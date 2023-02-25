РУС
Все силовые подразделения "ДНР" переводят на функционирование по российскому законодательству. Анонсировали увольнения, - Генштаб

Российские оккупанты переводят все "силовые структуры" на оккупированной Донетчине на функционирование по российскому законодательству.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе".

+12
Навіщо нам ця інформація? Це щось типу-"Опариші у вигрібній ямі перемістилися з лівої сторони на праву".
показать весь комментарий
25.02.2023 21:38 Ответить
+5
Выдают им чёрные пакеты парашного образца.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:44 Ответить
+4
там не меблі потрібно тягати, а ****** міняти. )
показать весь комментарий
25.02.2023 21:34 Ответить
там не меблі потрібно тягати, а ****** міняти. )
показать весь комментарий
25.02.2023 21:34 Ответить
Навіщо нам ця інформація? Це щось типу-"Опариші у вигрібній ямі перемістилися з лівої сторони на праву".
показать весь комментарий
25.02.2023 21:38 Ответить
Слухай, а чим по твоєму має займатися Генштаб ВСУ, якщо всі його функції перебрав на себе Пентагон?
показать весь комментарий
25.02.2023 21:56 Ответить
Не ідеалізуй Пентагон. Особливо після Афганістану. Наш Генштаб ще ого-го👍
показать весь комментарий
25.02.2023 22:09 Ответить
То як ганебно залишали Афганістан це пройоб не Пентагону а Білого дому з втручанням політиків в операції по еавкуації
показать весь комментарий
25.02.2023 22:14 Ответить
О, давай це ісконнє ваше затягни ще за кремлівським вождьом про "внєшнєє управлєніє".
показать весь комментарий
25.02.2023 23:01 Ответить
Так ти ж не враховуєш "вишеньки на торті" - росіяни не визнаЮть "вислугу" "ДНР" та "ЛНР", а також військових звань та посад, які займали "командири" їх "військ" Враховуючи, що участь у бойових діях - "рік за три", ці "герої ДНР" могли претендувать на пенсію за вислугу років А "на виході" - залишаються "коло розбитого корита" Ні цивільної пенсії, ні військової А тих, хто має "граничний" вік - просто "викидають за борт без нічого"
показать весь комментарий
26.02.2023 04:54 Ответить
Выдают им чёрные пакеты парашного образца.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:44 Ответить
А що таке днр великої літери?
Може досить возаеличуаати те,чого не існує
Так само в з фамілією "*****" тобто як ви завжди пишете путін також з великої літери.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:59 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 22:01 Ответить
да всем насрать
показать весь комментарий
25.02.2023 22:04 Ответить
А ось тут цікаво виходить..оті звільнені ..вони тепер куди? Я не хвилююсь за них, просто вони залишаються без засобів до існування, значить підуть грабувати бандами?
показать весь комментарий
25.02.2023 22:20 Ответить
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
показать весь комментарий
25.02.2023 22:21 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 22:35 Ответить
А шо такоє ?Нема більше дірки і лірки?Все отвоювалися касатіки.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:14 Ответить
Эти совковые пенсы - самые упоротые!
показать весь комментарий
26.02.2023 10:38 Ответить
 
 