Російські окупанти в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибухи, - Андрющенко

В Маріуполі росіяни видали інструкцію, щоб пояснювати звуки вибухів. Згідно з нею усі вибухи, що стаються в місті це нібито ППО чи розмінування.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Суворо наказано розмови по прильотах не вести. Навіть в кулуарах. "Усі вибухи це ППО, літаки та розмінування", - повідомив Андрющенко.

За його словами, згідно з інструкцією, кожен працівник, який скаже інше буде звільнений з наслідками. Крім того, віднині всі хто якось долучається до інформації по прильотах підписуватиме документ по держтаємниці та нерозголошенню. Штаб цивільної оборони переведено на роботу в посиленому режимі без вихідних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: Україна визволить Маріуполь вже в 2023 році

"То ж маріупольців знов чекає купа "лапши" на вуха, стандартні казочки про ППО та суцільна інформаційна пустота від окупантів. Нічого, ми заповнимо її правдою", - додав радник мера.