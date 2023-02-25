Зеленський про падіння режиму Путіна: "Хижаки знайдуть причину вбити вбивцю"
Режим Путін впаде під ударами його теперішніх соратників.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку Зеленського, настане момент, коли крихкість режиму Путіна відчують всередині Росії.
"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", - сказав глава держави.
Також він заявив, що звертатися до населення РФ немає сенсу.
"На жаль, вони не чують, це стіна. А те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", - наголосив Зеленський.
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»...
А у вас якась інша пропозиція?
Ну, помечтай, помечтай, маленький.
Нечто схожее с юношеским онанизмом, только мёчты не о больших сиськах, а о "сокрушающем иранском ударе".
Но результат, в принципе, одинаков.
Помечтал и легче стало.
Мечтай...!
Бывает хорошо обученная армия и толковое руководство.
В 73-м закончилось тем, что прямой наводкой били по Дамаску, а Каир просто пожалели. Шо не так?
Мечтаешь про Бомбу у Ирана???
Мечтатель. Спусти штаны и "мечтай" крепче.
Але передайте йому, може він не в курсі, але ще Кучма писав, що "Україна - не Росія".
Ты дай солдатам там по участку земли,вот тебе и добровольцы появятся.
Ну і, як за звичай це буває на московії, в процесі цієї боротьби за владу на трон сяде найогидніше і найбезпринципніше з них.
Бо їм на голови нічого не прилітає. Як кажуть кацапи на камеру "вайна нє на нашей теріторіі". А наше прикордоння постійно під обстрілами, вже і в новинах це замовчується. Сумщина, Чернігівщина, тощо. І хто ж не дає такого наказу?
Вовчик с мозгами 5-летнего рот и раззявил
ті мінські угоди в очі не бачив.
"Андрюха,( каже він дермаку) ну тут дохрена букв,
сделай мне короткую вижімку на пару предложений, ну вкратце че там такое".
І андрюша ермак ему "вкратце" пояснив за мінські угоди.
пока мордор будет существовать в нынещних границах , до тех пор и будут по миру террористы шастать.