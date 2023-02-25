РУС
Российские оккупанты в Мариуполе издали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко

рф,маріуполь

В Мариуполе россияне издали инструкцию по объяснению звуков взрывов. Согласно ей, все взрывы, которые происходят в городе, это якобы ПВО или разминирование.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Строго велено разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы - это ПВО, самолеты и разминирование", - сообщил Андрющенко.

По его словам, согласно инструкции, каждый работник, который скажет другое, будет уволен с последствиями. Кроме того, отныне все, кто как-то приобщается к информации по прилетам, будет подписывать документ о гостайне и неразглашении. Штаб гражданской обороны переведен на работу в усиленном режиме без выходных.

"Так что мариупольцев снова ждет куча "лапши" на уши, стандартные сказочки о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", - добавил советник мэра.

+5
+4
+4
Странно. Они уже давно введены. Ими же. Например:
"На угол улиц такой и такой-то привезли хлопоковое белье",
"В магазине там-то распродажа детских хлопоковых костюмчиков. Привезли много".
25.02.2023 22:25 Ответить
"Хлопковое белье" - це обісрані трусєля (після прильоту Хаймарс)?
25.02.2023 22:39 Ответить
"Хлопоковое белье" - это одиночный прилет крупного калибра, в результате которого на рядом расположенных зеленых насаждениях находятся указанные Вами предметы гардероба.
"Хлопоковые костюмчики" - это несколько прилетов боеприпасов среднего калибра.
И т.д.
25.02.2023 22:43 Ответить
Ніправда. Правєльно гаваріть хлопашних.
25.02.2023 22:41 Ответить
Що ж, нехай буде багато "роботи ППО" чи "розмінування"
25.02.2023 22:26 Ответить
ще трохі і на нло все будуть списувати
25.02.2023 22:26 Ответить
Так, так ... всі трупи окупантів то наслідки ДТП і вірусу омікрон...
25.02.2023 22:26 Ответить
нема там трупаків орків,то фкйк, то все пригожин підкидає з Бахмута, щоб побачили, як йому снарядів бракує
показать весь комментарий
25.02.2023 23:36 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-zayavil-chto-ukraina-osvobodit-mariupol-uje-v-2023-godu Залужний заявив, що Україна звільнить Маріуполь вже у 2023 році
25.02.2023 22:33 Ответить
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
25.02.2023 22:37 Ответить
Вибухи кацапських пердаків виглядають більш правдоподібно ніж ця маячня про ППО.
25.02.2023 22:39 Ответить
"Нам ДНР говорит, вы нас не поддержали в 2014 году, мы 8 лет страдали, страдайте теперь вы".
https://twitter.com/i/status/1629430706202877953
25.02.2023 23:05 Ответить
А чим пагано?
розмінування складу *********** у окупованому Маріуполі та ППО по казармах орків там жеж

основне - і правда і в межах темніка
25.02.2023 23:33 Ответить
Бавовнятко вже бавиться в Маріуполі.
25.02.2023 23:47 Ответить
https://twitter.com/i/status/1629588454194520066 Чмобилизованные из Иркутской области молят путлера "разобраться с беззаконными и преступными приказами командования". Пушечное мясо, как скот, незаконно передали в подчинение братушек из "ДНР", где из них сформировали штурмовиков "на убой"
26.02.2023 03:31 Ответить
https://twitter.com/i/status/1628461622879563777 вот куда их потом девать????
Они ведь все не уедут....
26.02.2023 08:19 Ответить
 
 