Российские оккупанты в Мариуполе издали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко
В Мариуполе россияне издали инструкцию по объяснению звуков взрывов. Согласно ей, все взрывы, которые происходят в городе, это якобы ПВО или разминирование.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Строго велено разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы - это ПВО, самолеты и разминирование", - сообщил Андрющенко.
По его словам, согласно инструкции, каждый работник, который скажет другое, будет уволен с последствиями. Кроме того, отныне все, кто как-то приобщается к информации по прилетам, будет подписывать документ о гостайне и неразглашении. Штаб гражданской обороны переведен на работу в усиленном режиме без выходных.
"Так что мариупольцев снова ждет куча "лапши" на уши, стандартные сказочки о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", - добавил советник мэра.
"На угол улиц такой и такой-то привезли хлопоковое белье",
"В магазине там-то распродажа детских хлопоковых костюмчиков. Привезли много".
"Хлопоковые костюмчики" - это несколько прилетов боеприпасов среднего калибра.
И т.д.
https://twitter.com/i/status/1629430706202877953
розмінування складу *********** у окупованому Маріуполі та ППО по казармах орків там жеж
основне - і правда і в межах темніка
Они ведь все не уедут....