за владу на трон сяде найогидніше і найбезпринципніше з них.
Бо їм на голови нічого не прилітає. Як кажуть кацапи на камеру "вайна нє на нашей теріторіі". А наше прикордоння постійно під обстрілами, вже і в новинах це замовчується. Сумщина, Чернігівщина, тощо. І хто ж не дає такого наказу?
Вовчик с мозгами 5-летнего рот и раззявил
ті мінські угоди в очі не бачив.
"Андрюха,( каже він дермаку) ну тут дохрена букв,
сделай мне короткую вижімку на пару предложений, ну вкратце че там такое".
І андрюша ермак ему "вкратце" пояснив за мінські угоди.
пока мордор будет существовать в нынещних границах , до тех пор и будут по миру террористы шастать.