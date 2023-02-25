УКР
Новини
Зеленський про падіння режиму Путіна: "Хижаки знайдуть причину вбити вбивцю"

зеленський

Режим Путін впаде під ударами його теперішніх соратників.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Зеленського, настане момент, коли крихкість режиму Путіна відчують всередині Росії.

"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", - сказав глава держави.

Читайте: Росіяни промовчали на річницю вторгнення, бо не досягли жодної з цілей, - ISW

Також він заявив, що звертатися до населення РФ немає сенсу.

"На жаль, вони не чують, це стіна. А те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про Крим і перемогу: "Навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз"

+25
25.02.2023 13:31
+18
"вони згадають слова Зеленського, ще когось"... Самовлюбленная зеленая кукла...
25.02.2023 13:34
+15
25.02.2023 13:50
Поки вони відчують - загинуть найкраші!!!!!
25.02.2023 13:26
Пророк св.ЗЕ
25.02.2023 13:28
25.02.2023 13:31
По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»...
25.02.2023 13:34
Ага, йдуть... Скоро на Єрусалим повернуть, спільно з арабами. Ви тоді куди поїдете?
25.02.2023 13:42
Всі хто йшов на Єрусалим війною вже давно біліють своїми кістками в пустелі, і араби та їхні радянські "брати по зброї". Тепер вважають за краще дружити, тому що биті вони якось м'якше стають, дружелюбнішими.
А у вас якась інша пропозиція?
25.02.2023 13:47
Сейчас там Иран ракету соорудит и как **...т и будете вы долго думать, нужно было Х...ла поддерживать или нет
25.02.2023 14:17
Мечтаешь?
Ну, помечтай, помечтай, маленький.
Нечто схожее с юношеским онанизмом, только мёчты не о больших сиськах, а о "сокрушающем иранском ударе".
Но результат, в принципе, одинаков.
Помечтал и легче стало.
Мечтай...!
25.02.2023 14:20
Вы уже в 1973 году помечтали, когда чудом не прос...ли все Я к тому, что этот подх...вник Нетаньяху и КО сделают так, что Раисса даст Ирану нужные технологии чтобы основательно превратить территорию Израиля в безжизненную пустыню. Тогда мечтать будешь ты, чтобы на голову тебе не упало
25.02.2023 14:39
Чудес не бывает.
Бывает хорошо обученная армия и толковое руководство.
В 73-м закончилось тем, что прямой наводкой били по Дамаску, а Каир просто пожалели. Шо не так?
Мечтаешь про Бомбу у Ирана???
Мечтатель. Спусти штаны и "мечтай" крепче.
25.02.2023 15:30
Чудеса были. Тогда вам тупо свезло. Все высшее военное руководство с позором было уволено через год по результатам этих "успехов" Я просто говорю тебе, д...л, что поддержка Израилем Раисси, как страны-террориста приведет к тому, что вам на голову будут падать их разработки. Не более того.
25.02.2023 16:34
Я не зрозумів, ти шо за ***** та підарасів кацапсячиих?
25.02.2023 14:42
воно з біробіджана..такий собі кацап тіки обрізаний.
25.02.2023 15:37
не трать на них часу зразу в спам того іуду
25.02.2023 15:39
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&sxsrf=AJOqlzV1g2ZaO_3-LYYiXg2ydNut5qaBLw%3A1677349640153&ei=CFP6Y4SECYfsrgTWlZ2IDw&oq=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoJCAAQFhAeEPEEOgsIIRAWEB4Q8QQQHToICCEQFhAeEB06BwghEKABEApKBAhBGABQ8QtY52hglY4BaAFwAXgAgAGlAYgBrw2SAQQzLjEymAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e7f9941c,vid:JitTpcxW2ts https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&sxsrf=AJOqlzV1g2ZaO_3-LYYiXg2ydNut5qaBLw%3A1677349640153&ei=CFP6Y4SECYfsrgTWlZ2IDw&oq=%D1%85%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoJCAAQFhAeEPEEOgsIIRAWEB4Q8QQQHToICCEQFhAeEB06BwghEKABEApKBAhBGABQ8QtY52hglY4BaAFwAXgAgAGlAYgBrw2SAQQzLjEymAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e7f9941c,vid:JitTpcxW2ts

25.02.2023 20:29
Щоб всі кацапи здохли, ВСІ
показати весь коментар
25.02.2023 13:28
І перефарбовані, і ті,що давно в інших @бенях продовжує люто ненавидіти Україну
25.02.2023 14:31
а пока война на нашей территории, разбивают страну, суки
25.02.2023 13:34
"вони згадають слова Зеленського, ще когось"... Самовлюбленная зеленая кукла...
25.02.2023 13:34
Дуче!!
25.02.2023 19:09
Які хижаки? Там лише раби та посіпаки, які можуть тільки гризтися між собою за прихильність господаря. А взагалі, пора вже Вові зав'язувати зі спітчами, забагато його останнім часом.
25.02.2023 13:35
Будуть мочити в сортирі ? .
25.02.2023 13:36
Упс… это будет не так просто. А во-вторых, что это изменит? Чтобы не стало хуже.
25.02.2023 13:37
а еще Путин умрет сам от рака, не надо его трогать .оно все само сделается.
25.02.2023 13:38
Цікаво, а хто це в нас в Україні будує диктатуру по лекалам *****? І заборона опозиційних ЗМІ, і переслідування опозиції та командування ЗСУ, боротьба з активістами?

