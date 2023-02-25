Российские оккупанты в Мариуполе издали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко

В Мариуполе россияне издали инструкцию по объяснению звуков взрывов. Согласно ей, все взрывы, которые происходят в городе, это якобы ПВО или разминирование.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Строго велено разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы - это ПВО, самолеты и разминирование", - сообщил Андрющенко.

По его словам, согласно инструкции, каждый работник, который скажет другое, будет уволен с последствиями. Кроме того, отныне все, кто как-то приобщается к информации по прилетам, будет подписывать документ о гостайне и неразглашении. Штаб гражданской обороны переведен на работу в усиленном режиме без выходных.

"Так что мариупольцев снова ждет куча "лапши" на уши, стандартные сказочки о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", - добавил советник мэра.