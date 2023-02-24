УКР
Зеленський про Крим і перемогу: "Навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський не обіцяє, що Крим буде деокуповано впродовж 2023 року, але він сподівається, що за рік в Україні вже не буде війни.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленського запитали, які шанси на те, що українці "Крим цього року можуть повернути фізично".

Президент відповів: "Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує і емоційно у спілкуванні з пресою це говорить (про терміни повернення всіх територій – ред.)... Іноді це помилково".

На думку Зеленського, цього "не можна пробачати", але можна зрозуміти: так хочеться перемогти, закінчити війну і "все повернути": щоб були живі й повернулися додому військові, щоб нормальне життя повернулося.

"Цього замало – замало цих емоцій, замало хотіти й говорити, треба працювати.

Відповідаючи на терміни і кроки, я можу сказати тільки одне: "Все залежить від нас"...

Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Ми готуємося технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії і різного характеру (підготовка). Відправляємо людей на навчання – не тільки в Україні, на майданчиках інших держав. Тому що зброя іншого зразка – і ми повинні бути готові.

А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі", - наголосив Зеленський.

Зеленського спитали, що може завадити здобути перемогу до 24 лютого 2024 року.

Президент відповів, що для перемоги важлива єдність.

"Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми будемо втрачати наших людей. Це буде ще одним викликом для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися, – слабкість всередині нашої країни.

Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації, як зараз. Це було б жахливо. Я не хочу про таке думати. І ви забудьте. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо.

Де наші літаки "Тайфун"? Спитайте мого друга Ріші (Сунака – ред.)", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Крим (14217)
+25
показати весь коментар
24.02.2023 21:23 Відповісти
+13
Коли подивився марахвон та пресуху і зрозумів,що саме ці люди спасли країну ї кожного українця

показати весь коментар
24.02.2023 21:24 Відповісти
+13
показати весь коментар
24.02.2023 21:28 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 21:37 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 21:23 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 21:24 Відповісти
Балабол ! Що він зробив, щоби бути в їншій ?
показати весь коментар
24.02.2023 21:24 Відповісти
"Дадудаду...
Дадувнедрёж..." (с)
показати весь коментар
24.02.2023 21:25 Відповісти
его развезло...?
показати весь коментар
24.02.2023 21:25 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 21:28 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 22:32 Відповісти
Та його розплющило, як вантажівка жабу..це афігенний капець..цікаво, що через пару годин буде..
показати весь коментар
24.02.2023 21:38 Відповісти
Ты летом говорил,что к концу года уже всё обалденно будет и Крым возможно освободим.
показати весь коментар
24.02.2023 21:27 Відповісти
І на шашлики ось вже біжимо, ******* тапки дорогою, асфальтованою
показати весь коментар
24.02.2023 21:40 Відповісти
Він неосвічена, тім більше у військовому відношенні, людина. Він не розуміє, що Крим військовим шляхом нам не потрібно буде звільняти. Для його звільнення буде достатнім вийти на адмінвстративний кордон з АРК та зруйнувати "кримський" міст! У такому випадку менш ніж за місяць з острова Крим рашисти почнуть бігти швидше крис, які втікають з корабля, що тоне!
показати весь коментар
24.02.2023 21:30 Відповісти
Как сказал Вова британцам: где НАШИ Тайфуны?😀
показати весь коментар
24.02.2023 21:31 Відповісти
*** , ****** , ты же артист !!!! на сцене столько лет выступал , в кино снимался ( дешевка конечно , но все -же ) , ты теперь президент , первая скрипка в государстве , и озвучиваешь свою безграмотность и тупость , ......... если ты не хочешь про это думать , зачем ты это озвучиваешь ? мы с тобой не за столом водку пьем , и ты нам не друг , не товарищ , не родственник , ТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ !!!!!!! Вова , ДУМАЙ !!!!! что озвучиваешь , тебе умные люди на бигбордах писали , большими буквами - ДУМАЙ , но для тебя это проблема , год войны ( благодоря тебе ) но так ты и остался , тем клоуном , который бумажку на стадионе читал .
показати весь коментар
24.02.2023 21:37 Відповісти
Казав в 2019 зупине війну
показати весь коментар
24.02.2023 21:38 Відповісти
Відкрию таємницю, Янєлох не планує завершувати війну. В нього ************* вибори в 2024 році. Були б. Він хоче правити вічно. Він ще гірше *****.
показати весь коментар
24.02.2023 21:42 Відповісти
Клоун.
показати весь коментар
24.02.2023 21:43 Відповісти
в том то и дело , что не хочешь думать, а надо было ...
показати весь коментар
24.02.2023 21:48 Відповісти
За рік війна закінчиться але Крим не буде деокупованим... За Крим будемо 15 років переговори вести. Нічого не нагадує?
показати весь коментар
24.02.2023 21:59 Відповісти
"я навіть не хочу думати..." - зе-лупо, це твій спосіб життя іще, гадаю, з 5-ти років...
показати весь коментар
24.02.2023 22:05 Відповісти
Паяц хрепливий!!!! Мабуть знов хоче звернути у дупу *****?
показати весь коментар
25.02.2023 08:46 Відповісти
 
 