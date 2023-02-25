Зеленський про падіння режиму Путіна: "Хижаки знайдуть причину вбити вбивцю"

Режим Путін впаде під ударами його теперішніх соратників.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Зеленського, настане момент, коли крихкість режиму Путіна відчують всередині Росії.

"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", - сказав глава держави.

Також він заявив, що звертатися до населення РФ немає сенсу.

"На жаль, вони не чують, це стіна. А те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", - наголосив Зеленський.

