Нидерланды продолжают продавать в Россию цветы, ведь они "делают людей счастливыми"
Нидерландские компании после года полномасштабной войны в Украину продолжают ввозить в Россию цветы, поскольку на этот товар не распространяются санкции Европейского Союза, а производители и экспортеры не имеют особых моральных возражений.
Об этом говорится в материале NU, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Многие нидерландские товары, ранее экспортировавшиеся в Россию - от микросхем и грузовиков до электроники, - больше не разрешено продавать россиянам из-за санкций ЕС.
Цветы под ограничения при этом не подпадают, тогда как, например, куст розы – попадает. Идея заключается в том, что в РФ могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, а на цветах – нет.
Цветоводы не видят особых моральных возражений против того, чтобы продавать цветы россиянам.
"Тюльпаны делают людей счастливыми", – сказал представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит. По его словам, весь тюльпановый сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все – до 8 Марта.
Производитель пионов из Гелдерланда, пожелавший остаться неизвестным, утверждает: всегда продавал много пионов в России и будет продавать их и дальше. "Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", – считает он.
В то же время, объем экспорта цветов из Нидерландов в РФ пострадал от других санкций. Например, транспортные перевозки стали намного сложнее, поскольку российским грузовикам больше не позволено въезжать в Европу.
Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами и растут затраты на энергоносители.
Точных оценок объема торговли цветами Нидерландов и России практически нет. По данным нидерландской Ассоциации оптовиков цветочной продукции, Россия выпала из первой десятки экспортных направлений этого товара. А статистическое агентство Нидерландов CBS сообщило на этой неделе, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% - до 324 миллионов евро - в 2022 году.
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голландці майстри, вони вміють 😂
А зачем делать фашистов счастливыми, кто скажет?
ну Вы и изверг ! 😂
какабезразницы не имеет границ
Квіти в рфію а з рфії валюта виходить, яку вже не пустять на щось гірше і з квітів ракет не зроблять!
А для кого продаж квітів Нідерландами це зрада а транспортування рфійського нафти і газу Україною це норм - то той дебіл в кращому випадку!
Квіти їм на вінки.
А Україна газовий трубопровід вже перекрила., ви просто поцікавтеся хто зараз сидить наті трубі, і вас як того кірєєва ліквідують, там і зєлєнскій і аразамія і єрмак замішані.
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Нідерланди нададуть 500 мільйонів євро для ЗСУ.
Уряд Нідерландів розгляне питання постачання F-16, які все одно знімаються з озброєння, до ЗСУ.
Нідерланди та Чехія допоможуть ЗСУ отримати більше мобільних систем протиповітряної оборони
Чи пан не знає, що з російської на українську слово "руССкій" перекладається як "росіянин"?
В українській же мові "руське" = "давньоукраїнське" - тобто це те, що пов'язано з нашою древньою державою - Русьсю.