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Новости Санкции против России
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Нидерланды продолжают продавать в Россию цветы, ведь они "делают людей счастливыми"

нідерланди,тюльпани

Нидерландские компании после года полномасштабной войны в Украину продолжают ввозить в Россию цветы, поскольку на этот товар не распространяются санкции Европейского Союза, а производители и экспортеры не имеют особых моральных возражений.

Об этом говорится в материале NU, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Многие нидерландские товары, ранее экспортировавшиеся в Россию - от микросхем и грузовиков до электроники, - больше не разрешено продавать россиянам из-за санкций ЕС.

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Цветы под ограничения при этом не подпадают, тогда как, например, куст розы – попадает. Идея заключается в том, что в РФ могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, а на цветах – нет.

Цветоводы не видят особых моральных возражений против того, чтобы продавать цветы россиянам.

"Тюльпаны делают людей счастливыми", – сказал представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит. По его словам, весь тюльпановый сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все – до 8 Марта.

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Производитель пионов из Гелдерланда, пожелавший остаться неизвестным, утверждает: всегда продавал много пионов в России и будет продавать их и дальше. "Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", – считает он.

В то же время, объем экспорта цветов из Нидерландов в РФ пострадал от других санкций. Например, транспортные перевозки стали намного сложнее, поскольку российским грузовикам больше не позволено въезжать в Европу.

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Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами и растут затраты на энергоносители.

Точных оценок объема торговли цветами Нидерландов и России практически нет. По данным нидерландской Ассоциации оптовиков цветочной продукции, Россия выпала из первой десятки экспортных направлений этого товара. А статистическое агентство Нидерландов CBS сообщило на этой неделе, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% - до 324 миллионов евро - в 2022 году.

Нидерланды (1598) россия (96018) санкции (11422) торговля (961) цветы (54)


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Топ комментарии
+26
Краще вінки
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01.03.2023 09:13
+16
Нідерланди в росію продають квіти , зеленський - "Свати" ...
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01.03.2023 09:14
+13
Мало їм MH17
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01.03.2023 09:15
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01.03.2023 09:13 Ответить
або лише парні квіти, вивести спеціальні сорти, по дві квіточки на гілочці 😂
голландці майстри, вони вміють 😂
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01.03.2023 09:43 Ответить
.."ведь они "делают людей счастливыми.."
А зачем делать фашистов счастливыми, кто скажет?
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01.03.2023 09:49 Ответить
а на поминках погулять ?
ну Вы и изверг ! 😂
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01.03.2023 10:03 Ответить
А ромашки, одуванчики, зверобой - не цветы, что-ли? А зимой обойдутся искусственными цветами, нефиг..
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01.03.2023 10:31 Ответить
Цвітна революція незабаром))
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01.03.2023 10:33 Ответить
да понятно, что как торговали, так и торгуют. просто кто то ушел в тень, а кто ваще не переживает. никто никому ничего не должен и никто никому не нужен. мир такой стал, ссученый.
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01.03.2023 09:13 Ответить
Всегда был.
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01.03.2023 09:20 Ответить
взагалі то людина істота егоїстична,яка думає тільки про себе і свою вигоду, про людей котрі живуть десь далеко і яких вона ніколи не бачить люди мало думають, така природа людини, це не світ такий ссучений, так було,є і буде завжди
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01.03.2023 09:40 Ответить
Нідерланди в росію продають квіти , зеленський - "Свати" ...
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01.03.2023 09:14 Ответить
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01.03.2023 09:15 Ответить
Вбивця має бути щасливим
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01.03.2023 09:15 Ответить
Мало їм MH17
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01.03.2023 09:15 Ответить
Мабуть таки мало.
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01.03.2023 13:25 Ответить
Так тогда пусть уже и наркотики...
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01.03.2023 09:15 Ответить
Ну да, трава зробить щасливішим, ніж тюльпан)
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01.03.2023 09:16 Ответить
І вони сповнені щастя лізуть в Украіну .
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01.03.2023 09:16 Ответить
у вытонченых торговцев прекрасным нет моральных принципов..
какабезразницы не имеет границ
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01.03.2023 09:16 Ответить
Тюльпани однозначно роблять кацапів щасливими, а ще гіацинти та гвоздики, а найщасливішими піони!!!
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01.03.2023 09:17 Ответить
«Чёрный тюльпан» - жаргонное название советского военно-транспортного самолёта Ан-12, увозившего тела погибших советских военнослужащих (груз 200)
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01.03.2023 09:35 Ответить
А ще вони пригріли наше скіфське золото. А ще вони іпанИ
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01.03.2023 09:17 Ответить
Пусть продают, но с короткими ********......чтобы только для венков похоронных годились...
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01.03.2023 09:18 Ответить
а у вазочки біля хрестів?
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01.03.2023 09:43 Ответить
Віддайте нам скіфське золото, квітникарі&*$
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01.03.2023 09:18 Ответить
Щоб його "слуги" в Бахмуті тримали?
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01.03.2023 09:26 Ответить
Нидерланды поставляют Украине оружие а кацапоидам цветы. Может ето троллинг такой. Сейчас оркам нужно много цветов на венки
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01.03.2023 09:21 Ответить
Хай продають більше квітів, штучних квітів, різного непотребу. Одяг і взуття лише Китаю продавати дозволити
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01.03.2023 09:22 Ответить
Цветы усохнут,а у свинособаки какой нибудь денег меньше))
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01.03.2023 09:23 Ответить
Кацапів лише евтаназія зробить щасливими.
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01.03.2023 09:24 Ответить
Новина до чого взагалі?
Квіти в рфію а з рфії валюта виходить, яку вже не пустять на щось гірше і з квітів ракет не зроблять!
А для кого продаж квітів Нідерландами це зрада а транспортування рфійського нафти і газу Україною це норм - то той дебіл в кращому випадку!
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01.03.2023 09:24 Ответить
73% , сер !
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01.03.2023 10:31 Ответить
Тама нету людей !!!
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01.03.2023 09:27 Ответить
Газ перестаньте постачати, через Україну - тоді будете мати моральне право, щось вказувати іншим.
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01.03.2023 09:28 Ответить
Союзники, попросили поки що, почекати.
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01.03.2023 10:00 Ответить
До кінця війни...
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01.03.2023 10:03 Ответить
Туди продають квіти, а за отримані кошти в Україну передають зброю. Як на мене, досить непогана схема.
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01.03.2023 09:30 Ответить
Наркоту тогда им продавайте, наркота делает людей ещё более счастливыми, но есть нюанс
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01.03.2023 09:31 Ответить
А взагалі кацап не людина і щасливим кацапа роблять страждання других.
Квіти їм на вінки.
А Україна газовий трубопровід вже перекрила., ви просто поцікавтеся хто зараз сидить наті трубі, і вас як того кірєєва ліквідують, там і зєлєнскій і аразамія і єрмак замішані.
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01.03.2023 09:33 Ответить
Бажаю Нідерландам "ОСЧАСТЛІВІТЬ" кожну ******** родину в РП!!!
""
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01.03.2023 09:36 Ответить
Пусть в России повышается спрос на цветы, набранные в букеты в четном количестве.
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01.03.2023 09:41 Ответить
Надо войти в положение: им на могилки надо.
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01.03.2023 09:45 Ответить
Можна ще скляні намиста, дзеркальця. Нехай радіють.
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01.03.2023 09:58 Ответить
ответочка за мн17 от пид...сов
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01.03.2023 10:13 Ответить
А чего их делать счастливыми? Они и так счастливы.
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01.03.2023 10:13 Ответить
І що тут такого? Як квіти можуть нашкодити ЗСУ?
Нідерланди нададуть 500 мільйонів євро для ЗСУ.