Але передайте йому, може він не в курсі, але ще Кучма писав, що "Україна - не Росія".
25.02.2023 13:39
Зеля, їбаш по їх заводах, складах, виробництвах щоб швидше поз'їдали один одного
25.02.2023 13:40
Ага, бери асфальт і їбаш, за три роки стільки мегатонн асфальту випущено, що можна всі заводи їхні заасфальтірувать
25.02.2023 13:41
Он в Крым администрацию уже набирает.А чем они там руководить будут после обстрелов,пустыней с землянки?
Ты дай солдатам там по участку земли,вот тебе и добровольцы появятся.
25.02.2023 13:56
Мене цікавить лише одне: Ті хто буде "придушувать хижака" викладуть оманські домовленості? Щоб показать які вони "не пахожие" на Путіна Не для нас навіть викладатимуть - для американців! Чи прибережуть "компру" щоб і далі "Блазня" шантажувать?
25.02.2023 13:40
Нічого мі не дізнаємося! Секрет полішинелю.
25.02.2023 13:57
Якась бредятина. Звичайно, сенс прослідковується : **** убють свої ж.. Але цей зміст огорнуто в таку жахливу вербальну форму що аж блювати хочеться. невже не можна найняти якихось вчителів з красномовства, з риторики.. ***.. Це просто жах, яке воно косноязичне. Цілком нормальні думки але настільки по дебільному подаються, що аж вивертає...
25.02.2023 13:42
Твои слова, да Богу в уши
25.02.2023 13:43
25.02.2023 13:48
все ХОЧУ СПИТАТИ ПОЛІТИКІВ--якби перемога була за призидента порошенка-ВІН ДАВ БИ НА СУД в ГААГУ--медведчука сівковича азарова гундяєва і чому ОПЗЖ вела свою пропоганду до цього часу,включаючи телеканали,яких порошенко небачив!!!
25.02.2023 13:49
25.02.2023 13:50
да, я вчера тоже ********, когда гундосик такое сказал ... падло
25.02.2023 17:22
Опять,режим падёт, Крым нам с заводами сами отдадут,напугаем их видосиками с Лео 2 и ф-16.
25.02.2023 13:52
Рак трійника пітуна задушить табакєркой.
25.02.2023 16:32
"Хижаки" з'їли те, що вони збідніли на мільярди, що їм обмежили ринки та пересування, що вони лишились без доступу до західних технологій... А недопалок і досі живий. Тому сподіватись на "палацовий переворот" - марна справа. Скоріш за все, так звані "хижаки" вичикують його смерті та готуються до неї, створюючі власні ПВК.
Ну і, як за звичай це буває на московії, в процесі цієї боротьби за владу на трон сяде найогидніше і найбезпринципніше з них.
25.02.2023 13:53
Перерозподіл земель влаштують..як ото після смерті леніна сралися, банди перерозподіл земель й сфер впливу зробили..історія циклічна
25.02.2023 14:23
Не просто марна справа, а дурь несусвітна
25.02.2023 14:33
Наш нострадамус розумний,аж страшно
25.02.2023 13:53
25.02.2023 13:56
Це закон природи - слабого, нездатного вожака вбивають... з,їдають, потом висерають для добрив в диких преріях.
25.02.2023 13:56
"На жаль, вони не чують, це стіна."
Бо їм на голови нічого не прилітає. Як кажуть кацапи на камеру "вайна нє на нашей теріторіі". А наше прикордоння постійно під обстрілами, вже і в новинах це замовчується. Сумщина, Чернігівщина, тощо. І хто ж не дає такого наказу?
25.02.2023 13:57
25.02.2023 13:58
Той хто копіпастить методи керування країною Pooteenа, впаде зі своїм клоунським режимом слідом за ним.
25.02.2023 14:00
***** будет отправлен в племя людоедов они знают что с ним делать...
25.02.2023 14:01
Там фсб уже Навальному и текст выдала-он готов подарить Крым.
Вовчик с мозгами 5-летнего рот и раззявил
25.02.2023 14:03
Ну Ху.лу ж надо красиво спрыгнуть шоб ничего не платить,вот он там Навального и выращивает,спонтом оппозиционер,запасной вариант на случай полной жопы.
25.02.2023 15:08
Таки нюхнуло перед виступом... Куди тільки дЄрмак дивиться?
25.02.2023 14:08
Дермак теж в темі нюхач ще той
25.02.2023 15:27
ну и что?!дурак ты зеля!там таких путиных почти вся говнорашка!нуэен безоговорочный развал рашки чтобы она больше ни на кого из соседей не нападала!
25.02.2023 15:14
Зенський, який ніколи нічого складніше за сценарій Сватів не читав,
ті мінські угоди в очі не бачив.

"Андрюха,( каже він дермаку) ну тут дохрена букв,
сделай мне короткую вижімку на пару предложений, ну вкратце че там такое".
І андрюша ермак ему "вкратце" пояснив за мінські угоди.
25.02.2023 15:26
и на россии появится новый Бабушкин половой орган
пока мордор будет существовать в нынещних границах , до тех пор и будут по миру террористы шастать.
25.02.2023 15:39
 
 