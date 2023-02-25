УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5460 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 195 16

Російські окупанти в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибухи, - Андрющенко

рф,маріуполь

В Маріуполі росіяни видали інструкцію, щоб пояснювати звуки вибухів. Згідно з нею усі вибухи, що стаються в місті це нібито ППО чи розмінування.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Суворо наказано розмови по прильотах не вести. Навіть в кулуарах. "Усі вибухи це ППО, літаки та розмінування", - повідомив Андрющенко.

За його словами, згідно з інструкцією, кожен працівник, який скаже інше буде звільнений з наслідками. Крім того, віднині всі хто якось долучається до інформації по прильотах підписуватиме документ по держтаємниці та нерозголошенню. Штаб цивільної оборони переведено на роботу в посиленому режимі без вихідних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: Україна визволить Маріуполь вже в 2023 році

"То ж маріупольців знов чекає купа "лапши" на вуха, стандартні казочки про ППО та суцільна інформаційна пустота від окупантів. Нічого, ми заповнимо її правдою", - додав радник мера.

Автор: 

Маріуполь (3261) окупація (6819) Андрющенко Петро (705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-zayavil-chto-ukraina-osvobodit-mariupol-uje-v-2023-godu Залужний заявив, що Україна звільнить Маріуполь вже у 2023 році
показати весь коментар
25.02.2023 22:33 Відповісти
+4
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
25.02.2023 22:37 Відповісти
+4
"Хлопковое белье" - це обісрані трусєля (після прильоту Хаймарс)?
показати весь коментар
25.02.2023 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странно. Они уже давно введены. Ими же. Например:
"На угол улиц такой и такой-то привезли хлопоковое белье",
"В магазине там-то распродажа детских хлопоковых костюмчиков. Привезли много".
показати весь коментар
25.02.2023 22:25 Відповісти
"Хлопковое белье" - це обісрані трусєля (після прильоту Хаймарс)?
показати весь коментар
25.02.2023 22:39 Відповісти
"Хлопоковое белье" - это одиночный прилет крупного калибра, в результате которого на рядом расположенных зеленых насаждениях находятся указанные Вами предметы гардероба.
"Хлопоковые костюмчики" - это несколько прилетов боеприпасов среднего калибра.
И т.д.
показати весь коментар
25.02.2023 22:43 Відповісти
Ніправда. Правєльно гаваріть хлопашних.
показати весь коментар
25.02.2023 22:41 Відповісти
Що ж, нехай буде багато "роботи ППО" чи "розмінування"
показати весь коментар
25.02.2023 22:26 Відповісти
ще трохі і на нло все будуть списувати
показати весь коментар
25.02.2023 22:26 Відповісти
Так, так ... всі трупи окупантів то наслідки ДТП і вірусу омікрон...
показати весь коментар
25.02.2023 22:26 Відповісти
нема там трупаків орків,то фкйк, то все пригожин підкидає з Бахмута, щоб побачили, як йому снарядів бракує
показати весь коментар
25.02.2023 23:36 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-zayavil-chto-ukraina-osvobodit-mariupol-uje-v-2023-godu Залужний заявив, що Україна звільнить Маріуполь вже у 2023 році
показати весь коментар
25.02.2023 22:33 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
25.02.2023 22:37 Відповісти
Вибухи кацапських пердаків виглядають більш правдоподібно ніж ця маячня про ППО.
показати весь коментар
25.02.2023 22:39 Відповісти
"Нам ДНР говорит, вы нас не поддержали в 2014 году, мы 8 лет страдали, страдайте теперь вы".
https://twitter.com/i/status/1629430706202877953
показати весь коментар
25.02.2023 23:05 Відповісти
А чим пагано?
розмінування складу *********** у окупованому Маріуполі та ППО по казармах орків там жеж

основне - і правда і в межах темніка
показати весь коментар
25.02.2023 23:33 Відповісти
Бавовнятко вже бавиться в Маріуполі.
показати весь коментар
25.02.2023 23:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1629588454194520066 Чмобилизованные из Иркутской области молят путлера "разобраться с беззаконными и преступными приказами командования". Пушечное мясо, как скот, незаконно передали в подчинение братушек из "ДНР", где из них сформировали штурмовиков "на убой"
показати весь коментар
26.02.2023 03:31 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1628461622879563777 вот куда их потом девать????
Они ведь все не уедут....
показати весь коментар
26.02.2023 08:19 Відповісти
 
 