Все силовые подразделения "ДНР" переводят на функционирование по российскому законодательству. Анонсировали увольнения, - Генштаб
Российские оккупанты переводят все "силовые структуры" на оккупированной Донетчине на функционирование по российскому законодательству.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе".
Топ комментарии
+12 Garry Grant
показать весь комментарий25.02.2023 21:38 Ответить Ссылка
+5 ZoV KobZona
показать весь комментарий25.02.2023 21:44 Ответить Ссылка
+4 Rino Rino
показать весь комментарий25.02.2023 21:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що таке днр великої літери?
Може досить возаеличуаати те,чого не існує
Так само в з фамілією "*****" тобто як ви завжди пишете путін також з великої літери.