Уряд Нідерландів розгляне питання постачання F-16, які все одно знімаються з озброєння, до ЗСУ.

Нідерланди та Чехія допоможуть ЗСУ отримати більше мобільних систем протиповітряної оборони
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01.03.2023 10:16 Ответить
Нехай краще якась Маня купить квіти на могилку "харошего" руського, ніж цими грошима скинеться на бронік для поганого. І взагалі, чим більше кацапи будуть витрачати кошти в Європі на купівлю чогось непридатного для війни, тим краще. Хоч торгівля з цими падлюками і є аморальною.
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01.03.2023 10:19 Ответить
Пан не вчився у школі і не знає, що таке "руські"?
Чи пан не знає, що з російської на українську слово "руССкій" перекладається як "росіянин"?
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01.03.2023 11:15 Ответить
Для бажаючих когось повчити: "В українській мові слово «руський» в окремих випадках, принаймні до останнього часу, використовується до понять, що не мають, взагалі кажучи, нічого спільного з Україною або українцями, тобто виступає синонімом до слова «російський». Вживання слова «руський» у цьому значенні має виключно оказіональний характер."
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01.03.2023 14:09 Ответить
Це не в українській мові, це у суржику. І це явне підігрування російській пропаганді, яка каже, що "руСЬке" = "руССкоє", хоча насправді це геть не так.
В українській же мові "руське" = "давньоукраїнське" - тобто це те, що пов'язано з нашою древньою державою - Русьсю.
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04.03.2023 18:37 Ответить
І? Нехай завозять квіти. Те, що рашисти витрачатимуть гроші на квіти - це не погано.
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01.03.2023 11:10 Ответить
Надо же что-то на могилки ложить. Боярышник еще не скоро зацветет.
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01.03.2023 11:17 Ответить
Как говорил Ленин «Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим». Россия напала на Украину? Цветы в Россию как цветы гитлеру? Ну что вы... это же просто бизнес и только бизнес.
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01.03.2023 11:35 Ответить
Вони мали на увазі себе. Наприклад, саудитів робить щасливими нафта
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01.03.2023 11:38 Ответить
поки не прокинуться ці просто ощасливитіватєлі від рускіх калібрів, ***** не дійде... какаяразніца, просто пєрєстаньте стрєлять
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01.03.2023 11:51 Ответить
И правильно делают, выкачивают валюту на никому не нужную говень. Продавать нужно все, что нельзя использовать в войне, а покупать нельзя ничего. Экономическая война тоже война.
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01.03.2023 12:27 Ответить
 
 