Російські окупанти в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибухи, - Андрющенко
В Маріуполі росіяни видали інструкцію, щоб пояснювати звуки вибухів. Згідно з нею усі вибухи, що стаються в місті це нібито ППО чи розмінування.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Суворо наказано розмови по прильотах не вести. Навіть в кулуарах. "Усі вибухи це ППО, літаки та розмінування", - повідомив Андрющенко.
За його словами, згідно з інструкцією, кожен працівник, який скаже інше буде звільнений з наслідками. Крім того, віднині всі хто якось долучається до інформації по прильотах підписуватиме документ по держтаємниці та нерозголошенню. Штаб цивільної оборони переведено на роботу в посиленому режимі без вихідних.
"То ж маріупольців знов чекає купа "лапши" на вуха, стандартні казочки про ППО та суцільна інформаційна пустота від окупантів. Нічого, ми заповнимо її правдою", - додав радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"На угол улиц такой и такой-то привезли хлопоковое белье",
"В магазине там-то распродажа детских хлопоковых костюмчиков. Привезли много".
"Хлопоковые костюмчики" - это несколько прилетов боеприпасов среднего калибра.
И т.д.
https://twitter.com/i/status/1629430706202877953
розмінування складу *********** у окупованому Маріуполі та ППО по казармах орків там жеж
основне - і правда і в межах темніка
Они ведь все не уедут....