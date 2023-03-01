Нидерланды продолжают продавать в Россию цветы, ведь они "делают людей счастливыми"

Нидерландские компании после года полномасштабной войны в Украину продолжают ввозить в Россию цветы, поскольку на этот товар не распространяются санкции Европейского Союза, а производители и экспортеры не имеют особых моральных возражений.

Об этом говорится в материале NU, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Многие нидерландские товары, ранее экспортировавшиеся в Россию - от микросхем и грузовиков до электроники, - больше не разрешено продавать россиянам из-за санкций ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, - Боррель

Цветы под ограничения при этом не подпадают, тогда как, например, куст розы – попадает. Идея заключается в том, что в РФ могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, а на цветах – нет.

Цветоводы не видят особых моральных возражений против того, чтобы продавать цветы россиянам.

"Тюльпаны делают людей счастливыми", – сказал представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит. По его словам, весь тюльпановый сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все – до 8 Марта.

Читайте также: Датская компания Rockwool находится под расследованием в связи с поставками продукции для российской военной промышленности

Производитель пионов из Гелдерланда, пожелавший остаться неизвестным, утверждает: всегда продавал много пионов в России и будет продавать их и дальше. "Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", – считает он.

В то же время, объем экспорта цветов из Нидерландов в РФ пострадал от других санкций. Например, транспортные перевозки стали намного сложнее, поскольку российским грузовикам больше не позволено въезжать в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды провозгласили независимость от российского газа

Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами и растут затраты на энергоносители.

Точных оценок объема торговли цветами Нидерландов и России практически нет. По данным нидерландской Ассоциации оптовиков цветочной продукции, Россия выпала из первой десятки экспортных направлений этого товара. А статистическое агентство Нидерландов CBS сообщило на этой неделе, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% - до 324 миллионов евро - в 2022 году.