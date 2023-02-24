Зеленський про Крим і перемогу: "Навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз"

Президент України Володимир Зеленський не обіцяє, що Крим буде деокуповано впродовж 2023 року, але він сподівається, що за рік в Україні вже не буде війни.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленського запитали, які шанси на те, що українці "Крим цього року можуть повернути фізично".

Президент відповів: "Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує і емоційно у спілкуванні з пресою це говорить (про терміни повернення всіх територій – ред.)... Іноді це помилково".

На думку Зеленського, цього "не можна пробачати", але можна зрозуміти: так хочеться перемогти, закінчити війну і "все повернути": щоб були живі й повернулися додому військові, щоб нормальне життя повернулося.

"Цього замало – замало цих емоцій, замало хотіти й говорити, треба працювати.

Відповідаючи на терміни і кроки, я можу сказати тільки одне: "Все залежить від нас"...

Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Ми готуємося технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії і різного характеру (підготовка). Відправляємо людей на навчання – не тільки в Україні, на майданчиках інших держав. Тому що зброя іншого зразка – і ми повинні бути готові.

А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі", - наголосив Зеленський.

Зеленського спитали, що може завадити здобути перемогу до 24 лютого 2024 року.

Президент відповів, що для перемоги важлива єдність.

"Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми будемо втрачати наших людей. Це буде ще одним викликом для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися, – слабкість всередині нашої країни.

Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви забудьте. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо.

Де наші літаки "Тайфун"? Спитайте мого друга Ріші (Сунака – ред.)", - резюмував Зеленський.