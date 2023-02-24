Зеленський про Крим і перемогу: "Навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз"
Президент України Володимир Зеленський не обіцяє, що Крим буде деокуповано впродовж 2023 року, але він сподівається, що за рік в Україні вже не буде війни.
Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зеленського запитали, які шанси на те, що українці "Крим цього року можуть повернути фізично".
Президент відповів: "Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує і емоційно у спілкуванні з пресою це говорить (про терміни повернення всіх територій – ред.)... Іноді це помилково".
На думку Зеленського, цього "не можна пробачати", але можна зрозуміти: так хочеться перемогти, закінчити війну і "все повернути": щоб були живі й повернулися додому військові, щоб нормальне життя повернулося.
"Цього замало – замало цих емоцій, замало хотіти й говорити, треба працювати.
Відповідаючи на терміни і кроки, я можу сказати тільки одне: "Все залежить від нас"...
Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Ми готуємося технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії і різного характеру (підготовка). Відправляємо людей на навчання – не тільки в Україні, на майданчиках інших держав. Тому що зброя іншого зразка – і ми повинні бути готові.
А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі", - наголосив Зеленський.
Зеленського спитали, що може завадити здобути перемогу до 24 лютого 2024 року.
Президент відповів, що для перемоги важлива єдність.
"Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми будемо втрачати наших людей. Це буде ще одним викликом для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися, – слабкість всередині нашої країни.
Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви забудьте. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо.
Де наші літаки "Тайфун"? Спитайте мого друга Ріші (Сунака – ред.)", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дадувнедрёж..." (с)