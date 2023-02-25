Все силовые подразделения "ДНР" переводят на функционирование по российскому законодательству. Анонсировали увольнения, - Генштаб

Российские оккупанты переводят все "силовые структуры" на оккупированной Донетчине на функционирование по российскому законодательству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе".

